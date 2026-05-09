Sorin Grindeanu, de Ziua Europei: România are în continuare obiective clare – un buget european post-2027 care să finanțeze investițiile de care are nevoie țara, aderarea la OCDE și pregătirea pentru zona euro

Cu ocazia Zilei Europei, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a subliniat că România, ca parte integrantă a Uniunii Europene, are în continuare obiective clare: un buget european post-2027 care să finanțeze investițiile necesare dezvoltării țării, integrarea în OCDE și pregătirea pentru adoptarea monedei euro.

„Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte. Social-democrații români au fost forța politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile. Rămânem consecvenți acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forțe politice, care se pretind pro-europene, încearcă, în prezent, să le pună României”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, „iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au sevit acestor deziderate”.

„Am crescut veniturile românilor, am protejat economia în momente dificile și am susținut investițiile. Am folosit fondurile europene pentru dezvoltare și am insistat ca România să aibă o voce respectată la nivel european. Sunt lucruri concrete care nu pot fi negate de niciun adversar politic”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Pentru România, parte integrantă a Uniunii Europene, există în continuare obiective clare, a spus acesta. „Un buget european post-2027 care finanțează măsurile și investițiile de care are nevoie România, integrarea în OCDE și pregătirea pentru Zona Euro”, a conchis Grindeanu.

Citiți și Ziua Europei: 76 de ani de la Declarația Schuman. Ce propunea documentul de la 9 mai 1950, piatra de temelie a Uniunii Europene de astăzi

Astăzi se împlinesc 76 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.