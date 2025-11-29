Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS

La mijlocul lunii octombrie, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a livrat Centrului Italian de Cercetare Aerospațială (CIRA) demonstratorul tehnologic Space Rider – Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas esențial în dezvoltarea de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primului sistem spaţial reutilizabil realizat pe continentul nostru.

Programat să fie lansat în anul 2027, Space Rider îşi propune să reprezinte o schimbare de paradigmă la nivelul misiunilor europene, prin reutilizarea vehiculelor recuperate din spaţiu.

În cadrul contractului gestionat de CIRA pentru Thales Alenia Space, INCAS a proiectat și fabricat modelul experimental la scară reală, conceput să reproducă dimensiunea, masa și configurarea modulului de reintrare. La finalul lunii septembrie, institutul a încheiat testarea mecanică a structurii, iar pe 13 octombrie demonstratorul a fost livrat în Italia, împreună cu rezultatele campaniei de validare.

Modelul experimental realizat de INCAS este componenta centrală a campaniei finale de teste funcționale (Drop Test – largare dintr-un elicopter heavy lifter CH-47 Chinook de la 3000 m altitudine) în poligonul Salto di Quirra din Sardinia în viitorul apropiat. Aceste teste de cădere liberă vor evalua evoluția zborului și aterizarea autonomă.

De asemenea, va fi testat și trenul de aterizare în condiții relevante. Aterizarea trebuie să fie extrem de precisă şi se va efectua prin intermediul unui pilot automat şi al unui sistem de paraşute care vor ghida demonstratorul către locul de aterizare – un cerc cu diametrul de 300 de metri.

Demonstratorul DLTM a fost proiectat astfel încât să respecte distribuția maselor și cerințele structurale ale vehiculului spațial, să permită integrarea echipamentelor de comandă, control, parașutei și trenului de aterizare, precum și transportul și aterizarea. În selecția INCAS pentru această misiune a contat expertiza acumulată în programe europene majore, inclusiv implicarea în proiectarea fuselajului demonstratorului RACER pentru Airbus, realizarea demonstratorului BLADE, participarea la programe precum AfloNext, ZeFIR sau Clean Sky și colaborările cu companii de referință precum Dassault Aviation și Safran.

În ceea ce priveşte Space Rider, INCAS a realizat un model la scară 1:1, ce are un nivel de maturitate tehnologică 5-6 și permite testarea secvenței de coborâre și aterizare. Obiectul construit, ce corespunde cu cel care va fi lansat în spațiu, din punct de vedere al geometriei și al distribuției de mase, va fi echipat cu toată partea de pilot automat şi avionică, cu un set de 3 parașute şi un tren de aterizare fără roţi, de tip patine.

Participarea la proiect a început înainte de 2020, în faza B2/C, când specialiştii INCAS au testat în sufleria trisonică a institutului modelul redus la scară. În urma testelor reuşite in tunel aerodinamic s-a trecut la faza D, în anul 2021, în care s-a proiectat structura cu particularităţile sale, la scara 1:1. Totodată, demonstratorul a fost interfaţat cu o mulțime de alte dispozitive care vor fi incluse în acesta, fiecare cu volume şi particularităţi specifice: sistemul de parașute, partea de comandă și control, trenul de aterizare. Partea de fabricație în sine a durat mai puțin de un an şi s-a efectuat la Centrul TGA (Technologies for Green Aviation) al INCAS din Craiova.

Participarea la Space Rider aduce României și INCAS beneficii semnificative, demonstrând contribuția la definirea arhitecturii viitoarelor sisteme spațiale reutilizabile și consolidând poziția țării în rețeaua europeană de excelență tehnologică. Pentru institut, proiectul reconfirmă statutul de partener strategic în cercetarea aerospațială europeană și în colaborările cu contractorii ESA.

Space Rider este un laborator spaţial robotic de cercetare, fără echipaj uman, ce are dimensiunea aproximativ 5 metri şi o greutate de circa 3 tone. Capabil să transporte până la 600 kg de încărcătură utilă, acest vehicul spaţial va facilita pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA) accesul cercetare științifică în spațiu.