Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei: Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului
Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Marinei Române, în care a subliniat rolul esențial al marinarilor în apărarea apelor țării și în reprezentarea României pe mările lumii.
„Ziua Marinei Române este un moment dedicat celor care își poartă viața pe valurile mării și apără cu devotament apele țării. Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului!”, a afirmat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
Acesta a adăugat că toți cei care își dedică viața mării și navigației merită respectul și recunoștința întregii societăți: „Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră. La mulți ani, România! La mulți ani, marinari!”
Constanța a găzduit vineri cele mai importante manifestări dedicate Zilei Marinei Române, sărbătoare civilă și militară marcată anual pe 15 august, odată cu Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. Parada navală, demonstrațiile pe mare și ceremoniile militare au atras mii de spectatori.
La sărbătoarea marinarilor militari și civili, au luat parte peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave (19 nave ale Forțelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei – o fregată și o corvetă, și una a Forțelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcațiuni rapide de tip RHIB și aproximativ 20 aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini, potrivit Digi24.
Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați.
”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii, cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii”, a afirmat Bolojan.
În acest context, el a subliniat că Guvernul va sprijini Forțele Navale, care nu pot fi performante, fără dotări și oameni bine pregătiți.
”Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României. Nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri care s-au jertfit sub pavilioanele noastre, în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru. Dragi constănțeni, sunt aici să vă spun că dezvoltarea tării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară”, a precizat premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul a adăugat că, pentru cei care sunt în serviciul public, niciun efort nu este prea mare de a crea condiții ”în așa fel încât copiii noștri, dintre care mulți sunt aici, pe faleză, să aibă o viață mai bună în țara noastră în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă”.
”Am încredere în români și am încredere în România”, a mai spus Bolojan.
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.
Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române”
Ziua Marinei este o zi a unității naționale și atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj transmis vineri cu prilejul festivităților din Portul Constanța, la care șeful statului a absentat.
”Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii, de aceea sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, se arată în mesajul președintelui, citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, la festivitățile organizate în Portul Constanța, conform Administrației Prezidențiale.
Șeful statului subliniază importanța Mării Negre, în contextul internațional actual, punând accent pe necesitatea continuării eforturilor de modernizarea a forțelor navale.
”Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni sunteți dedicați unei profesii dificile de aceea vă mulțumesc și dumneavoastră și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei este foarte important în a contribui împreună cu aliații și partenerii noștri la întărirea securității spațiului euro-atlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români”, a punctat el.
Președintele le-a transmis marinarilor că statul român va continua procesul de modernizare a Forțelor Navale Române.
Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați. În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a mai transmis Nicușor Dan.
Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, la Constanța, înaintea festivităților organizate de Ziua Marinei, că bugetul de înzestrare a Armatei Române este exceptat de la măsurile de austeritate, subliniind că aceste cheltuieli sunt stabilite și agreate la nivelul NATO, relatează Agerpres.
„Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul de la Haga, toţi aliaţii NATO au decis că trebuie să se echipeze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare. Și aici vorbim şi de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi şi înzestrezi şi cumperi echipament de ultimă generaţie, însă cea mai importantă resursă în orice armată a lumii sunt militari şi oamenii aceştia trebuie să fie bine motivaţi, bine pregătiţi, bine înzestraţi, să aibă un plan de carieră corect şi aici trebuie să ne uităm”, a afirmat Moșteanu.
Acesta a explicat că procentul de 5% din PIB asumat de România pentru apărare este împărțit în două mari segmente.
„Am agreat cu aliaţii NATO că vom cheltui cu toţii, până în 2035, 5% pentru apărare, împărţit în două segmente importante – 3,5% cheltuielile de apărare aşa cum le vedem cu toţii acum, dedicate armatei – cheltuieli de personal, cheltuieli de înzestrare şi operaţionalizare, şi 1,5% în cheltuieli conexe militare şi civile. Vorbim aici de infrastructuri pe care le utilizează şi civilii şi militarii, vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură energetică, capacităţi de stocare energetică, de luptă cibernetică şi protecţie cibernetică”, a declarat oficialul.
Întrebat dacă a venit cu vești bune pentru înzestrarea Marinei Militare, ministrul a respins ideea unor anunțuri punctuale.
„Ministrul nu e Moş Crăciun şi nu vine cu bani şi zice ‘Ia uitaţi ce v-am adus eu aici, trei rachete şi mai ştiu eu ce’. Există un plan de înzestrare a Armatei Române, un plan multianual, pe mulţi ani de zile, agreat cu aliaţii NATO şi noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziţie, semnate contracte.”
