COMISIA EUROPEANA
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledează pentru energie curată autohtonă, propunând în acest context un pachet privind rețelele și o nouă inițiativă intitulată „autostrăzi energetice” pentru a „avansa pe calea independenței energetice”.
Măsurile au fost făcute publice în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președintă a Comisiei Europene și al cincilea de când de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019.
„În momentul de apogeu al crizei energetice din ultimii ani, Europa a luat măsuri. Grație acestui efort comun, am reușit rapid să stabilizăm prețurile și să asigurăm siguranța aprovizionării. Avansăm acum pe calea independenței energetice, însă facturile la energie sunt în continuare o sursă reală de anxietate pentru milioane de europeni, iar costurile sunt în continuare structural ridicate pentru industrie. Știm ce a dus la creșterea prețurilor: dependența de combustibilii fosili din Rusia. A venit așadar momentul să renunțăm la combustibilii fosili murdari din Rusia și știm ce duce la scăderea prețurilor: energia curată autohtonă. Trebuie să avem mai multe surse regenerabile de energie autohtone, cu energia nucleară ca energie electrică de bază”, a evidențiat Ursula von der Leyen.
Doar că utilizarea acestor surse regenerabile de energie are nevoie de rețele solide, pregătite pentru a prelua noua capacitate.
„Trebuie și să ne modernizăm urgent infrastructura și conductele de interconexiune și să investim în acestea. Acesta este motivul pentru care vom propune un nou pachet privind rețelele pentru a ne consolida infrastructura de rețea și pentru a accelera procedurile de autorizare. Și pentru a acompania acest pachet, prezint astăzi o nouă inițiativă intitulată <<Autostrăzi energetice>>”, a mai spus președinta Comisiei Europene.
Aceasta a dezvăluit că a identificat „opt blocaje critice care afectează infrastructura noastră energetică, de la strâmtoarea Øresund la Canalul Sicilian”.
„Vom depune acum eforturi pentru a elimina aceste blocaje unul câte unul. Vom reuni guvernele și serviciile de utilități publice pentru a aborda toate chestiunile rămase nesoluționate pentru că europenii au nevoie acum de energie la prețuri accesibile”, a dat asigurări Ursula von der Leyen.
Citiți și: UE ia în calcul înăsprirea cerințelor pentru companii în vederea identificării originii gazelor naturale, parte din planul european de a pune capăt relațiilor energetice cu Rusia până în 2027
Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.
De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.
Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.
De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.
Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
Revenind la evenimentul de miercuri din Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene a făcut bilanțul activității de la începutul noului mandat și a trasat direcțiile de acțiune pentru viitor.
COMISIA EUROPEANA
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că democrația din Europa este supusă unor atacuri tot mai puternice prin manipularea informațiilor și dezinformare, și a anunțat noi măsuri pentru apărarea libertății presei și consolidarea rezilienței democratice.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019, dominat de laitmotivul că „acesta este momentul de independență al Europei“.
„Democrația noastră este atacată. Intensificarea manipulării informațiilor și a dezinformării ne divizează societățile, erodând nu numai încrederea în adevăr, ci și în democrația însăși. Acesta este motivul pentru care avem nevoie urgent de scutul european pentru democrație”, a declarat von der Leyen în fața eurodeputaților reuniți în hemiciclul democrației europene de la Strasbourg.
Pentru a răspunde acestei amenințări, Comisia va înființa un Centru european pentru reziliența democratică, menit să reunească expertiza și resursele statelor membre și ale țărilor vecine.
Von der Leyen a atras atenția și asupra „deșerturilor de informare” create de declinul mass-mediei tradiționale, în special în zonele rurale, unde dezinformarea găsește teren fertil. „Atunci când mass-media independentă este desființată sau neutralizată, capacitatea noastră de a monitoriza corupția și de a menține democrația este grav slăbită. De aceea, primul pas din strategia oricărui autocrat este acela de a acapara mass-media independentă”, a spus ea.
Pentru a contracara această tendință, Comisia Europeană va lansa un nou program de reziliență în domeniul mass-mediei, destinat să sprijine jurnalismul independent și alfabetizarea mediatică. „În următorul buget, am propus să sporim semnificativ finanțarea pentru mass-media. Trebuie să permitem totodată investițiile cu capital privat. Vom sprijini mass-media independentă și locală”, a mai subliniat von der Leyen.
„O presă liberă reprezintă coloana vertebrală a oricărei democrații. Vom sprijini presa europeană să rămână liberă”, a conchis șefa Comisiei Europene.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție, în care a facut bilanțul activității de la începutul noului mandat și a trasat direcțiile de acțiune pentru viitor.
