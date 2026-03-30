Spania își închide spațiul aerian pentru avioanele militare americane implicate în atacurile asupra Iranului. Madridul refuză și utilizarea bazelor Rota și Moron

Guvernul spaniol a decis închiderea spațiului aerian pentru aeronavele militare americane implicate în operațiunile împotriva Iranului, o măsură care extinde poziția anterioară de a refuza utilizarea bazelor militare comune, potrivit unor informații publicate de presa internațională și confirmate de surse din domeniul apărării, relatează Agerpres.

Decizia obligă avioanele militare americane să ocolească Spania, stat membru al NATO, în deplasările către Orientul Mijlociu, cu excepția situațiilor de urgență.

Totodată, Madridul a interzis utilizarea bazelor aeriene Rota și Moron de către aeronavele SUA și nu autorizează nici avioanele americane staționate în alte state europene să tranziteze spațiul aerian spaniol în cadrul operațiunilor împotriva Iranului.

Ministrul economiei, Carlos Cuerpo, a explicat că măsura face parte din poziția deja adoptată de guvernul spaniol de a nu se implica în conflict.

„Această decizie face parte din decizia deja luată de guvernul spaniol de a nu participa sau contribui la un război inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional”, a declarat acesta într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser.

Întrebat dacă această poziție ar putea afecta relațiile cu Statele Unite, oficialul spaniol a sugerat că Madridul își menține consecvent poziția, în pofida riscurilor diplomatice.

Premierul Pedro Sanchez s-a numărat printre cei mai vocali critici ai atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, pe care le-a descris drept imprudente și ilegale.

Refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor operate în comun cu SUA a amplificat tensiunile bilaterale.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri poziția Madridului și a amenințat cu măsuri comerciale împotriva Spaniei, inclusiv reducerea relațiilor economice.

Cu toate acestea, autoritățile spaniole își mențin opoziția față de intervenția militară, argumentând că aceasta contravine dreptului internațional și refuzând să ofere sprijin logistic pentru operațiunile desfășurate împotriva Iranului.