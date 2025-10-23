Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul

Premierul spaniol Pedro Sanchez a confirmat, joi, că Spania se va alătura programului NATO pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului.

Sanchez a precizat că decizia a fost comunicată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unei conversații telefonice avute marți. „Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Ucraina pentru a ne asigura că este exact ceea ce are nevoie în orice moment”, a declarat premierul spaniol.

El a explicat că Spania a analizat propunerea lansată de NATO „în urmă cu câteva săptămâni” și a decis să participe la așa-numita Listă de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), un program comun de achiziții menit să consolideze capacitatea de apărare a țării invadate de Rusia.

„Această decizie a fost luată pentru că Spania este o țară angajată față de alianța atlantică și, de asemenea, în favoarea apărării Ucrainei”, a spus Sanchez, subliniind că Madridul va continua să ofere și ajutor umanitar, inclusiv echipamente esențiale precum generatoare, pentru a ajuta populația ucraineană să facă față penelor de curent provocate de atacurile rusești.

Premierul spaniol a reamintit că, înaintea discuției telefonice cu Zelenski, a semnat împreună cu alți lideri europeni o declarație de susținere a poziției Statelor Unite în favoarea unui armistițiu imediat în Ucraina.

În același context, Pedro Sanchez a răspuns criticilor lansate miercuri de președintele american Donald Trump, care acuzase Spania că „nu este un jucător de echipă” pentru că nu a respectat angajamentul NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare.

„Președintele american știe că Spania își îndeplinește obligațiile față de NATO”, a declarat Sanchez, adăugând că, atunci când a venit la putere în 2018, „Spania aloca doar 0,9% din PIB apărării, deși guvernul Partidului Popular promisese 2% încă din 2014”.

Liderul socialist a subliniat că Spania este o țară „de încredere”, care își respectă angajamentele, iar accentul pus la ultimul summit NATO de la Haga a fost pe „capabilitățile reale”, nu doar pe procentajele din PIB.

„Ceea ce este cu adevărat important este ce capabilități sunt necesare pentru a aborda provocările comune ale NATO. Aceasta este filosofia noastră și cred că este și filosofia Alianței”, a conchis Pedro Sanchez.