Proclamând o „luptă pentru o Europă liberă și independentă”, Ursula von der Leyen a cerut încă din debutul discursului său „o nouă Europă”, referindu-se la un moment în care “se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială”. În același timp, după turneul politic recent în statele din prima linie a graniței estice a UE, inclusiv în România, și după dronele rusești doborâte în Polonia, o premieră într-o țară UE și NATO de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, președinta Comisiei Europene a propus un „observator al flancului estic (Eastern Flank Watch), un zid de drone și un Semestru european de apărare”, concept pe care însă nu l-a detaliat dar care își găsește corespondență în Semestrul european pe care UE îl publică semestrial sub forma de recomandări în sfera armonizării politicilor economice ale statelor membre.
În registrul sprijinului european pentru Ucraina, președinta Comisiei Europene a anunțat un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina, și cerând urgent o nouă soluție de finanțare a efortului de război al Ucrainei bazată pe activele rusești imobilizate.
Tot în sfera acțiunii externe a Uniunii Europene, șefa executivului european a apărat acordul comercial cu Statele Unite, amplu criticat de oponenți și unii susținători ai Comisiei din cauza tarifelor americane acceptate, și a anunțat măsuri punitive împotriva Israelului pe fondul situației din Fâșia Gaza într-un hemiciclu în care europarlamentarii de stânga, inclusiv cei din grupurile S&D, Verzii și Stânga, au purtat haine roșii în plen pentru a-și arăta sprijinul față de Gaza.
Discursul a fost infuzat și cu apeluri politice de mare ambiție, cu von der Leyen pledând pentru accelerarea procesului de extindere, căci viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană. La o zi după ce președinta Republicii Moldova Maia Sandu a susținut un discurs solemn de la același pupitru al democrației europene în care a pledat pentru integrarea europeană a țării sale și a Ucrainei, Ursula von der Leyen a răspuns în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene cu îndemnul: „Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!“.
Într-un efort de conciliere a social-democraților europeni, președinta Comisiei Europene ce provine din rândurile Partidului Popular European de centru-dreapta a mai promis măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor, axate pe o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”. De asemenea, ea a abordat și problematica domeniului sănătății, subliniind că industria farmaceutică este o prioritate în planurile UE pentru consolidarea competitivității și anunțând că Bruxelles-ul va lansa o inițiativă globală pentru reziliența în sănătate.
Discursul lui von der Leyen, rostit la un an și o zi de la prezentarea raportului privind competitivitatea europeană și devenit „doctrina Draghi”, Ursula von der Leyen a mai făcut cunoscut faptul că va prezenta până în 2028 o foaie de parcurs pentru piața unică, axată pe capital, energie, telecom și „al 28-lea regim” pentru a crea un set de norme unice, armonizate și simplificate pentru firmele inovatoare pentru a le facilita operarea și extinderea pe piața unică europeană. Având în vedere că raportul realizat de fostul premier italian ș ex-șeful BCE Mario Draghi a pus accentul pe reforme și investiții (inclusiv în tehnologie și energie) cu scopul de a opri declinul economic al continentului, Comisia Europeană va lansa Fondul multimiliard „Scale-up Europe” pentru tehnologii critice, dar și un „pachet privind rețelele” și o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”. La același capitol, ea a pledat pentru mai multe surse regenerabile de energie autohtone, cu energia nucleară ca energie electrică de bază.
Avertizând că democrația din Europa este supusă unor atacuri hibride prin dezinformare, Ursula von der Leyen a angajat Comisia Europeană să sprijine „presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget multianual al UE, subliniind că „primul pas din strategia oricărui autocrat este acela de a acapara mass-media independentă”.
Șefa executivului european și-a încheiat discursul de aproape 75 de minute, invocând istoria dramatică a continentului și sacrificiile generațiilor trecute pentru libertate și unitate. Ea a reamintit că acum 80 de ani Europa era „un infern dezlănțuit”, iar acum 40 de ani „un continent împărțit în două printr-un zid”, într-o pledoarie pentru a elibera decizia politică și instituțională din UE de „constrângerile unanimității” pentru „a transforma în realitate impulsul pentru independența Europei”.
COMISIA EUROPEANA
Liderii grupurilor politice din Parlamentul European, reacții la discursul anual al Ursulei von der Leyen. ”Europa joacă șah într-o lume de box”
Discursul anual al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susținut în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a fost urmat de o dezbatere intensă, în care liderii principalelor grupuri politice din Legislativ și-au prezentat prioritățile, dar și criticile la adresa Executivului European.
Președintele Grupului Popularilor Europeni, Manfred Weber, a transmis un mesaj de sprijin pentru Comisia Europeană, subliniind că PPE rămâne garantul responsabilității și al rezultatelor concrete. În discursul său, Weber a apărat politica de comerț liber și a cerut o abordare realistă în domeniul climatic și industrial, avertizând că Europa nu își poate permite pierderea locurile de muncă și nici întârzieri legislative.
