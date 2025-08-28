Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică 

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în perioada următoare, social-democrații for prezenta propriul pachet de măsuri al coaliției pentru relansarea economică. Acesta a precizat că cel de-al doilea set de măsuri set de măsuri este aproape finalizat, fiind convenit în mare parte încă de acum două-trei săptămâni.

„Nu a existat de la început niciun fel de divergență pe lucrurile care conțin sau legile, partea din Pachetul 2, care se referă la eliminarea privilegiilor. A fost consens de la început. Toată lumea. Și aici mă refer la pensiile magistraților și la companiile de stat și restructurări. Unde nu s-a reușit, până în această săptămână, ca propunerile care au venit, în special la administrație, propuneri care au venit dinspre structurile asociative – că mă refer la primari sau la UNCJR – să fie preluate. Și aici nu e vorba de politic”, a declarat Grindeanu pentru Digi24.



În contextul discuțiilor privind pensiile speciale și măsurile de relansare economică, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat necesitatea unui „pachet PSD”, construit atât pe principii de echitate socială, cât și pe politici economice concrete: „Eu știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv. În momentul în care facem așezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliție, nu trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că ești acolo, în zonele periculoase, da. Și acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când ești la ghișeu, eu nu cred că e un lucru… Și lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Și va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun așa. Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (…) Și vă anunț că în mare propunerile noastre, și l-am anunțat și pe primul ministru, și a acceptat acest lucru și îi mulțumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (…) Săptămâna viitoare”, a mai precizat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.