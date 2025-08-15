Connect with us

ROMÂNIA

Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei: Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului

Published

38 minutes ago

on

© Parlamentul României-Camera Deputaților

Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Marinei Române, în care a subliniat rolul esențial al marinarilor în apărarea apelor țării și în reprezentarea României pe mările lumii.

„Ziua Marinei Române este un moment dedicat celor care își poartă viața pe valurile mării și apără cu devotament apele țării. Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului!”, a afirmat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

 

Acesta a adăugat că toți cei care își dedică viața mării și navigației merită respectul și recunoștința întregii societăți: „Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră. La mulți ani, România! La mulți ani, marinari!”

Constanța a găzduit vineri cele mai importante manifestări dedicate Zilei Marinei Române, sărbătoare civilă și militară marcată anual pe 15 august, odată cu Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. Parada navală, demonstrațiile pe mare și ceremoniile militare au atras mii de spectatori.

La sărbătoarea marinarilor militari și civili, au luat parte peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave (19 nave ale Forțelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei – o fregată și o corvetă, și una a Forțelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcațiuni rapide de tip RHIB și aproximativ 20 aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini, potrivit Digi24.

 

Related Topics:

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ROMÂNIA

Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită

Published

44 minutes ago

on

August 15, 2025

By

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați.

”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii, cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii”, a afirmat Bolojan.

În acest context, el a subliniat că Guvernul va sprijini Forțele Navale, care nu pot fi performante, fără dotări și oameni bine pregătiți.

”Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României. Nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri care s-au jertfit sub pavilioanele noastre, în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru. Dragi constănțeni, sunt aici să vă spun că dezvoltarea tării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a adăugat că, pentru cei care sunt în serviciul public, niciun efort nu este prea mare de a crea condiții ”în așa fel încât copiii noștri, dintre care mulți sunt aici, pe faleză, să aibă o viață mai bună în țara noastră în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă”.

”Am încredere în români și am încredere în România”, a mai spus Bolojan.

Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. 

Continue Reading

NATO

Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române”

Published

1 hour ago

on

August 15, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Ziua Marinei este o zi a unității naționale și atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj transmis vineri cu prilejul festivităților din Portul Constanța, la care șeful statului a absentat.

”Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii, de aceea sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, se arată în mesajul președintelui, citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, la festivitățile organizate în Portul Constanța, conform Administrației Prezidențiale.

Șeful statului subliniază importanța Mării Negre, în contextul internațional actual, punând accent pe necesitatea continuării eforturilor de modernizarea a forțelor navale.

”Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni sunteți dedicați unei profesii dificile de aceea vă mulțumesc și dumneavoastră și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei este foarte important în a contribui împreună cu aliații și partenerii noștri la întărirea securității spațiului euro-atlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români”, a punctat el.

Președintele le-a transmis marinarilor că statul român va continua procesul de modernizare a Forțelor Navale Române.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați. În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a mai transmis Nicușor Dan. 

Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. 

Continue Reading

NATO

Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035

Published

1 hour ago

on

August 15, 2025

By

© Guvernul României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, la Constanța, înaintea festivităților organizate de Ziua Marinei, că bugetul de înzestrare a Armatei Române este exceptat de la măsurile de austeritate, subliniind că aceste cheltuieli sunt stabilite și agreate la nivelul NATO, relatează Agerpres

„Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul de la Haga, toţi aliaţii NATO au decis că trebuie să se echipeze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare. Și aici vorbim şi de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi şi înzestrezi şi cumperi echipament de ultimă generaţie, însă cea mai importantă resursă în orice armată a lumii sunt militari şi oamenii aceştia trebuie să fie bine motivaţi, bine pregătiţi, bine înzestraţi, să aibă un plan de carieră corect şi aici trebuie să ne uităm”, a afirmat Moșteanu.

Acesta a explicat că procentul de 5% din PIB asumat de România pentru apărare este împărțit în două mari segmente.

„Am agreat cu aliaţii NATO că vom cheltui cu toţii, până în 2035, 5% pentru apărare, împărţit în două segmente importante – 3,5% cheltuielile de apărare aşa cum le vedem cu toţii acum, dedicate armatei – cheltuieli de personal, cheltuieli de înzestrare şi operaţionalizare, şi 1,5% în cheltuieli conexe militare şi civile. Vorbim aici de infrastructuri pe care le utilizează şi civilii şi militarii, vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură energetică, capacităţi de stocare energetică, de luptă cibernetică şi protecţie cibernetică”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă a venit cu vești bune pentru înzestrarea Marinei Militare, ministrul a respins ideea unor anunțuri punctuale.

„Ministrul nu e Moş Crăciun şi nu vine cu bani şi zice ‘Ia uitaţi ce v-am adus eu aici, trei rachete şi mai ştiu eu ce’. Există un plan de înzestrare a Armatei Române, un plan multianual, pe mulţi ani de zile, agreat cu aliaţii NATO şi noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziţie, semnate contracte.”

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
INTERNAȚIONAL12 minutes ago

La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”
JAPONIA13 minutes ago

Într-o „lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii”, Japonia se angajează să „rămână neclintită în promovarea păcii”, subliniază premierul nipon
ROMÂNIA38 minutes ago

Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei: Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului
ROMÂNIA44 minutes ago

Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită
NATO1 hour ago

Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române”
NATO1 hour ago

Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035
ENERGIE2 hours ago

România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde
SUA2 hours ago

Sondaj: Înainte de întâlnirea din Alaska, aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” cu privire la războiul rus din Ucraina
U.E.2 hours ago

UE ia în considerare „acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, după anunțul Israelului privind noi colonii care vor „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian”
INTERNAȚIONAL3 hours ago

Friedrich Merz îi cere lui Putin să trateze cu seriozitate discuțiile cu Trump și „să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții prealabile” după întâlnirea din Alaska

ROMÂNIA2 days ago

Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
ROMÂNIA2 days ago

Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
ROMÂNIA3 days ago

Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
ROMÂNIA2 weeks ago

Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
ROMÂNIA2 weeks ago

Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE3 weeks ago

Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
INTERNAȚIONAL4 weeks ago

Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
MAREA BRITANIE1 month ago

Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
CHINA1 month ago

UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate

Trending