- „Oamenii pot conta pe promisiunile făcute de PPE. Susținem obiective climatice ambițioase, dar avem nevoie de o abordare neutră din punct de vedere tehnologic și de soluții rapide, nu de noi lupt ideologice.”
Lidera Grupului Social-Democrat, Iratxe Garcia Perez, a avut un discurs mai tranșant, acuzându-l direct pe Manfred Weber și familia sa politică pentru lipsa de unitate. Aceasta a mai criticat acordul comercial cu SUA și a cerut măsuri ferme împotriva abuzurilor Israelului în Gaza, dar și accelerarea reconstrucției Ucrainei din active ruse înghețate.
- „Acceptarea unor tarife de 15 % fără nicio măsură de retorsiune este inacceptabilă, la fel ca și faptul că producătorii americani sunt scutiți de standardele care se aplică europenilor. Agricultorii sunt marii perdanți ai acordului cu SUA.”
Președinta Grupului Renew Europe a pledat pentru o Uniune mai federală, capabilă să răspundă provocărilor geopolitice și economice. Valerie Hayer a subliniat că securitatea Ucrainei nu poate fi privită separată de securitatea europeană, cerând consolidarea apărării comune. Aceasta a criticat totuși diviziunile dintre statelel membre în privinta războiului din Gaza.
- „Slabiciunea este o alegere, iar noi alegem o Europa mai integrată, mai suverană, mai federală. Securitatea Ucrainei este securitatea noastră, iar viitorul Uniunii depinde de capacitatea noastră de a proteja democrația și de a investi în prosperitatea europeană.”
Liderul Verzilor, Bas Eickhout, a acuzat lipsa de acțiune a Uniunii Europene în fața crizelor globale, de la războiul din Ucraina la tragedia umanitară din Gaza. Acesta a cerut ca Europa să acționeze ca o adevărată putere și nu doar ca o piață. De asemenea, și liderul Verzilor a criticat acordul UE-SUA.
- „Europa joacă șah într-o lume de box, iar asta este o rețetă pentru noi umilințe. Dacă vrem cridibilitate, trebuie să acționăm acum.”
Liderul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, Nicola Procaccini, a criticat Pactul Verde European, pe care îl consideră depășit și nociv pentru competitivitatea europeană și a cerut Comisiei Europene politici ferme privind migrația și returnările.
- „Pactul Verde a fost conceput într-o altă eră geopolitică. Astăzi este un obstacol pentru competitivitatea europeană. Avem nevoie de curajul de a face alegeri potrivite și de politici eficiente, nu de promisiuni goale.”
Copreședintele Grupului Stânga a criticat cu vehemență acordul comercial obținut de UE cu Statele Unite, pe care l-a calificat drept o „capitulare deplină” în fața intereselor americane. Acesta a acuzt Comisia von der Leyen că sacrifică locurile de muncă ale europenilor, în timp ce aceștia se confruntă cu sărăcie și creșterea costurilor.
- „Politica dumneavoastră creează diviziuni și sacrifică Europa pe altarul intereselor transatlantice. Avem nevoie de investiții curajoase în industrie și protecție socială, nu de acorduri de liber schimb.”
Reprezentantul suveraniștilor, Rene Aust, a avut un discurs dur, prilej cu care a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că a distrus „visul european” prin birocrație excesivă și politici eșuate .
- „Europa a fost cândva un continent al progresului și al siguranței. Astăzi, din cauza fanteziilor politice, avem atacuri, insecuritate și birocrație.”
Citiți principalele idei din discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susținut în acest an la Strasbourg:
SOTEU 2025: Proclamând o “luptă pentru o Europă liberă și independentă”, von der Leyen cere “o nouă Europă” în momentul când “se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială”
SOTEU 2025: La un an de la raportul devenit “doctrina Draghi”, von der Leyen anunță o foaie de parcurs pentru piața unică axată pe capital, energie, telecom și „al 28-lea regim” pentru firmele inovatoare
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!”, îndeamnă Ursula von der Leyen, la o zi după discursul Maiei Sandu privind extinderea UE
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025 | Comisia Europeană va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii critice: Independența Europei va depinde de capacitatea sa de a fi competitivă
COMISIA EUROPEANA
SOTEU 2025 | Comisia Europeană va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii critice: Independența Europei va depinde de capacitatea sa de a fi competitivă
În primul său discurs privind Starea Uniunii din al doilea mandat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că instituția pe care o conduce va colabora cu investitori privați pentru a înființa Fondul multimiliard „Scale-up Europe”, destinat investițiilor majore în companii tinere, cu creștere rapidă, din domeniile tehnologice critice, legând inițiativa de nevoia accelerării competitivității și a investițiilor în tehnologii curate și digitale.
