Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie “dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP.
“Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania”, a declarat președintele SUA în Biroul Oval, în cadrul unei întrevederi cu președintele finlandez Alexander Stubb, referindu-se la acordul din cadrul Alianței Atlantice de a se aloca 5% din PIB-ul țărilor membre cheltuielilor de apărare.
“Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu este grav. Sincer, poate ar trebui să-i dați afară din NATO”, a spus el, potrivit Agerpes.
În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o “mare victorie” revendicată de Donald Trump.
Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că “se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.
Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici este una dintre cele mai scurte din istorie, cuprinzând doar cinci paragrafe, în care aliații precizează că securitatea Ucrainei contribuie la securitatea euro-atlantică.
La finalul summitului, liderul de la Casa Albă a declarat că pleacă de la reuniunea liderilor NATO cu o viziune „puțin diferită” asupra Alianței, după ce a văzut „dragostea și pasiunea” pe care omologii aliați au arătat-o „pentru țările lor”. El a subliniat noua țintă „istorică” de cheltuieli de 5% „nu este o înșelătorie” și a promis că „suntem aici pentru a-i ajuta” pe aliați „să își protejeze țările”.
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică, într-un interviu acordat postului public ARD, că Germania ar putea ajunge în cele din urmă să reintroducă serviciul militar obligatoriu, deși, pentru început, se va baza pe un sistem voluntar, relatează dpa, preluat de Agerpres.
„Susțin ceea ce am convenit în acordul de coaliție, și anume să începem, deocamdată, cu un serviciu militar voluntar. Dar bănuiesc că nu va rămâne voluntar”, a spus Merz, liderul blocului conservator din guvernul federal.
El a precizat că în prezent există aproximativ 350.000 de tineri bărbați și un număr similar de femei în fiecare grupă de vârstă eligibilă. Totuși, nu toți bărbații ar fi recrutați sau supuși examinării medicale, iar din cauza restricțiilor constituționale, femeile nu pot fi chemate la arme.
Potrivit NATO, Germania ar avea nevoie de o forță de aproximativ 260.000 de militari activi pentru a putea rezista unui potențial atac, de exemplu din partea Rusiei, ceea ce înseamnă că Bundeswehr-ul are nevoie de încă aproximativ 80.000 de soldați activi.
Planul prezentat de ministrul apărării, Boris Pistorius (SPD), se bazează pe înrolarea voluntară și urmărește să atragă mai mulți tineri prin condiții mai atractive – inclusiv salarii mai bune și facilități sporite.
Totuși, o parte dintre politicienii conservatori au criticat proiectul de lege pentru că nu precizează clar în ce condiții sistemul voluntar ar putea deveni obligatoriu.
„Nu există nicio cale de a evita serviciul militar obligatoriu. Măsurile de compromis nu mai sunt suficiente. O politică nehotărâtă privind recrutarea nu ajută pe nimeni”, a declarat premierul Bavariei, Markus Söder, unul dintre cei mai influenți lideri conservatori, pentru ediția de duminică a ziarului Bild.
Proiectul noii legi privind serviciul militar, care urma să fie supus primei lecturi în Bundestag joi, a fost amânat pentru săptămâna următoare, au anunțat sâmbătă purtătorii de cuvânt ai coaliției guvernamentale.
În același interviu televizat, Merz a comentat și recentele apariții de drone observate pe teritoriul Germaniei, pe care le-a atribuit Rusiei.
„Este o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a spus cancelarul. Totuși, el a încercat să liniștească populația: „Până acum nu am avut niciun incident implicând drone înarmate. Este vorba de tentative de recunoaștere și de încercări de a destabiliza populația.”
Guvernul, a adăugat Merz, va lua măsuri pentru a contracara aceste activități.
„Plec. SUA nu au nevoie de NATO” – a spus Trump, rememorează Stoltenberg din culisele întâlnirii care a adus NATO în pragul colapsului: Am crezut că Alianța se destramă sub ochii mei
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a rememorat în volumul „On My Watch: Conducând NATO în vremuri de război” momentele de criză care au pus Alianța Nord-Atlantică la grea încercare în timpul mandatului lui Donald Trump. Într-un material publicat pe The Guardian și care reprezintă un extras din viitorul volum ce va fi disponibil pe 23 octombrie, Stoltenberg, al doilea cel mai longeviv secretar general al Alianței (2014 – 2024), își amintește de perioada tumultoasă petrecută alături de Donald Trump și de cât de aproape a fost președintele SUA de a duce alianța la colaps. Povestea începe în noiembrie 2016, cu o surpriză electorală și o anxietate geopolitică fără precedent: președintele ales al Statelor Unite catalogase NATO drept „depășită” și se lăuda că „nu are nevoie de sfaturi în politică externă, pentru că are o minte foarte bună”.
