Spania dă curs solicitărilor Comisiei Europene și modifică legislația muncii, condiție pentru accesarea fondurilor din PNRR. Angajarea cu contract pe durată determinată va fi limitată

Guvernul spaniol a aprobat marți o reformă a pieței muncii stabilită de Comisia Europeană drept condiție pentru a accesa fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede restrângerea substanțială a folosirii contractelor de muncă pe perioadă determinată, o practică la care angajatorii spanioli recurg în mod excesiv, anunță EFE, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului spaniol al muncii, Yolanda Diaz, prin această reformă ”se întoarce pagina precarităţii” locurilor de muncă şi se fixează un ”cadru al pieţei muncii care va schimba viaţa oamenilor”.

Reforma, convenită după nouă luni de negocieri, introduce măsuri menite să combată folosirea în exces a angajărilor pe perioadă determinată, o simplificare a contractelor de muncă şi înăsprirea sancţiunilor pentru folosirea ilegală a angajaţilor temporari.

Astfel, în Spania, contractul de muncă uzual va trebui să fie pe perioadă nedeterminată, iar la angajarea pe bază temporară se va putea recurge numai în circumstanţe impuse de specificul producţiei sau pentru înlocuirea provizorie a unui lucrător ce are dreptul să-şi rezerve postul.

Conform MAE, care citează datele furnizate de autoritățile spaniole, numărul românilor rezidenţi în Spania este de puţin peste 1 milion de persoane.

Amintim că Spania a depus Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 69,5 miliarde de euro granturi (5,58% din PIB) la 30 aprilie și a primit aprobarea Comisiei Europene la 17 iunie. Acesta cuprinde alocări de 40% pentru combaterea schimbărilor climatice și de 28% pentru tranziția digitală.

Prefinanțarea a intrat în țară la 17 august, după ce Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde PNRR-ului Spaniei la 13 iulie.

Ulterior, Madridul a cerut Comisiei Europene să efectueze o plată de 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza îndeplinirii a 52 de jaloane și ținte legate de mobilitatea durabilă, eficiență energetică, conectivitate, politicilor în domeniul administrației publice, educației și domeniului social.

Ieri, Ursula von der Leyen a anunțat că instituția pe care o prezidează a evaluat pozitiv această solicitare, astfel că Spania mai are de așteptat decizia statelor membre înainte de a primi cele 10 miliarde din PNRR.

🇪🇸 The first payment under #NextGenerationEU, €10 billion for Spain, is now on its way!

Felicitaciones a España.

I hope to have more good news for other EU countries very soon. https://t.co/Aar1k0MhRZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021