„Independența Europei va depinde de capacitatea sa de a fi competitivă în vremurile tulburi pe care le traversăm astăzi”, a afirmat Von der Leyen. Deși „avem piața noastră unică și economia noastră socială de piață”, șefa Comisiei a avertizat că „obstacolele economice și geopolitice pe care trebuie să le înfruntăm sunt redutabile”, iar „dependențele pot fi utilizate împotriva noastră”.
Pentru a răspunde acestor provocări, Comisia promite investiții masive în digital și tehnologii curate: „De aceea vom investi masiv în tehnologiile digitale și curate. Avem mai multe elemente în pregătire pentru viitorul nostru Fond pentru competitivitate și prevedem un buget de două ori mai generos pentru programul Orizont Europa, programul nostru pentru cercetare și inovare.”
Von der Leyen a arătat că executivul european abordează punctele nevralgice identificate în raportul Draghi – de la energie la piața de capital, investiții și simplificare – pe baza unor dialoguri strategice cu industrii-cheie (auto, chimie, metalurgie, farmaceutică, apărare, agricultură). De asemenea, ea a transmis mesajul comun din industrie: „Pentru a proteja locurile de muncă, trebuie să înlesnim desfășurarea activităților economice în Europa.”
În ceea ce privește reglementările, executivul european a propus pachete „omnibus” de simplificare, menite să reducă birocrația și costurile pentru mediul de afaceri: „Mai puține formalități administrative, mai puține suprapuneri, norme mai puțin complexe. Propunerile noastre vor reduce cu 8 miliarde EUR pe an costurile birocratice suportate de întreprinderile europene”, a evidențiat președinta Comisiei Europene. Printre măsurile vizate se numără introducerea euro digital, care ar ușura tranzacțiile pentru firme și consumatori, dar și noi pachete pentru mobilitatea militară și sectorul digital. În paralel, Comisia pregătește „al 28-lea regim” pentru companiile inovatoare și accelerează pașii spre o uniune a economiilor și a investițiilor.
Von der Leyen a avertizat, însă, asupra unui risc major și anume, plecarea start-up-urilor europene din domenii strategice – cum sunt tehnologiile cuantice, inteligența artificială și biotehnologiile – din cauza accesului limitat la capital.
„Pe măsură ce acestea se dezvoltă, disponibilitatea limitată a capitalului de risc le va obliga să se îndrepte către investitorii străini. Aceasta ar însemna că bogăția și locurile de muncă vor pleca în altă parte, punând astfel în pericol suveranitatea noastră tehnologică”, a explicat ea.
Pentru a contracara acest fenomen, Comisia lansează Fondul „Scale-up Europe”, menit să ofere finanțare masivă acestor companii și să le încurajeze să rămână pe continent: „Pentru că dorim ca vârfurile Europei să aleagă să rămână în Europa și să îmbrățișeze, așadar, principiile strategiei Alegeți Europa”, a conchis Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene face bilanțul activității de la începutul noului mandat și trasează direcțiile de acțiune pentru viitor.
Temele centrale includ relațiile transatlantice și acordul comercial cu Statele Unite, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, consolidarea apărării și securității europene, pregătirea viitorului buget multianual al Uniunii post-2027, prosperitatea și competitivitatea durabilă, tranziția verde și digitală, precum și protejarea democrației și a valorilor fundamentale.
Dezbaterea anuală privind starea Uniunii oferă eurodeputaților ocazia să evalueze activitatea Comisiei și să își exprime propriile priorități politice pentru anul următor, contribuind astfel la conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii.
Potrivit unei evaluări a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), din cele 255 de inițiative anunțate de Comisia Europeană începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul celor șapte priorități strategice din programul său pentru actualul mandat (2024–2029), 163 au fost deja propuse, însă doar 16 au fost adoptate de co-legiuitori. Alte 147 de propuneri se află încă în curs de negociere între Parlament și Consiliu, dintre care 101 evoluează în ritm normal, 24 sunt aproape de adoptare, iar 22 sunt blocate sau înaintează foarte lent.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
Liderii grupurilor politice din Parlamentul European, reacții la discursul anual al Ursulei von der Leyen. ”Europa joacă șah într-o lume de box”
În preambulul discursului privind Starea UE, Victor Negrescu a inițiat un demers pe lângă conducerea instituțiilor UE pentru susținerea candidaturii României la găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
Grupul de prietenie România-SUA din Congresul american, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic și cooperarea militară
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
România își reafirmă “deplina solidaritate cu Polonia” după ce drone rusești i-au încălcat spațiul aerian: Suntem uniți în a face flancul estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur
SOTEU 2025 | Comisia Europeană va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii critice: Independența Europei va depinde de capacitatea sa de a fi competitivă
CE va lansa o inițiativă globală pentru reziliența în sănătate, pe fondul dezinformării. România, epicentrul rujeolei în UE, cu cea mai scăzută rată de vaccinare ROR
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- ROMÂNIA1 day ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia