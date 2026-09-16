SOTEU 2026. Liderii grupurilor politice pro-europene din Parlamentul European fac apel la o Europă mai unită și mai puternică pentru a face față noilor provocărilor

Președintele Grupului PPE din Parlamentul European, a atras atenția asupra „unei schimbări fundamentale care lovește Europa prin trei șocuri”: de natură tehnologică, geopolitic și socio-economic.

Într-o intervenție în Parlamentul European susținută cu ocazia discursului președintei Comisiei Europene privind Starea Uniunii, s-a referit la schimbarea modului de a face politică pentru a răspunde nevoilor oamenilor.

„În fiecare lună pierdem 27 000 de locuri de muncă în sectorul industrial, locuri de muncă bine plătite. Cel mai bun concept pentru o economie socială de piață este acela de a avea locuri de muncă bine plătite. Iar emoțiile generate de această situație sunt intense în rândul familiilor. Așadar, trebuie să găsim soluții. În calitate de creștin-democrați, ca Partid Popular European, oferim un răspuns. Primul răspuns pentru noi este un mod diferit de a face politică. Nu să le ținem predici oamenilor, ci să-i ascultăm. Când oamenii nu-și permit să-și alimenteze mașinile din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, nu le spuneți că acest lucru este bun pentru climă, dragi prieteni. Schimbările climatice sunt o realitate, fără îndoială, și trebuie să muncim din greu pentru a le combate.Dar trebuie să facem acest lucru împreună cu oamenii, nu împotriva lor. PPE va lupta pentru o reformă rezonabilă a sistemului ETS. Avem nevoie de inovație, nu de interdicții”, a dat asigurări Weber.

Un alt doilea mod de a face politică la care a făcut trimitere acesta constă în a lua măsuri împreună.

El s-a referit la protejarea copiilor în mediul online, acțiunile colective pentru a proteja comunitățile în fața dezastrelor naturale sau măsurile pentru consolidarea apărării europene.

„Astăzi cheltuim pentru apărare mai mult decât am cheltuit în timpul Crizei rachetelor din Cuba. 6,4 trilioane de euro în următorii 10 ani. Și ce obținem în schimb? Permiteți-mi să fiu puțin provocator: 27 de armate micuțe în viitor. Iar amenințarea este clară. Putin nu se va opri, știm asta. Încălcarea spațiului aerian în România, la granița cu Polonia, iar astăzi știrile din Lituania. Stimați colegi, răspunsul este unitatea și, acum, un pilon european al apărării. François Vitterot și Helmut Kohl nu s-au limitat doar la introducerea monedei euro. Ei au făcut, odată cu euro, ca unitatea europeană să devină ireversibilă. Nimeni, nici măcar cel mai înverșunat naționalist, nu poate ieși din zona euro fără a risca un faliment la nivel național. Și exact de asta are nevoie acum întregul sector al apărării. Europenii își fac griji cu privire la o armată germană consolidată, condusă în viitor, posibil, de un ministru al apărării autoritar din rândurile partidului AfD. Mulți europeni sunt îngrijorați când privesc sondajele de opinie. Iar răspunsul nostru la această situație este o piață unică a armamentului, structuri comune de comandă, drone europene, sateliți europeni atât de strâns interconectați încât nimeni să nu poată desființa vreodată această cooperare. Adenauer, de Gasperi și Schumann au înțeles această dimensiune politică și istorică a unificării Europei în acest domeniu. Tratatul pentru un adevărat pilon al apărării zace în sertar încă din 1952. Haideți să transformăm acum acest vechi tratat într-o nouă realitate, dragi prieteni, cu o promisiune, iar această promisiune înseamnă pace durabilă pentru Europa. Acesta este proiectul generației noastre”, a completat Manfred Weber.

Al treilea răspuns la provocările pe care le întâmpină Europa este readucerea speranței în UE.