Primele convorbiri: un optimism prudent și un Stoltenberg care îl evalua greșit pe Trump după ce liderul SUA i-a cerut sfatul despre numirile cheie din administrația sa
Stoltenberg scrie că, în noaptea alegerilor din noiembrie 2016, vestea victoriei lui Trump a venit cu anxietate la sediul NATO din Bruxelles. „Eram îngrijorat de ceea ce urma să se întâmple, pentru că observasem cât de critic era Trump față de NATO în campania sa. Spusese că ‘NATO este depășită’, ceea ce punea sub semnul întrebării 70 de ani de politică externă americană”, notează fostul secretar general.
Totuși, Stoltenberg a instituit o „disciplină internă strictă” la cartierul general al Alianței: „Nicio grimasă, nicio glumă despre tweet-urile lui Trump. Ar fi fost ruinător dacă s-ar fi aflat că personalul NATO râde de președintele SUA”.
„Am fost îngrijorat, dar hotărât să stabilesc rapid o relație de lucru”, își amintește Stoltenberg.
Prima discuție telefonică dintre cei doi a fost, surprinzător, cordială. „Sunt un mare, mare fan al NATO! Abia aștept să colaborăm!”, i-a spus Trump. Secretarul general a fost uimit să constate că, la esență, cei doi păreau de acord asupra punctelor principale: aliații europeni trebuiau să investească mai mult în apărare, iar lupta împotriva terorismului trebuia consolidată.
Trump i-a cerut părerea despre numirile-cheie din viitoarea administrație, un alt lucru care l-a surprins pe Stoltenberg
„Ce părere aveți despre Rex Tillerson pentru Departamentul de Stat?”, l-a întrebat. „O alegere bună”, a spus Stoltenberg, care îl cunoștea din mediul energetic din anii 1990.
Apoi a urmat numele lui James Mattis. Stoltenberg și-a amintit scena din serialul Generation Kill, unde generalul Mattis era portretizat drept o legendă, respectată și temută, cu indicativul „Chaos”. Un consilier care era inclus în convorbire i-a strecurat atunci o notă: Jim Mattis e grozav. Cunoaște NATO. Stoltenberg a repetat fraza exact așa: „Jim Mattis e grozav. Cunoaște NATO”.
După convorbire, Stoltenberg s-a simțit mai încrezător. „Conversația fusese mai bună decât mă așteptam. Credeam că, înconjurat de oameni competenți, Trump va deveni mai previzibil. Aceasta a fost a doua evaluare greșită pe care am făcut-o despre Donald Trump, notează el.
2017: un sediu nou, un președinte furios, cu un discurs schimbat cu markerul și o Alianță încordată
Prima întâlnire față în față a avut loc la Casa Albă, în aprilie 2017.
Trump l-a primit relaxat, fără formalități, trecând de la un subiect la altul fără logică aparentă, în timp ce Stoltenberg rememorează cum se pregătise pentru întâlnirea din Biroul Oval cu gândul la stilul liderului de la Casa Albă de a strânge mâna celorlalți lideri, într-o demonstrație de putere, inclusiv la momentul când refuzase să-i strângă mâna lui Merkel.
Într-un moment bizar, l-a întrebat brusc: „Ești norvegian? O cunoști pe Celina Midelfart?” – o femeie de afaceri din Norvegia despre care tabloidele americane scriseseră în trecut că ar fi frecventat cercul său social.
Discuția a deviat apoi spre Coreea de Nord, Rusia, Afganistan și chiar spre Islanda. Când Stoltenberg i-a explicat că Islanda nu are armată, Trump a întrebat serios: „Atunci de ce avem nevoie de Islanda?”.
Secretarul american al apărării, Jim Mattis, a intervenit: „Domnule președinte, sunt vitale pentru urmărirea submarinelor rusești.” Trump a reflectat un moment, apoi a conchis: „Bine, atunci să rămână în NATO”.
Câteva săptămâni mai târziu, în mai 2017, la Bruxelles, Trump a venit pentru prima oară la un summit NATO, unde urma să fie inaugurat noul sediu al Alianței, despre a cărui construcție liderul SUA considera că a fost prea scumpă (3 miliarde de dolari) chiar dacă Stoltenberg a căutat să-l seducă cu un amănunt.
„I-am spus lui Trump cine a proiectat sediul central: arhitecții Skidmore, Owings & Merrill, care au proiectat și Trump International Hotel & Tower din Chicago.”, rememorează Stoltenberg, cu președintele american răspunzându-i: „Îi cunosc pe acești oameni. Sunt extrem de scumpi. Nu înțeleg de ce ai ales acești arhitecți scumpi. Extrem de scumpi!”, a exclamat Trump.
