S&P Global retrogradează ratingul de țară al Franței pe fondul instabilității politice

Agenția de evaluare financiară S&P Global a coborât vineri cu o treaptă ratingul de credit suveran al Franței, într-o mișcare surprinzătoare care reflectă riscurile legate de instabilitatea politică ce poate submina eforturile guvernamentale de consolidare a finanțelor publice, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

S&P a redus, astfel, ratingul Franței de la AA-/A-1+ la A+/A-1, apreciind că săptămâna recentă de tensiuni politice, marcată de angajamentul premierului Sébastien Lecornu de a suspenda reforma pensiilor și de confruntarea cu două moțiuni de cenzură, justifică o revizuire în jos a calificativului.

Agenția a avertizat asupra impactului pe care incertitudinile politice îl pot avea asupra economiei: „Ne așteptăm ca incertitudinile politice să afectează economia franceză, reducând investițiile și consumul privat, și, prin urmare, creșterea economică”.

S&P a subliniat că este neobișnuit ca agențiile de rating să anunțe retrogradări în afara calendarului programat, dar a explicat că decizia se bazează pe evaluarea impactului pe termen mediu al contextului politic asupra fiscalității și asupra capacității Franței de a-și respecta angajamentele bugetare.

În replică, ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a pus accentul pe necesitatea adoptării rapide a bugetului. „Acum este responsabilitatea colectivă a Guvernului și Parlamentului” să adopte bugetul până la finalul anului, astfel încât deficitul fiscal să scadă spre pragul UE de 3% din PIB până în 2029, a transmis oficialul.

S&P estimează că, în absența unor măsuri clare, datoria publică a Franței va crește la aproximativ 121% din PIB până în 2028, de la 112% din PIB în 2024, iar adoptarea bugetului până la finele anului ar oferi mai multă claritate asupra modului în care Parisul intenționează să gestioneze această traiectorie a datoriei.

Totuși, agenția a revizuit perspectiva ratingului de la negativă la stabilă, invocând punctele forte ale profilului de credit al Franței care atenuează, în opinia sa, riscurile pe termen mediu.