„PPE și-a îndeplinit angajamentele privind foaia de parcurs către o piață unică. Să o transformăm acum în realitate. În ceea ce privește IA, SUA investesc 300 de miliarde, iar China 290 de miliarde. Dacă comparăm cifrele din Franța și Germania, este puțin amuzant să vedem aceste cifre. De aceea, mesajul este clar: putem reuși doar împreună. Avem nevoie de un fond european pentru IA, noul fond de competitivitate. PPE va lupta pentru un CFM puternic în beneficiul fermierilor, primarilor și cercetătorilor. Iar dacă cineva dorește să reducă fondurile europene, vă rog să renunțați la populism. În cele din urmă, avem nevoie de prieteni. Ei reprezintă fundamentul unei ordini mondiale alternative, o ordine mondială în care Europa nu mai este singură. Aceasta este miza atunci când vorbim despre astfel de lucruri. Câștigăm ascultând oamenii și răspunzând cu această soluție îndrăzneață. Câștigăm ascultând oamenii și răspunzând cu această viziune europeană. Și câștigăm ascultând oamenii și răspunzând cu această speranță. PPE luptă pentru speranță, iar Europa oferă speranță”, a mai spus Weber.

La rândul său, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, a pledat pentru o Europă mai curajoasă și mai unită, capabilă să apere democrația și dreptul internațional într-un context geopolitic turbulent.

„Putem reveni la naționalism, la ură și la război sau putem apăra Europa pe care am construit-o. Noi alegem acea Europă. Iar asta înseamnă să fim curajoși. O Europă curajoasă pentru a face față schimbărilor climatice. Să menținem Pactul Verde și neutralitatea climatică până în 2050. Avem nevoie de un plan european de adaptare și atenuare, cu investiții reale. Simplificarea nu poate deveni o dereglementare pe ușa din spate. Pentru că nu va exista competitivitate fără energie curată, sigură și accesibilă”, a subliniat președinta Grupului S&D.

Ea a cerut dezvoltarea energiilor regenerabile și a propus o taxă pe profiturile excepționale generate de companiile energetice pentru a sprijini și proteja familiile care se confruntă cu focurile mari la energie.

În egală măsură, Iratxe García Pérez a cerut punerea în aplicare a Legii europene privind locuințele la prețuri accesibile și adoptarea legii privind locurile de muncă de calitate.

„O Europă curajoasă este, de asemenea, o Europă feministă în fața extremei drepte care dorește să elimine infracțiunea de feminicid, dreptul la avort și chiar să limiteze dreptul de vot al femeilor. Nu vom da înapoi. Să ne audă bine: drepturile noastre sunt ireversibile! Avem nevoie de curaj pentru a ne apăra frontierele fără a renunța la valorile noastre. Migrația nu poate deveni niciodată o armă politică. Ceuta este Spania și este Europa, iar solidaritatea europeană nu poate depinde de cine guvernează sau de locul în care apare o criză. Și, mai presus de toate, avem nevoie de curaj pentru a apăra pacea și dreptul internațional. Acum un an ați cerut suspendarea părții comerciale a Acordului de asociere cu Israelul. Un an mai târziu, unde se află Europa? Nu putem accepta ceea ce se întâmplă. Cum este posibil să nu existe nicio măsură împotriva lui Netanyahu? Să suspendăm acordul, să sancționăm persoanele responsabile și să instituim un embargo asupra armelor. Și activați statutul de blocaj pentru a proteja Curtea Penală Internațională. A fi curajoși înseamnă, de asemenea, să-i facem pe cei care declanșează războaiele să plătească pentru ele. În cazul Ucrainei, să readucem în discuție confiscarea activelor rusești înghețate. Putin să plătească pentru reconstrucția Ucrainei, nu cetățenii europeni”, a mai spus președinta Grupului S&D.

În viziunea sa, o Europă curajoasă are nevoie de un buget pe măsură. În context, Iratxe García Pérez a anunțat că nu va accepta reduceri privind politica de coeziune, politica agricolă comună sau ale investițiilor sociale.

„Europa secolului XXI va fi posibilă doar dacă forțele pro-europene lucrează împreună, fără a privi spre extrema dreaptă, ci avansând împreună. Nu vom permite este ca extrema dreaptă să fie cea care scrie viitorul Europei”, a mai spus președinta Grupului S&D.

Valerie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, a susținut ideea unei Europe mai puternice, mai independente și mai capabile să acționeze cu celeritate în fața provocărilor actuale.

„Europa trebuie să avanseze pe calea puterii și a independenței sale. Dar voi merge mai departe. A sosit momentul să apărăm o viziune nouă, fundamental pozitivă, aceea a unui pro-europeism radical”, transmis Hayer.

