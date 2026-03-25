Sorin Grindeanu, vizită la Bruxelles: Liderul PSD se întâlnește cu liderii instituțiilor UE și ai socialiștilor europeni

Robert Lupițu
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, se va afla joi, 26 martie 2026, la Bruxelles, într-o serie de întâlniri oficiale cu lideri ai instituțiilor europene, informează PSD într-un comunicat.

La Parlamentul European, Grindeanu va avea discuții cu Roberta Metsola, Președintele Parlamentului European, cu Iratxe García Pérez, liderul grupului S&D și prim-vicepreședinte PES, precum și cu Giacomo Filibeck, secretarul general al PES.

Activitatea la Parlamentul European se va încheia cu declarații de presă.

În continuare, la Consiliul European, președintele Camerei Deputaților va avea o întrevedere cu António Costa, președintele Consiliului European, pentru discuții legate de agenda europeană și cooperarea României în instituțiile UE.

”În această săptămână voi merge la Bruxelles, voi avea discuţii cu colegii din familia noastră europeană, în Partidul Socialist European, începând cu Antonio Costa şi continuând cu ceilalţi colegi. Le voi prezenta situaţia la zi, politică, din România, ăsta este rostul acestei deplasări”, a spus preşedintele PSD, la începutul acestei săptămâni.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