S-a desfășurat o ceremonie amplă pe o alee de copaci tineri flancată de două monumente definitorii pentru istoria Alianței: o secțiune din Zidul Berlinului și o grindă răsucită din Turnurile Gemene – simboluri ale solidarității și libertății. Urmau discursurile liderilor celor două țări de unde proveneau cele două simboluri: cancelarul Germaniei și președintele Statelor Unite.
Stoltenberg a introdus-o pe Angela Merkel amintind că „a trăit ambele momente ale istoriei – ridicarea și căderea zidului – și că Europa s-a schimbat pentru totdeauna”. Merkel a vorbit despre triumful democrației și al libertății
Trump, însă, a ales o altă direcție. În locul discursului pregătit și trimis chiar secretarului general al NATO cu o zi înainte, el a improvizat. Pe textul oficial, Stoltenberg a observat mai târziu, cuvinte scrise gros cu marker negru: MUST PAY, NOT FAIR, 2% MINIMUM! Președintele american a ocolit cu totul menționarea articolului 5 – clauza de apărare colectivă invocată după atacurile din 11 septembrie 2001. „Douăzeci și trei din cele 28 de state nu plătesc cât ar trebui pentru apărarea lor”, a tunat el.
Stoltenberg, prevenit de o convorbire cu Trump de posibila dizolvare a NATO
Cea mai dramatică scenă s-a petrecut la summitul din 12 iulie 2018, tot la Bruxelles, iar Stoltenberg fusese avertizat de o convorbire pe care a avut-o cu Trump, la solicitarea acestuia.
Cu doar două săptămâni înainte de summit, Jens Stoltenberg a primit un apel de la președintele american.
„Germania plătește 1%! Este șocant”, a spus Trump, adăugând că, în opinia sa, cancelarul Angela Merkel „are probleme”.
Stoltenberg i-a răspuns că Germania lucra la creșterea bugetului apărării, dar că, fiind vorba de o coaliție guvernamentală, „nu era întotdeauna ușor să se ajungă la un consens”. Trump l-a întrerupt: „Migrația este marea problemă. A fost o decizie teribilă” referindu-se la valul de refugiați ajunși în Germania în timpul crizei migrației.
Trump i-a relatat lui Stoltenberg și discuția recentă cu Merkel: „I-am spus: „Angela, trebuie să scoți banii. Trebuie să cheltui 2%”. Ea a răspuns: „Poate în 2030” – și a râs în timp ce spunea asta… A râs!”
Președintele american a continuat acuzând dezechilibrul dintre SUA și ceilalți aliați: „Statele Unite cheltuiesc 4% din PIB pentru apărare și acoperă 80-90% din cheltuielile NATO. Și nu mai facem asta. Vom plăti ceea ce plătește Germania.”
Convorbirea s-a încheiat cu un avertisment fără echivoc: „Uite, dacă plecăm, plecăm. Tu ai nevoie disperată de NATO. Noi nu avem nevoie de NATO.”
Stoltenberg notează că, la finalul apelului, a înțeles limpede mesajul – dacă Statele Unite s-ar fi retras, „alianța ar fi fost moartă”. Trump îl făcuse practic „responsabil de posibila dizolvare a NATO” și îi ceruse „să pună lucrurile în ordine înainte de summit”. Iar summitul urma să aibă loc peste doar 12 zile.
2018: Ziua în care NATO aproape s-a destrămat
La summit, într-o sală plină de lideri europeni, Donald Trump a vorbit timp de minute în șir, fără notițe, acuzând aliații de ipocrizie și trădare financiară. Deși s-a referit la rădăcinile sale europene, cu bunicul născut în Germania și mama în Scoția, Trump a amenințat cu plecarea din NATO.
“NATO este important, dar este mult mai important pentru Europa decât pentru Statele Unite. Președinții americani au venit aici și au spus acest lucru de ani de zile. Apoi s-au întors acasă și nu s-a întâmplat nimic. Situația s-a înrăutățit. Am un mare respect pentru Angela. Tatăl meu s-a născut în Germania. Mama mea s-a născut în Scoția. Așadar, într-un fel, fac parte din UE. Dar asta trebuie să înceteze. SUA nu au nevoie de NATO. De ce ar trebui să continui să plătesc pentru această organizație când nu am nevoie de ea?”, a izbucnit el.
