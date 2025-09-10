SOTEU 2025 | Comisia Europeană va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii critice: Independența Europei va depinde de capacitatea sa de a fi competitivă

În primul său discurs privind Starea Uniunii din al doilea mandat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că instituția pe care o conduce va colabora cu investitori privați pentru a înființa Fondul multimiliard „Scale-up Europe”, destinat investițiilor majore în companii tinere, cu creștere rapidă, din domeniile tehnologice critice, legând inițiativa de nevoia accelerării competitivității și a investițiilor în tehnologii curate și digitale.

„Independența Europei va depinde de capacitatea sa de a fi competitivă în vremurile tulburi pe care le traversăm astăzi”, a afirmat Von der Leyen. Deși „avem piața noastră unică și economia noastră socială de piață”, șefa Comisiei a avertizat că „obstacolele economice și geopolitice pe care trebuie să le înfruntăm sunt redutabile”, iar „dependențele pot fi utilizate împotriva noastră”.

Pentru a răspunde acestor provocări, Comisia promite investiții masive în digital și tehnologii curate: „De aceea vom investi masiv în tehnologiile digitale și curate. Avem mai multe elemente în pregătire pentru viitorul nostru Fond pentru competitivitate și prevedem un buget de două ori mai generos pentru programul Orizont Europa, programul nostru pentru cercetare și inovare.”

Von der Leyen a arătat că executivul european abordează punctele nevralgice identificate în raportul Draghi – de la energie la piața de capital, investiții și simplificare – pe baza unor dialoguri strategice cu industrii-cheie (auto, chimie, metalurgie, farmaceutică, apărare, agricultură). De asemenea, ea a transmis mesajul comun din industrie: „Pentru a proteja locurile de muncă, trebuie să înlesnim desfășurarea activităților economice în Europa.”

În ceea ce privește reglementările, executivul european a propus pachete „omnibus” de simplificare, menite să reducă birocrația și costurile pentru mediul de afaceri: „Mai puține formalități administrative, mai puține suprapuneri, norme mai puțin complexe. Propunerile noastre vor reduce cu 8 miliarde EUR pe an costurile birocratice suportate de întreprinderile europene”, a evidențiat președinta Comisiei Europene. Printre măsurile vizate se numără introducerea euro digital, care ar ușura tranzacțiile pentru firme și consumatori, dar și noi pachete pentru mobilitatea militară și sectorul digital. În paralel, Comisia pregătește „al 28-lea regim” pentru companiile inovatoare și accelerează pașii spre o uniune a economiilor și a investițiilor.

Von der Leyen a avertizat, însă, asupra unui risc major și anume, plecarea start-up-urilor europene din domenii strategice – cum sunt tehnologiile cuantice, inteligența artificială și biotehnologiile – din cauza accesului limitat la capital.

„Pe măsură ce acestea se dezvoltă, disponibilitatea limitată a capitalului de risc le va obliga să se îndrepte către investitorii străini. Aceasta ar însemna că bogăția și locurile de muncă vor pleca în altă parte, punând astfel în pericol suveranitatea noastră tehnologică”, a explicat ea.

Pentru a contracara acest fenomen, Comisia lansează Fondul „Scale-up Europe”, menit să ofere finanțare masivă acestor companii și să le încurajeze să rămână pe continent: „Pentru că dorim ca vârfurile Europei să aleagă să rămână în Europa și să îmbrățișeze, așadar, principiile strategiei Alegeți Europa”, a conchis Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene face bilanțul activității de la începutul noului mandat și trasează direcțiile de acțiune pentru viitor.

Temele centrale includ relațiile transatlantice și acordul comercial cu Statele Unite, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, consolidarea apărării și securității europene, pregătirea viitorului buget multianual al Uniunii post-2027, prosperitatea și competitivitatea durabilă, tranziția verde și digitală, precum și protejarea democrației și a valorilor fundamentale.

Dezbaterea anuală privind starea Uniunii oferă eurodeputaților ocazia să evalueze activitatea Comisiei și să își exprime propriile priorități politice pentru anul următor, contribuind astfel la conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii.

Potrivit unei evaluări a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), din cele 255 de inițiative anunțate de Comisia Europeană începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul celor șapte priorități strategice din programul său pentru actualul mandat (2024–2029), 163 au fost deja propuse, însă doar 16 au fost adoptate de co-legiuitori. Alte 147 de propuneri se află încă în curs de negociere între Parlament și Consiliu, dintre care 101 evoluează în ritm normal, 24 sunt aproape de adoptare, iar 22 sunt blocate sau înaintează foarte lent.