Spania anunță că președinția sa la Consiliul UE din 2023 se va concentra pe consolidarea cooperării cu America Latină, ”un tărâm al oportunităților”

Statele membre UE au căzut de acord să înceapă negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, la o zi după ce Skopje și Sofia au semnat un protocol care a ridicat și ultimele obstacole din calea integrării acestor state din Balcanii de Vest, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Consiliul Uniunii Europene condus de președinția cehă tocmai a fost de acord să demarăm negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Am făcut încă un pas important în direcția apropierii Balcanilor de Vest de UE. Este un mare succes al președinției noastre”, a transmis premierul ceh, Petr Fiala, într-un mesaj publicat pe Twitter.

The @EUCouncil led by @EU2022_CZ has just agreed to open accession talks with Albania and North Macedonia!

We have taken another important step towards bringing the Western Balkans closer to the EU. It’s a great success of our Presidency.

— Petr Fiala (@P_Fiala) July 18, 2022