La masă se așternuse tăcerea, iar criticile lui Trump au continuat: „Am un mare respect pentru Europa. Am un mare respect pentru secretarul general, care a reușit să aducă mai mulți bani. Dar este foarte puțin în comparație cu ceea ce avem nevoie… Trebuie să vă plătiți partea. Angela ar putea plăti 2% astăzi, dacă ar vrea! În schimb, ea spune 1,5% până în 2025!”
Apoi el s-a îndreptat către ceilalți aliați.
„Trebuie să plătiți. Două procente este foarte puțin. Este o glumă! Trebuie să vizați 4% dacă doriți o protecție adecvată. Fie plătiți 2% imediat, fie până la 1 ianuarie. În caz contrar, vom… face ce avem de făcut. Nu avem de ales. Și, după cum știți deja, nu sunt deloc de acord cu această clădire. Trei miliarde de dolari pentru o clădire ca asta! E ridicol! Statele Unite plătesc! E o clădire frumoasă, dar un singur foc de tun și clădirea se va prăbuși”, a continuat Trump.
După ce liderul american a terminat de vorbit, Angela Merkel i-a cerut lui Stoltenberg să le permită liderilor europeni să reacționeze. „Trebuie să răspundem”, i-a spus ea lui Stoltenberg, care a dat din cap și a anunțat o pauză de câteva minute.
În pauza de câteva minute, Stoltenberg s-a consultat cu Merkel, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul olandez Rutte, actualul secretar general al NATO. S-au întors la masă cu o singură strategie: să-l liniștească pe președintele american fără a schimba linia oficială.
„Plec. Nu mai are rost să rămân aici”/ „am crezut că NATO se destramă sub ochii mei”
După o scurtă consultare cu cancelarul german, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul olandez Mark Rutte, Stoltenberg a reluat reuniunea, iar Trump și-a reiterat cererea pentru creșterea cheltuielilor. „Trebuie să discutăm despre asta acum. Altfel, știți, altfel nu vom mai fi prieteni”, a spus el. Apoi, brusc, a continuat impasibil: „Plec. Nu mai are rost să stau aici.”
„Atunci am crezut că NATO se destramă sub ochii mei”, scrie Stoltenberg. În jurul mesei, fețele liderilor europeni erau încremenite.
„Acum totul se va destrăma, m-am gândit. M-am uitat în jurul meu. Toți liderii aveau expresii grave. Toată lumea înțelegea că lucrurile erau pe punctul de a se destrăma – întregul summit, toate declarațiile ce fuseseră agreate. Dacă un președinte american spune că nu mai dorește să apere ceilalți aliați și părăsește summitul NATO în semn de protest, atunci tratatul NATO și garanția sa de securitate nu mai valorează prea mult”, rememorează Jens Stoltenberg.
Merkel a luat cuvântul. A vorbit despre eforturile Germaniei și despre angajamentele parlamentare. „Voi lupta pentru a atinge 2% până în 2024, dar nu am majoritatea pentru mai mult acum.”
Trump a întrerupt-o: „E prea târziu. Mult prea târziu.”
Dar Merkel a continuat: „Trebuie să spun că nu simt că sunt tratată corect aici. Tu vorbești sincer, Donald, așa că voi face la fel. Domnule președinte, Germania este al doilea cel mai mare contributor de trupe NATO. Articolul 5 a fost invocat o singură dată, pentru a proteja Statele Unite după 11 septembrie. Soldații noștri au murit în Afganistan pentru securitatea noastră comună. Germania poate face mai mult, dar respectați angajamentele asumate.”
Câteva momente mai târziu, Trump a început să citească, aproape teatral, procentele cheltuielilor pentru apărare, „ca la Eurovision”: „Belgia: 0,9. Croația: 1,26 – foarte dezamăgitor! Estonia: 2%. Mulțumesc! Franța: 1,79 – Emmanuel, nu-i rău pentru tine. Nu ești președinte de prea mult timp. Germania: 1,2 – haide, Angela! (…) Marea Britanie: 2,1. Excelent. Statele Unite: 4,2 – așa că poți să ne numești idioți!”.
În cele din urmă, premierul britanic Theresa May a încercat să-l calmeze, iar președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, aflat alături, a bătut palma cu el – o imagine simbolică a contrastelor din jurul mesei.
Mark Rutte și formula celor 33 de miliarde de dolari. Cum Stoltenberg a salvat NATO, cu un marker negru și o frază dictată de Donald Trump
După ce mai mulți lideri au vorbit, unii simpatizând cu Trump, alții fiind rezervați ca Merkel și Macron, Mark Rutte a preluat cuvântul: „Domnule președinte, aveți dreptate. Am cheltuit mai mult – 33 de miliarde de dolari în plus anul trecut, datorită mesajului dumneavoastră ferm. Aceasta este o veste bună pentru dumneavoastră.”
