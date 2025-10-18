Sorin Grindeanu, discuții cu președintele Consiliului European și șefa grupului S&D despre viitorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut, sâmbătă, la Amsterdam o serie de întâlniri de rang înalt în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în centrul atenției fiind viitorul buget al Uniunii Europene și modul în care acesta ar trebui orientat către cetățeni.

Într-o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, tema principală a fost modelul și prioritățile viitorului cadru bugetar al UE. Grindeanu a subliniat nevoia ca fondurile europene să fie utilizate în sprijinul locurilor de muncă, al agriculturii, al educației, sănătății și al dezvoltării locale, nu pentru creșterea birocrației.

„O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetățenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educația, sănătatea și dezvoltarea locală, nu birocrația”, a transmis președintele Camerei Deputaților pe X.

Tot în contextul participării la congres, Grindeanu s-a întâlnit și cu Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, în cadrul unei discuții axate pe contribuția României la conturarea unui cadru european mai echitabil și social.

„Discuție productivă cu Iratxe Garcia Perez, despre următorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale. Susținem investițiile, nu austeritatea”, a scris Grindeanu pe X.

Sorin Grindeanu, care conduce delegația PSD la eveniment, participă la lucrările Congresului PES în perioada 16–18 octombrie, alături de numeroși lideri de centru-stânga din Europa. Pe durata reuniunii, el are programate mai multe întâlniri bilaterale menite să promoveze poziția României în negocierile privind viitorul buget european și să apere interesele comunităților locale în alocarea fondurilor.