Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
La mijlocul lunii octombrie, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a livrat Centrului Italian de Cercetare Aerospațială (CIRA) demonstratorul tehnologic Space Rider – Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas esențial în dezvoltarea de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primului sistem spaţial reutilizabil realizat pe continentul nostru.
Programat să fie lansat în anul 2027, Space Rider îşi propune să reprezinte o schimbare de paradigmă la nivelul misiunilor europene, prin reutilizarea vehiculelor recuperate din spaţiu.
În cadrul contractului gestionat de CIRA pentru Thales Alenia Space, INCAS a proiectat și fabricat modelul experimental la scară reală, conceput să reproducă dimensiunea, masa și configurarea modulului de reintrare. La finalul lunii septembrie, institutul a încheiat testarea mecanică a structurii, iar pe 13 octombrie demonstratorul a fost livrat în Italia, împreună cu rezultatele campaniei de validare.
Modelul experimental realizat de INCAS este componenta centrală a campaniei finale de teste funcționale (Drop Test – largare dintr-un elicopter heavy lifter CH-47 Chinook de la 3000 m altitudine) în poligonul Salto di Quirra din Sardinia în viitorul apropiat. Aceste teste de cădere liberă vor evalua evoluția zborului și aterizarea autonomă.
De asemenea, va fi testat și trenul de aterizare în condiții relevante. Aterizarea trebuie să fie extrem de precisă şi se va efectua prin intermediul unui pilot automat şi al unui sistem de paraşute care vor ghida demonstratorul către locul de aterizare – un cerc cu diametrul de 300 de metri.
Demonstratorul DLTM a fost proiectat astfel încât să respecte distribuția maselor și cerințele structurale ale vehiculului spațial, să permită integrarea echipamentelor de comandă, control, parașutei și trenului de aterizare, precum și transportul și aterizarea. În selecția INCAS pentru această misiune a contat expertiza acumulată în programe europene majore, inclusiv implicarea în proiectarea fuselajului demonstratorului RACER pentru Airbus, realizarea demonstratorului BLADE, participarea la programe precum AfloNext, ZeFIR sau Clean Sky și colaborările cu companii de referință precum Dassault Aviation și Safran.
În ceea ce priveşte Space Rider, INCAS a realizat un model la scară 1:1, ce are un nivel de maturitate tehnologică 5-6 și permite testarea secvenței de coborâre și aterizare. Obiectul construit, ce corespunde cu cel care va fi lansat în spațiu, din punct de vedere al geometriei și al distribuției de mase, va fi echipat cu toată partea de pilot automat şi avionică, cu un set de 3 parașute şi un tren de aterizare fără roţi, de tip patine.
Participarea la proiect a început înainte de 2020, în faza B2/C, când specialiştii INCAS au testat în sufleria trisonică a institutului modelul redus la scară. În urma testelor reuşite in tunel aerodinamic s-a trecut la faza D, în anul 2021, în care s-a proiectat structura cu particularităţile sale, la scara 1:1. Totodată, demonstratorul a fost interfaţat cu o mulțime de alte dispozitive care vor fi incluse în acesta, fiecare cu volume şi particularităţi specifice: sistemul de parașute, partea de comandă și control, trenul de aterizare. Partea de fabricație în sine a durat mai puțin de un an şi s-a efectuat la Centrul TGA (Technologies for Green Aviation) al INCAS din Craiova.
Participarea la Space Rider aduce României și INCAS beneficii semnificative, demonstrând contribuția la definirea arhitecturii viitoarelor sisteme spațiale reutilizabile și consolidând poziția țării în rețeaua europeană de excelență tehnologică. Pentru institut, proiectul reconfirmă statutul de partener strategic în cercetarea aerospațială europeană și în colaborările cu contractorii ESA.
Space Rider este un laborator spaţial robotic de cercetare, fără echipaj uman, ce are dimensiunea aproximativ 5 metri şi o greutate de circa 3 tone. Capabil să transporte până la 600 kg de încărcătură utilă, acest vehicul spaţial va facilita pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA) accesul cercetare științifică în spațiu.
Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică
România, Italia, Slovenia și Spania solicită o implicare reală a statelor membre în implementarea programului AgoraEU 2028–2034, prin reintroducerea unui comitet de program și a unor proceduri clare de analiză, pentru o guvernanță europeană transparentă și participativă.
Programul din viitorul cadru financiar multianual se ridică la o valoare de 8,6 miliarde de euro și va integra programele Europa Creativă și Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.