Trump a zâmbit: „Treizeci și trei de miliarde?”
A scos din buzunar un marker negru, a scris câteva rânduri pe o hârtie și i-a întins-o lui Stoltenberg: „Dacă puteți spune că aliații NATO și-au mărit semnificativ cheltuielile pentru apărare datorită mie, cred că putem fi de acord”.
Stoltenberg a înțeles că era singura cale de a salva summitul. A luat cuvântul și, practic citind de pe biletul președintelui american, a spus: „La conferința de presă de după întâlnire voi afirma că aliații NATO au crescut semnificativ cheltuielile pentru apărare datorită leadershipului și mesajului clar al președintelui Trump. Și, în același timp, că toate statele membre rămân angajate față de Articolul 5.”
Cu un secretar general pregătit să închidă summitul cu aceste concluzii și nedornic să mai dea cuvântul altor lideri pentru a nu risca reuniunea, Stoltenberg nu l-a putut să-l refuze pe premierul danez Lars Løkke Rasmussen.
„Domnule președinte, împărțirea poverii nu înseamnă doar bani, ci și sânge și sacrificiu. Danemarca are cinci milioane de locuitori. Am pierdut 45 de soldați în Afganistan, în urma unui atac împotriva Statelor Unite. Proporțional, am pierdut mai mulți oameni decât America”, a spus el.
Sala a rămas tăcută. Trump n-a spus nimic. Stoltenberg a înțeles atunci, spune el, că „era corect ca premierul danez să vorbească”. A închis discuția, propunând o concluzie comună. Toți liderii au aprobat, iar summitul a fost salvat.
Trump a ieșit apoi la conferința de presă: „Angajamentul Statelor Unite față de NATO este foarte puternic, rămâne foarte puternic, dar în primul rând pentru că toată lumea – spiritul pe care îl au, suma de bani pe care sunt dispuși să o cheltuiască, banii suplimentari pe care îi vor investi – a fost cu adevărat uimitor de văzut. Este incredibil să vezi nivelul de entuziasm din acea sală.Aliații vor cheltui cel puțin 33 de miliarde de dolari în plus față de ceea ce am convenit anterior. Suntem mai uniți ca niciodată. Nicio problemă.”
Stoltenberg a respirat ușurat. În acea zi, a salvat NATO, cu un marker negru și o frază dictată de Donald Trump.
“Până în ziua de azi, rămân surprins de modul în care Trump a acceptat concluzia summitului. Dacă și-ar fi pus în aplicare amenințarea de a pleca în semn de protest, am fi rămas să adunăm bucățile unui NATO distrus. Cred că și-a dat seama că se lovea cu capul de pereți cu cererile sale de creșteri bugetare imediate, dar, în același timp, a plecat de la Bruxelles convins că va avea mai mulți bani până la Anul Nou”, conchide Stoltenberg.
Polonia va achiziționa rachete aer-aer Amraam pentru avioanele sale F-35
Polonia dorește să achiziționeze rachete aer-aer Amraam pe care să le instaleze pe avioanele F-35 aflate în dotarea forțelor sale aeriene, a anunțat joi ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
„Am convocat de urgență comitetul administrativ și acesta a confirmat achiziționarea de către Polonia a celor mai recente rachete aer-aer pentru aparatul F-35”, a declarat Kosiniak-Kamysz în fața presei.
Kolejna dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski po posiedzeniu Zespołu Sterującego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jest decyzja o finansowaniu uzbrojenia dla F-35. Chodzi o dostawę najnowszych pocisków dla wielozadaniowych samolotów bojowych V generacji. Wbrew pojawiającej… pic.twitter.com/bL2hS6q0Bk
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 2, 2025
El a anunțat că obligațiile contractuale ar urma să fie semnate pe 10 decembrie.
Polonia s-a confruntat la începutul lunii septembrie cu acțiuni de testare a vigilenței și capacității de reacție din partea Rusiei. 19 drone i-au invadat spațiul aerian suveran, patru dintre ele fiind doborâte de propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO.
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Copenhaga pentru summitul Comunității Politice Europene, făcând referire la „recentele incidente cu drone” care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”.
Citiți și: Expertiza profesioniștilor ucraineni și tehnologiile ucrainene trebuie să devină o parte importantă a inițiativei UE privind zidul anti-drone, afirmă Volodimir Zelenski
Tot în Danemarca, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene și care a fost și ea ținta acțiunilor destabilizatoare ale Mosocovei, după ce aliați precum România sau Estonia au trecut prin situații similare, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
