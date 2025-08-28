POLITICĂ
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în perioada următoare, social-democrații for prezenta propriul pachet de măsuri al coaliției pentru relansarea economică. Acesta a precizat că cel de-al doilea set de măsuri set de măsuri este aproape finalizat, fiind convenit în mare parte încă de acum două-trei săptămâni.
„Nu a existat de la început niciun fel de divergență pe lucrurile care conțin sau legile, partea din Pachetul 2, care se referă la eliminarea privilegiilor. A fost consens de la început. Toată lumea. Și aici mă refer la pensiile magistraților și la companiile de stat și restructurări. Unde nu s-a reușit, până în această săptămână, ca propunerile care au venit, în special la administrație, propuneri care au venit dinspre structurile asociative – că mă refer la primari sau la UNCJR – să fie preluate. Și aici nu e vorba de politic”, a declarat Grindeanu pentru Digi24.
În contextul discuțiilor privind pensiile speciale și măsurile de relansare economică, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat necesitatea unui „pachet PSD”, construit atât pe principii de echitate socială, cât și pe politici economice concrete: „Eu știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv. În momentul în care facem așezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliție, nu trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că ești acolo, în zonele periculoase, da. Și acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când ești la ghișeu, eu nu cred că e un lucru… Și lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Și va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun așa. Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (…) Și vă anunț că în mare propunerile noastre, și l-am anunțat și pe primul ministru, și a acceptat acest lucru și îi mulțumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (…) Săptămâna viitoare”, a mai precizat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
Premierul Ilie Bolojan a avut luni o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice, reuniune în cadrul căreia șeful Guvernului a promis că “investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată”.
În cadrul discuțiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum și la proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
”Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Palatului Victoria.
De asemenea, premierul a adăugat că celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.
Un alt subiect important al discuției de astăzi, de la Palatul Victoria, s-a referit la reforma administrației publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Reprezentanții Guvernului și primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar și despre descentralizarea resursei umane. Reforma impozitului asupra proprietății, preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajați din administrația publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii de lucru de astăzi.
La consultările de astăzi de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Tánczos Barna și Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marin Țole.
De asemenea, la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România a participat președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5%
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația “a explodat” la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu doi ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.
“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie. Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie”, a scris Ciolacu pe Facebook.
El a adăugat că încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august.
“De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat, asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții, dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei. Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, a conchis acesta.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, “probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară, informează Agerpres.
Inflația va forma o “cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, marți, în cadrul unei conferințe de presă.
Conform acestor date, liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie 2025 va avea un impact de 2 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației IPC. Majorarea cotelor de TVA va avea un impact de 1,6 puncte procentuale, iar majorarea accizelor de 0,4 puncte procentuale.
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin autostrăzile A7 și A8, rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României, a transmis luni vicepreședintele Senatului, senatorul liberal Lucian Rusu.
„Moldova are nevoie de autostrăzi, nu de blocaje! Declarațiile alarmiste ale unor colegi aflați la guvernare și care conduc Ministerul Transporturilor nu ajută pe nimeni. Ele nu fac decât să inducă un sentiment de nesiguranță și de impredictibilitate în rândul constructorilor de autostrăzi din România. A7 și A8 sunt proiecte vitale pentru conectarea Moldovei la Europa, nu pioni în meciuri politice”, a scris Lucian Rusu, pe Facebook.
Lucian Rusu a declarat că realizarea legăturii Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin A7 și A8, rămâne o prioritate strategică atât pentru Guvernul României, cât și pentru el, în calitate de parlamentar al acestei regiuni.
„Premierul Ilie Bolojan a confirmat că investițiile în autostrăzi și modernizarea căilor ferate rămân în topul priorităților guvernului, cu o abordare responsabilă: proiecte prioritizate, finanțare asigurată și șantiere active”, a adăugat vicepreședintele Senatului.
El a reamintit că actualul guvern a reușit să renegocieze întregul program PNRR și să păstreze finanțarea pentru A7, transferând proiectul de la categoria împrumuturi la granturi, adică pe componenta de fonduri nerambursabile.
„Mai precis, este vorba despre 2,15 miliarde de euro, fonduri nerambursabile noi, obținute pentru cinci loturi din A7: trei între Focșani – Bacău și două între Bacău – Pașcani. Aceste fonduri europene nerambursabile din PNRR pentru A7 reprezintă o garanție atât pentru constructori, cât și pentru cetățeni, că lucrările vor continua și vor fi finalizate, pierderea lor însemnând o lovitură directă pentru regiunea Moldovei și pentru Iași”, a detaliat Lucian Rusu.
De asemenea, Lucian Rusu a precizat că același guvern a anunțat continuarea construcției A8 și intenția de a propune finanțarea acesteia prin noul mecanism european de finanțare pentru securitate, SAFE.
„Astăzi, întreaga regiune nu are nevoie de dispute sterile, ci de termene respectate și rezultate concrete. A7 și A8 trebuie realizate etapă cu etapă, kilometru cu kilometru, până la finalizare”, a conchis vicepreședintele Senatului.
