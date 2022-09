SOTEU: Prima Doamnă a Ucrainei, invitata de onoare a Ursulei von der Leyen la discursul privind Starea UE din plenul Parlamentului European

Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și prima doamnă a Ucrainei, este invitatul de onoare al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, care va fi susținut miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

Printr-o tradiție împrumutată de la discursul privind starea națiunii al președintelui american, șefa Comisiei Europene a invitat-o în casa democrației europene pe prima doamnă a Ucrainei, țară care se confruntă cu agresiunea militară rusă și care primește sprijin de la Occident – SUA, NATO și UE – pentru a face față acestei ofensive și pentru a intra într-un proces de reconstrucție post-conflict.

“Sunt încântată să o întâmpin pe Prima Doamnă Olena Zelenska în calitate de invitat de onoare pentru discursul de mâine privind Starea Uniunii“, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter, într-un anunț însoțit și de două fotografii în care apare alături de soția președintelui ucrainean.

“Curajul poporului ucrainean a emoționat și inspirat întreaga lume”, a spus ea, promițând că “Europa va fi alături de voi la fiecare pas”.

September 13, 2022