Din punctul său de vedere, politicile de decarbonizare precum Pactul Verde European trebuie completat cu măsuri de adaptare la schimbările climatice și de gestionare a riscurilor.

În egală măsură, Europa trebuie să investească masiv în tehnologii strategice, tehnologii verzi, centre de date și calcul cuantic, reducându-și în același timp dependențele externe.

Ea s-a referit și la războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Europei cu scopul de a slăbi unitatea europeană.

„Aceste sabotaje, aceste atacuri cibernetice, aceste intimidări, dezinformarea – nu sunt evenimente izolate. Sunt diferitele dimensiuni ale aceleiași strategii. Iar noi, ce facem? Ne mulțumim să reacționăm, adesea prea târziu și adesea insuficient. Doamnă președintă, trebuie să ne schimbăm doctrina. Trebuie să-i facem pe Putin să înțeleagă că, dacă ne atacă, va plăti prețul. Și trebuie să-i facem să înțeleagă că sprijinul nostru pentru Ucraina nu se va opri”, a mai spus Hayer.

Adresându-se pro-europenilor din sală, președinta Grupului Renew Europe a pledat pentru și mai mult pro-europenism.

„În fața tuturor amenințărilor și provocărilor cu care ne confruntăm, trebuie să apărăm o viziune nouă, profund optimistă, o radicalitate pro-europeană. Trebuie să facem mai mult, mai multă Europă și mai repede. Trebuie să accelerăm agenda noastră legislativă. Este esențial ca cooperarea și încrederea să fie restabilite între noi. Este singura modalitate de a obține rezultate pentru europeni. Este singura modalitate de a pune în aplicare această agendă de putere.

Împreună cu pro-europenii și fără extremiști. Stimați colegi, trebuie, de asemenea, să ne extindem sfera de influență și să devenim refugiul democraților din întreaga lume”, a completat Valerie Hayer.

În intervenția sa, Terry Reintke, din partea Grupului Verzilor, a tras un semnal de alarmă cu privire la criza climatică, invocând incendiile din timpul verii, temperaturile peste normal.

În egală măsură, aceasta a criticat modul în care liderii europeni au răspuns la aceste crize.

De altfel, ea a anunțat că Grupul Verzilor va solicita înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze deficiențele apărute în punerea în aplicare a ceea ce am decis deja în Uniunea Europeană în cadrul Pactului Verde.

Terry Reintke propus „o cale de urmat” formată din trei priorități: un plan clar și un calendar pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili; o taxă pe profiturile excepționale, pentru ca poluatorii să plătească în locul consumatorilor; un plan de adaptare la schimbările climatice care să pregătească cu adevărat UE.

„Pentru toate provocările care ne așteaptă în lume, vom avea nevoie de aliați. Și permiteți-mi să fiu clar: ne confruntăm cu adversari puternici – Trump, oligarhii din domeniul tehnologiei, Putin. Multe persoane puternice fac tot ce le stă în putință pentru a distruge ordinea mondială bazată pe reguli în care trăim. Dar există o greșeală, stimați colegi, pe care nu trebuie să o facem sub nicio formă. Și anume să credem că suntem neputincioși. Nu suntem. Europa este puternică și poate deveni și mai puternică, iar noi avem prieteni puternici în lume. Unul dintre ei se află chiar lângă noi. A crede și a acționa ca și cum am fi neputincioși înseamnă să ne predăm în fața tiranilor lumii. Iar noi nu ne vom preda. Ne vom uni. Ca Europa. Să ne folosim toată puterea pentru a oferi speranță tuturor oamenilor din lume care au nevoie de ea în acest moment. Pentru că demagogii, dictatorii și autocrații acestei lumi nu au câștigat, iar noi alegem să le ținem piept ca niște eroi, ca Europa, alături de prietenii noștri din întreaga lume”, a conchis Terry Reintke.

Discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU) 2026 este susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Discursul anual prezintă bilanțul activității Comisiei și principalele priorități pentru anul următor.

Invitatul de onoare al ediției din acest an este premierul canadian Mark Carney, care se va adresa plenului Parlamentului European în ziua următoare.

Practica discursului privind Starea Uniunii Europene a început în 2010, în urma Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. În fiecare septembrie, președintele sau președinta Comisiei prezintă în fața Parlamentului European bilanțul anului precedent și prioritățile pentru anul următor, urmate de o dezbatere în plen.