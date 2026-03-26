Sorin Grindeanu, discuții cu liderii socialiștilor europeni: PSD susține continuarea guvernării pro-europene, cu un accent mai puternic pe măsuri de protecție a populației și a mediului de afaceri

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Bruxelles, că social-democrații susțin continuarea unei formule de guvernare pro-europene, dar cu un accent mai puternic pe măsuri de protecție a populației și a mediului de afaceri, inclusiv în fața inflației.

„Am discutat la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidului Socialiștilor Europeni despre urgența aplicării măsurilor pentru a proteja populația și mediul de afaceri, fiindcă esența prezenței stângii la guvernare este să acționeze în primul rând în interesul oamenilor, mai ales a celor care nu se pot apăra”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că discuțiile au avut loc cu secretarul general al PES, Giacomo Filibeck, și cu lidera grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe García.

„Am susținut necesitatea clară de a continua o formulă de guvernare pro-europeană. Vrem însă ca guvernarea să fie una echilibrată, cu un premier care, pe lângă măsuri absolut necesare de reducere a cheltuielilor publice, să ia și decizii care să apere românii împotriva inflației, în special cea generată de creșterea explozivă a prețului carburanților!”, a adăugat acesta.

În același timp, liderul PSD a exclus orice posibilitate de colaborare politică cu AUR și a criticat eventuale apropieri între liberali și această formațiune.

„Atât eu, cât și liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre Partidul Național Liberal și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României!”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a discutat, joi, la Bruxelles, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a spus că există semnale de „apropiere” între PNL și AUR, o formațiune considerată extremistă. O astfel de alianță ar reprezenta o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene, a mai spus șeful PSD. Grindeanu a mai precizat că a informat-o pe Metsola și despre consultarea internă din PSD privind cele zece luni de guvernare și viitorul coaliției de guvernare.