Din partea României, apelul a fost lansat de ministrul Culturii, Demeter András István, care a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene în formatul Educație, Tineret, Cultură și Sport, alături de miniștrii culturii și ai media din statele membre.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, discuțiile s-au concentrat pe viitorul culturii europene, consolidarea rezilienței democratice și adaptarea ecosistemului audiovizual la transformările digitale.
Consiliul a adoptat două seturi de concluzii esențiale, ambele cu relevanță majoră pentru consolidarea spațiului cultural european și adoptate cu contribuții substanțiale din partea României.
Primul set, dedicat rolului strategic al culturii, patrimoniului și operelor audiovizuale, a evidențiat necesitatea protejării libertății artistice, a diversității culturale și a patrimoniului ca element de coeziune europeană.
Citiți și: Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural
Al doilea set, privind accesul la știri de încredere în cadrul Scutului European pentru Democrație, a subliniat importanța unui ecosistem mediatic pluralist și echitabil.
România a reafirmat sprijinul pentru Actul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), pentru apărarea jurnaliștilor împotriva presiunilor și proceselor abuzive și pentru creșterea transparenței în publicitatea politică, accentuând totodată rolul alfabetizării media în combaterea dezinformării.
În domeniul audiovizualului, România a salutat inițiativa comună Franța–Germania de europenizare a platformei ARTE, subliniind că extinderea accesului la producții europene contribuie la diversitatea culturală. Delegația română a remarcat și disponibilitatea conținutului ARTE în limba română, considerată un pas important pentru accesibilitatea culturală în țara noastră.
Ministrul Culturii a reafirmat angajamentul României față de libertatea artistică, diversitatea culturală și promovarea valorilor europene prin educație, mobilitate și sprijin pentru creație.
România a subliniat și necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică.
„Cultura, patrimoniul și presa liberă sunt fundamentale pentru democrația europeană. România rămâne ferm angajată în consolidarea unui spațiu cultural deschis, divers și democratic – un spațiu al libertății și al rezilienței societale”, a declarat ministrul Culturii la finalul reuniunii.
În marja reuniunii, ministrul a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Spania, Franța, Polonia, Croația, Bulgaria și Cipru, precum și cu reprezentantul Președinției daneze și cu comisarul european pentru cultură, educație și tineret, pentru a discuta cooperarea europeană în domeniul culturii și protejarea patrimoniului.
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele referitoare la schimbări în cadrul Guvernului, respectiv demisia din funcție a ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și preluarea interimatului acestei poziții de către Radu Miruță, ministru al economiei.
Primul decret prevede că șeful statului „ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.
Prin cel de-al doilea decret, președintele îl desemnează pe „domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar”.
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, precizând că a discutat despre această decizie cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele partidului USR, Dominic Fritz, mulțumindu-le pentru “susținere și încredere”.
Demisia acestuia a survenit după ce presa a dezvăluit neclarități în CV-ul legate de studiile și diplomele de absolvire obținute de Moșteanu.
Moșteanu a afirmat că demisia este un gest făcut „cu asumare și respect față de Armata Română”, într-un context de securitate gravă pentru regiune.
„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț”, a spus el, adăugând că nu dorește ca discuțiile legate de „formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani” să îi distragă pe cei aflați la conducerea țării de la misiunea lor.
Luând act de demisia lui Moșteanu, premierul Ilie Bolojan l-a propus pe ministrul economiei Radu Miruță, tot din partea USR, să asigure interimatul funcției de ministru al apărării.
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Nicușor Dan i-a primi în această săptămână, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului – Danilo Brajovic, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt – Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze – Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene – Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Pakistan – Ilyas Mehmood Nizami, ambasadorul agreat al Republicii Cuba – Alexander Valentin Rodriguez Salazar și pe ambasadorul agreat al Republicii Libaneze, Ali El Saleh.
În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Muntenegrului, Danilo Brajovic, șeful statului a salutat dialogul politic intens, cu beneficii asupra agendei bilaterale, inclusiv în sectorul economic, precum și asupra obiectivelor Muntenegrului în relația cu Uniunea Europeană, a transmis Administrația Prezidențială.
El a reconfirmat, de asemenea, sprijinul pentru parcursul european al Muntenegrului și a transmis disponibilitatea țării noastre de a oferi expertiza acumulată pe parcursul propriului proces de aderare.
