Sorin Grindeanu le-a transmis ambasadorilor Franței, Germaniei și Regatului Unit soluțiile PSD de relansare economică: Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate

Președintele Camerei Deputaților și Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a discutat cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit în România despre soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat.

„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat”, a precizat Grindeanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, „PSD este pregătit să își asume responsabilitatea”, nu dorește să prelungească criza și nu vrea instabilitate.

„Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale. Actuala propunere de guvern va schimba doar personajele nu și abordările! Avem zece priorități, avem criterii clare și suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european și euroatlantic”, a dat asigurări Sorin Grindeanu.

Acesta a recunoscut că „deficitul bugetar este o problemă majoră”, dar consideră că „el trebuie redus prin creșterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor și prin eficientizarea statului, nu prin sufocarea sectorului privat.”

„Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice, ci prin investiții în infrastructură, energie, industrie, investiții cu valoare adăugată! Mai mult, trebuie să absorbim fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe și să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană”, a mai spus Sorin Grindeanu.