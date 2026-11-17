Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut marți o întâlnire cu reprezentanții IMM-urilor din România, în perspectiva relansării economice.

Potrivit acestuia, „deciziile guvernamentale greșite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică.”

Sorin Grindeanu a evidenția nevoia de „predictibilitate”, fără „noi surprize fiscale” pentru o relansare economică credibilă anul viitor.

În context, președintele Camerei Deputaților le-a reconfirmat reprezentanților IMM-urilor trei angajamente clare.

„Nu creștem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor. Statul trebuie să își plătească toate datoriile către companii. Rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte și conforme”, a transmis Sorin Grindeanu.

Conform acestuia, „nu poți cere companiilor să investească, să creeze locuri de muncă și să țină economia în mișcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta și întârzie să-și plătească facturile.”

„Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construiește prin taxe predictibile, un stat care își respectă obligațiile și un parteneriat real cu antreprenorii. Firmele românești au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară. Și în sensul acesta va fi această guvernare”, a mai arătat președintele Camerei Deputaților.