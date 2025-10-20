Spania reia demersul pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei în UE: „A sosit timpul” să îndeplinim propunerea; Măsura ar influența funcționarea pieței unice, consumul de energie și transporturile

Spania inițiază demersuri pentru a reactiva propunerea blocată a Uniunii Europene privind eliminarea schimbării sezoniere a orei și să ceară Bruxelles-ului să își respecte promisiunea de a pune capăt orei de vară, a anunțat luni prim-ministrul iberic Pedro Sánchez.

„După cum știți, ceasurile se vor schimba din nou săptămâna aceasta și, sincer, nu mai văd rostul acestei practici”, a declarat el, într-un videoclip postat luni dimineață pe platforma X.

„În toate sondajele în care sunt întrebați spaniolii și europenii, majoritatea sunt împotriva schimbării orei. Mai mult, există o mulțime de dovezi științifice care arată că această măsură abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, a spus el.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Miniștrii transporturilor, telecomunicațiilor și energiei din statele membre ale UE s-au ocupat, în mod tradițional, de discuțiile privind politica de fus orar a Uniunii, întrucât aceasta poate afecta funcționarea pieței unice și are implicații asupra consumului de energie și siguranței transporturilor, relatează Politico Europe.

Problema nu era programată să fie dezbătută la summitul ministerial de luni, de la Luxemburg, dar la sosirea sa la reuniune, secretarul de stat spaniol pentru energie, Joan Groizard, a anunțat că a solicitat includerea subiectului pe ordinea de zi.

„Sistemul energetic se schimbă foarte mult și este important să redeschidem dezbaterea pentru a găsi o soluție care să funcționeze cât mai bine”, a spus Groizard.

Reprezentanți ai unor state membre nordice, inclusiv Finlanda și Polonia, și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la schimbarea orei, invocând date care arată că această practică are efecte fizice sau psihice negative asupra a aproximativ 20% din populația Europei.

De altfel, 84% dintre cei 6,4 milioane de europeni care au participat la consultarea publică organizată în 2018 de Comisia Europeană au spus că blocul comunitar ar trebui să pună capăt orei de vară.

În postarea sa pe rețelele sociale, Sánchez a afirmat că „a sosit timpul” ca Uniunea Europeană să ducă la îndeplinire propunerea anunțată de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în discursul său despre Starea Uniunii din 2018, susținut în Parlamentul European.

„Schimbarea orei trebuie să înceteze”, spunea atunci Juncker parlamentarilor, insistând că modificările sezoniere ale orei ar urma să se încheie cel târziu în octombrie 2019. „Am rămas fără timp.”

Însă propunerea lui Juncker a iritat mai mulți lideri naționali, care au pus sub semnul întrebării mandatul Comisiei de a propune o astfel de schimbare și, mai ales, de a impune un termen scurt pentru implementarea ei, considerată costisitoare.

Fostul premier portughez António Costa — care a devenit președintele Consiliului European anul trecut — a respins complet ideea, invocând recomandările experților tehnici care au avertizat că modificarea ar fi dăunătoare pentru cetățenii portughezi. Grecia, de asemenea, s-a opus schimbării.

Diviziunile dintre liderii naționali au permis ca ora de vară să supraviețuiască termenului-limită fixat de Juncker pentru 2019 și apelului ulterior al Parlamentului European ca modificările de oră să înceteze până în 2021. Nu este clar dacă demersul Spaniei nu este unul „donquijotesc”: pentru ca propunerea să fie adoptată de Consiliu, este nevoie de sprijinul unei majorități calificate de state membre.

Sánchez va trebui să convingă 15 dintre cele 27 de țări ale blocului — sau un grup de state care reprezintă cel puțin 65% din populația Uniunii Europene — să susțină ideea și să spere că mai puțin de patru capitale se vor opune categoric.

Schimbarea sezonieră a orei a fost introdusă pentru prima dată în Europa în timpul Primului Război Mondial, ca măsură de economisire a cărbunelui, dar a fost abandonată după încheierea conflictului. Preocupări similare legate de energie au determinat majoritatea țărilor să reintroducă această practică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și apoi, din nou, ca răspuns la criza globală a petrolului din anii 1970.

În 1980, Comunitățile Europene de atunci au emis prima directivă privind reglementarea orei, pentru a asigura că toți membrii UE urmează aceeași practică și realizează trecerea bi-anuală la aceeași dată și oră. Regulile actuale, în vigoare din 2001, prevăd că statele membre ale UE dau ceasurile înainte cu o oră la ora 1:00, în ultima duminică din martie, și le dau înapoi cu o oră în ultima duminică din octombrie.