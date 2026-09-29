Spania, Portugalia și Luxemburg cer UE o țintă pentru energia regenerabilă în 2040. Alte state cer și includerea energiei nucleare

Spania, Portugalia și Luxemburg au cerut Uniunii Europene să stabilească o țintă pentru extinderea energiei regenerabile până în 2040, potrivit unei scrisori adresate comisarului european pentru energie, Dan Jørgensen, și consultate de Reuters, relatează Agerpres. Inițiativa întâmpină opoziția unor state care doresc ca viitoarea țintă să includă și energia nucleară.

Comisia Europeană pregătește politicile energetice ale UE pentru perioada de după 2030. Până la sfârșitul acestui deceniu, Uniunea și-a stabilit o țintă obligatorie de cel puțin 42,5% energie din surse regenerabile în consumul său total, însă nu are încă un obiectiv similar pentru 2040.

„Investitorii au nevoie de semnale clare”, a declarat marți ministrul spaniol al energiei, Sara Aagesen, explicând de ce Madridul susține stabilirea unei noi ținte. În scrisoarea datată 25 septembrie, cele trei guverne afirmă că sursele regenerabile sunt soluții „dovedite și competitive”, care pot fi dezvoltate la scară largă în UE.

Spania, Portugalia și Luxemburg invocă și vulnerabilitatea creată de dependența de combustibilii fosili. În opinia lor, efectele blocării Strâmtorii Ormuz arată de ce UE trebuie să își reducă rapid această dependență.

Franța și Suedia se numără însă printre statele care susțin un obiectiv mai larg pentru energia cu emisii reduse, care să cuprindă și energia nucleară. „Trebuie, fără îndoială, să vedem energia nucleară ca parte a soluției”, a declarat marți ministrul finlandez al climei, Sari Multala. Luxemburg și Austria se opun extinderii energiei nucleare, invocând riscurile de siguranță și problema deșeurilor radioactive.

Pe fondul creșterii prețurilor la energie și carburanți, Aagesen a mai spus că Spania și alte cinci țări au solicitat UE să analizeze măsuri prin care să fie preluate profiturile excepționale obținute de companii din scumpirea energiei.