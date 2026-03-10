Sorin Grindeanu, întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite la București: „Am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA”

Președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut marți o întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

„M-am bucurat să discut astăzi, la Camera Deputaților, cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite la București. În acest prim dialog, am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și am discutat despre interesele și valorile noastre comune. România rămâne un pilon important pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru stabilitatea sud-estului Europei”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

În cadrul discuțiilor, cei doi au abordat consolidarea cooperării în domenii-cheie precum securitatea și apărarea, energia și resursele critice, dar și proiecte cu miză strategică atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.

„În actualul context internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, am subliniat importanța coordonării dintre parteneri”, a subliniat Sorin Grindeanu.

De asemenea, președintele Camerei Deputaților a reiterat interesul pentru securizarea rutelor comerciale, „o condiție esențială pentru stabilizarea prețului petrolului”.

„Însă, în acest nou context geopolitic, cea mai importantă preocupare este protejarea cetățenilor români aflați în regiune și repatrierea acestora în condiții de siguranță”, a conchis Sorin Grindeanu.



