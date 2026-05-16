S&P menține ratingul României la „BBB-”, dar avertizează că reformele și fondurile europene sunt esențiale pentru evitarea agravării riscurilor fiscale și externe pe fondul crizei politice

S&P Global Ratings a confirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-/A-3”, însă a menținut perspectiva negativă, avertizând că instabilitatea politică, riscurile fiscale și nevoile mari de finanțare externă continuă să pună presiune asupra economiei românești.

Agenția de rating a decis publicarea anticipată a evaluării, în afara calendarului obișnuit, invocând dizolvarea coaliției de guvernare după moțiunea de cenzură care a dus la căderea executivului.

Potrivit S&P, perspectiva negativă reflectă riscurile ridicate legate de consolidarea finanțelor publice și reducerea dezechilibrelor externe în următoarele șase până la 12 luni, precum și vulnerabilitatea României la schimbările de încredere ale investitorilor externi.

Agenția avertizează că ar putea retrograda ratingul României dacă blocajul politic se prelungește sau dacă guvernul nu reușește să reducă în continuare deficitul bugetar în 2027.

S&P atrage atenția și asupra riscului ca România să nu poată atrage integral fondurile europene estimate pentru perioada 2026-2027, ceea ce ar afecta perspectivele de creștere economică, consolidarea fiscală și echilibrul extern.

„Considerăm că, dacă guvernul României nu reușește să obțină intrările de fonduri europene așteptate în perioada 2026-2027, acest lucru ar limita perspectivele de creștere economică, ar complica consolidarea fiscală și ar amplifica riscurile privind balanța de plăți”, arată agenția.

Totodată, S&P avertizează că o agravare a tensiunilor externe, inclusiv printr-o perturbare mai severă sau de durată a piețelor energetice pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, ar putea afecta inflația, creșterea economică și poziția fiscală a României.

În analiza sa, agenția estimează stagnarea economiei românești în 2026, pe fondul consolidării fiscale și al inflației ridicate, care a ajuns la 10,7% în aprilie, alimentată inclusiv de creșterea prețurilor la energie și combustibili.

S&P estimează, însă, o revenire economică în 2027, când creșterea PIB-ului ar putea ajunge la 2,5%.

Agenția consideră că principalele partide politice susțin în continuare, în linii mari, agenda de consolidare fiscală și reformele necesare pentru accesarea fondurilor europene, chiar și după destrămarea coaliției de guvernare la doar 11 luni de la formare.

„Ne așteptăm ca un nou guvern să fie format în următoarele săptămâni”, arată analiza, care consideră puțin probabil scenariul alegerilor anticipate.

Potrivit S&P, România ar urma să primească în 2026 aproximativ 15 miliarde de euro din fonduri europene, inclusiv 10,7 miliarde de euro prin PNRR, dintre care 7,12 miliarde reprezintă granturi și 3,5 miliarde împrumuturi.

Agenția subliniază că accesarea acestor fonduri depinde de continuarea reformelor asumate și de transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană până în august 2026.

În plus, între 2026 și 2030, România ar putea accesa încă 16,8 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat consolidării cheltuielilor europene pentru apărare.

S&P estimează pentru acest an un deficit bugetar de 6,25% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa pentru statele evaluate de agenție.

Agenția avertizează și asupra dependenței ridicate a României de finanțarea externă, în condițiile în care necesarul de finanțare externă al economiei este estimat la circa 18% din PIB în 2026, iar investitorii străini dețin peste jumătate din datoria guvernamentală.