La rândul său, ambasadorul a mulțumit pentru sprijinul acordat țării sale în parcursul european și a exprimat apreciere pentru dialogul politic foarte bun, evidențiind dorința dezvoltării cooperării în domeniul economic, cultural, educație.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Mohamed Moustafa Kamal Orfy, Nicușor Dan a transmis aprecieri pentru rolul Egiptului de mediator în contextul conflictului din Fâșia Gaza și a mulțumit pentru sprijinul acordat în evacuarea cetățenilor români din zonele de conflict.
De asemenea, el a reafirmat sprijinul ferm al țării noastre pentru realizarea unei păci durabile și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, precum și pentru implementarea soluției celor două state.
Cei doi interlocutori au evidențiat cooperarea solidă dintre România și Egipt și și-au exprimat angajamentul de a intensifica dialogul politico-diplomatic și sectorial în domenii precum: energie, agricultură, medicină, turism, cultură. Egiptul rămâne unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în Orientul Mijlociu, fiind un pilon important al relațiilor economice regionale.
În cursul discuțiilor cu ambasadorul Chen Feng, președintele României a transmis că Republica Populară Chineză este un partener important pentru România și că țara noastră dorește să dezvolte în continuare o relație bazată pe cooperare pragmatică, interese comune și respect reciproc, valorificând, astfel, cei peste 75 de ani de relații diplomatice.
El a subliniat interesul țării noastre pentru consolidarea unei agende bilaterale constructive și a evidențiat faptul că, pentru România, este importantă înregistrarea de progrese în proiectele de cooperare economică, în special reducerea deficitului comercial în creștere.
Întrevederea cu ambasadorul Republicii Italiene, Laura Aghilarre, s-a axat pe dezvoltarea cooperării româno-italiene la toate nivelurile. Relațiile bilaterale excelente cu Italia se bazează pe o prietenie istorică, pe un Parteneriat Strategic consolidat, precum și pe legăturile interumane intense, generate de numeroasa comunitate românească din Italia și de cea italiană din România, care oferă un impuls pozitiv dezvoltării schimburilor dintre cele două țări.
Nicușor Dan a subliniat importanța dezvoltării Parteneriatului Strategic Consolidat cu Italia, precum și a colaborării la nivel european și Aliat, pentru asigurarea unității, bunăstării și securității Europei. A fost abordată și cooperarea economică, cu accent pe creșterea investițiilor directe între cele două economii și a colaborării în industria militară.
În cadrul discuției a fost reliefată și semnificația legăturilor culturale româno-italiene în contextul în care la 1 decembrie va debuta, sub patronajul președinților celor două țări, Anul Cultural România-Italia, printr-un concert de gală al orchestrei Operei Naționale din București la Opera din Roma.
Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan, Ilyas Mehmood Nizami, au avut în centru dinamica foarte bună a dialogului bilateral din ultimii ani.
Șeful statului a subliniat că Republica Islamică Pakistan este un partener important al țării noastre în regiunea Asiei de Sud și a exprimat dorința de aprofundare și diversificare a cooperării sectoriale, orientată spre rezultate, în mod special în domeniul economic și comercial. De asemenea, Nicușor Dan a încurajat contactele interumane facilitate de schimburile între universități, instituții culturale și mass-media.
La rândul său, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan a exprimat apreciere pentru relațiile bilaterale foarte bune, dezvoltate de-a lungul a peste 60 de ani, și a transmis interesul țării sale pentru aprofundarea dialogului politico-diplomatic și a cooperării sectoriale în domenii precum economie și comerț, educație, cultură.
În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cuba, Alexander Valentin Rodriguez Salazar, președintele României a salutat împlinirea a 65 de ani de relații diplomatice româno-cubaneze, aniversare care reprezintă un prilej important pentru continuarea dialogului bilateral și pentru identificarea unor noi domenii de cooperare de interes comun.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Libaneze, Ali El Saleh, Nicușor Dan a afirmat importanța consolidării dialogului bilateral, apreciind stadiul foarte bun al relației dintre România și Liban, fundamentată pe tradiția unei prietenii solide și a unei cooperări constante atât la nivel bilateral, cât și multilateral.
Președintele României a subliniat că țara noastră va continua să ofere sprijin ferm Libanului în eforturile de consolidare a unor instituții puternice și reziliente, precum și în procesul de aprofundare a parteneriatului UE-Liban.
Ambasadorul Ali El Saleh a exprimat dorința părții libaneze de intensificare a relațiilor bilaterale, reiterând angajamentul personal de a contribui la dezvoltarea și avansarea cooperării dintre cele două state.
