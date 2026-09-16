SOTEU 2026: Pentru a combate deficitul comercial de 1 miliard de euro pe zi cu China, Ursula von der Leyen propune crearea unei Corporații europene privind materiile prime critice

Corespondență din Strasbourg

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că deficitul comercial al UE cu China a ajuns la 1 miliard de euro pe zi, situație pe care a calificat-o drept „nesustenabilă”, și a anunțat noi măsuri pentru reducerea dependențelor europene de Beijing în domeniul materiilor prime critice, respectiv crearea noi Corporații europene privind materiile prime critice.

„Deficitul nostru comercial cu China este în prezent de 1 miliard de euro pe zi. S-a ajuns într-un punct critic. Unii spun că se așteaptă un al doilea șoc chinezesc. Dar acesta există deja. Se resimte în comunitățile și în fabricile noastre din întreaga Uniune. Duce la dezindustrializare în zonele industriale centrale ale Europei. Această stare de fapt este nesustenabilă”, a declarat von der Leyen, în timp ce mai mulți lideri, în frunte cu cei ai Germaniei și Franței, au cerut planuri europene concrete privind materiile prime critice și reducerea dependenței de China în privința acestor resurse, impulsionați inclusiv de rapoartele întocmite de Mario Draghi și Enrico Letta privind competitivitatea europeană și valorificarea pieței unice.

Șefa Comisiei Europene a afirmat că UE este angajată într-un dialog cu China pentru reechilibrarea relației comerciale, dar a subliniat că este nevoie ca acest dialog să producă rezultate.

„Faptul că cererea internă în China este mai slabă înseamnă că și ea are nevoie de piața noastră europeană. Este deci în interesul ambelor părți să lucrăm împreună pentru a găsi soluții”, a spus von der Leyen.

Ea a avertizat însă că Uniunea Europeană este pregătită să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a-și proteja interesele economice.

„Să fie clar: vom folosi toate instrumentele de care dispunem pentru a ne reechilibra relația. Cuvintele sunt de folos. Dar faptele sunt și mai importante.”

În același timp, von der Leyen a atras atenția asupra dependențelor europene de China în ceea ce privește materiile prime critice. Potrivit acesteia, UE este dependentă în proporție de peste 80% de China pentru multe dintre aceste materii prime și în proporție de 90% pentru unele pământuri rare.

„Avem încă prea multe dependențe periculoase. Suntem dependenți în proporție de peste 80 % de China pentru multe materii prime critice. Și în proporție de 90 % pentru unele pământuri rare. Am făcut multe. Dar nu suntem singurii care încearcă să se diversifice. Trebuie să ne procurăm și să ne constituim de urgență rezervele”, a afirmat președinta Comisiei.

În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat crearea unei noi Corporații europene privind materiile prime critice, care ar urma să contribuie la achiziția și constituirea de rezerve pentru materiile necesare unor sectoare strategice.

„Nicio țară nu poate face acest lucru singură. Trebuie să gândim diferit. De aceea vom crea o nouă Corporație europeană privind materiile prime critice. Aceasta ne va ajuta să obținem și să stocăm ceea ce avem nevoie. Pentru autovehicule electrice, cipuri și baterii, tehnologii curate și apărare. Și multe altele.”

„Este în joc nu numai industria noastră, ci și independența și securitatea noastră”, a concluzionat von der Leyen.

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Discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU) 2026 este susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Discursul anual prezintă bilanțul activității Comisiei și principalele priorități pentru anul următor.

Invitatul de onoare al ediției din acest an este premierul canadian Mark Carney, care se va adresa plenului Parlamentului European în ziua următoare.

Practica discursului privind Starea Uniunii Europene a început în 2010, în urma Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. În fiecare septembrie, președintele sau președinta Comisiei prezintă în fața Parlamentului European bilanțul anului precedent și prioritățile pentru anul următor, urmate de o dezbatere în plen.

Primul discurs a fost susținut de José Manuel Barroso în 2010, tradiția fiind continuată de Jean-Claude Juncker și Ursula von der Leyen. Discursul nu a fost susținut în 2019 și 2024, ani marcați de alegerile europene și formarea unei noi Comisii.

Pentru Ursula von der Leyen, SOTEU 2026 este al șaselea discurs privind Starea Uniunii. Ea a susținut primele patru discursuri în 2020, 2021, 2022 și 2023, iar după pauza din 2024 a revenit cu SOTEU 2025, primul discurs al celui de-al doilea mandat. Ediția din 2026 este, astfel, al doilea discurs SOTEU din cel de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene.