NATO
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul
Premierul spaniol Pedro Sanchez a confirmat, joi, că Spania se va alătura programului NATO pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului.
Sanchez a precizat că decizia a fost comunicată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unei conversații telefonice avute marți. „Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Ucraina pentru a ne asigura că este exact ceea ce are nevoie în orice moment”, a declarat premierul spaniol.
El a explicat că Spania a analizat propunerea lansată de NATO „în urmă cu câteva săptămâni” și a decis să participe la așa-numita Listă de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), un program comun de achiziții menit să consolideze capacitatea de apărare a țării invadate de Rusia.
„Această decizie a fost luată pentru că Spania este o țară angajată față de alianța atlantică și, de asemenea, în favoarea apărării Ucrainei”, a spus Sanchez, subliniind că Madridul va continua să ofere și ajutor umanitar, inclusiv echipamente esențiale precum generatoare, pentru a ajuta populația ucraineană să facă față penelor de curent provocate de atacurile rusești.
Premierul spaniol a reamintit că, înaintea discuției telefonice cu Zelenski, a semnat împreună cu alți lideri europeni o declarație de susținere a poziției Statelor Unite în favoarea unui armistițiu imediat în Ucraina.
În același context, Pedro Sanchez a răspuns criticilor lansate miercuri de președintele american Donald Trump, care acuzase Spania că „nu este un jucător de echipă” pentru că nu a respectat angajamentul NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare.
„Președintele american știe că Spania își îndeplinește obligațiile față de NATO”, a declarat Sanchez, adăugând că, atunci când a venit la putere în 2018, „Spania aloca doar 0,9% din PIB apărării, deși guvernul Partidului Popular promisese 2% încă din 2014”.
Liderul socialist a subliniat că Spania este o țară „de încredere”, care își respectă angajamentele, iar accentul pus la ultimul summit NATO de la Haga a fost pe „capabilitățile reale”, nu doar pe procentajele din PIB.
„Ceea ce este cu adevărat important este ce capabilități sunt necesare pentru a aborda provocările comune ale NATO. Aceasta este filosofia noastră și cred că este și filosofia Alianței”, a conchis Pedro Sanchez.
NATO
Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați”
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepția în ceea ce privește angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE, potrivit Agerpres.
Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită surpriză în SUA, Trump a declarat că şeful Alianţei nord-atlantice „va trebui să discute cu Spania”, dar şi-a exprimat încrederea că sporirea angajamentului Spaniei este ceva ce Rutte „poate rezolva cu uşurinţă”.
Trump a făcut din nou referire la acordul încheiat între NATO şi Spania vara trecută, în urma summitului Alianţei, de a aloca maximum 2,1% din PIB bugetului armatei şi de a avea flexibilitate în îndeplinirea angajamentului de 5%, pentru care Trump a insistat.
Președintele american a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, după ce acestea au convenit în iunie să crească cheltuielile de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”.
„Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a adăugat Trump, numind acordul de creştere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO „o concesie uriaşă”.
Săptămâna trecută, Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Spaniei, amenințând cu impunerea unor tarife vamale ca răspuns la cheltuielile sale insuficiente pentru apărare. Liderul de la Casa Albă a calificat refuzul Madridului de a respecta criteriile NATO drept „incredibil de lipsit de respect”.
La rândul său, Mark Rutte a declarat miercuri la Washington că, în opinia sa, Spania nu poate îndeplini obiectivele de capabilitate impuse de alianţă investind mai puţin de 3,5% din PIB, aşa cum a propus Madridul.
„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun ‘putem face asta cu un procent sub 3,5%’. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, le-a declarat Rutte reporterilor în faţa Casei Albe.
Secretarul general al NATO a adăugat că s-a întâlnit „în mai multe rânduri” cu premierul spaniol Pedro Sanchez, despre care a spus că îl cunoaşte bine.
Spania susţine că poate îndeplini obiectivele de capabilitate stabilite de alianţă investind doar 2,1% din PIB – sub pragul de 3,5% considerat minim la reuniunea de la Haga – iar NATO a acceptat formula, deşi insistă că va revizui periodic aceste angajamente.
Citiți și: Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare
În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Donald Trump.
Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că „se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.
Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici arată că aliații sunt de acord că acest angajament de 5% va cuprinde două categorii esențiale de investiții în apărare, respectiv cel puțin 3,5% din PIB anual, pe baza definiției convenite a cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2035 și până la 1,5 % din PIB anual pentru protejarea infrastructurii critice și a rețelelor, pentru a asigura pregătirea și reziliența civilă, pentru a stimula inovarea și pentru a consolida baza industrială de apărare.
NATO
Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”
Șeful Statului Major din Armata Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit miercuri despre „efortul de reînarmare” al țării și a spus că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata națională a fost „de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”, în fața unei Rusii „care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”.
„Rusia este o țară care ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a declarat generalul Fabien Mandon miercuri, în fața parlamentarilor din Comisia pentru apărare a Adunării Naționale, potrivit Politico Europe.
„Primul obiectiv pe care l-am stabilit forțelor armate este să fie pregătite, în trei sau patru ani, pentru un șoc care ar reprezenta un fel de test. Testul există deja sub forme hibride, dar ar putea deveni mai violent”, a adăugat el.
Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca Alianța în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele europene să se pregătească pentru un eventual război până în 2030.
În mod tradițional, ofițerii francezi au fost mai reticenți decât unii dintre omologii lor europeni în a oferi termene precise și a vorbi deschis despre posibilitatea unui atac rusesc asupra NATO.
Totuși, în ultimele luni, discursul Franței cu privire la Moscova a devenit mai ferm, președintele Emmanuel Macron afirmând că Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”.
„A presupune că invazia Ucrainei din 2022 a fost ultimul atac și că un astfel de eveniment nu se va mai repeta pe continentul nostru înseamnă a ignora riscul cu care se confruntă societățile noastre. Ruşii se reorganizează cu un singur scop: confruntarea cu NATO”, le-a spus Mandon parlamentarilor.
Cu toate acestea, generalul francez a adăugat: „Europa este nivelul potrivit la care trebuie abordate provocările noastre”.
El a explicat că efortul Franței de reînarmare reprezintă deja un semnal de descurajare pentru Rusia.
„Dacă rivalii noștri percep că facem acest efort, s-ar putea să renunțe. Dacă simt însă că nu suntem pregătiți să ne apărăm, nu văd ce i-ar putea opri”, a conchis generalul francez
În același timp, generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), a indicat miercuri că Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă a apreciat că Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței.
NATO
Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei
Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen, produse pe plan intern, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătorul avionului de luptă JAS 39 Gripen, al aeronavei de supraveghere GlobalEye, al sistemelor de rachete, armelor antitanc și altor echipamente militare.
Kristersson a declarat într-o conferință de presă că cele două țări au semnat un acord de cooperare pe termen lung privind apărarea aeriană. Cooperarea include posibilitatea exportului a 100–150 de noi avioane de luptă Gripen E, ceea ce ar reprezenta, de departe, cea mai mare comandă de export de aeronave din istoria Suediei, relatează Reuters.
„Înțelegem pe deplin că drumul este lung înaintea noastră. Dar, începând de astăzi, ne angajăm să explorăm toate posibilitățile pentru a oferi Ucrainei, în viitor, un număr mare de avioane Gripen”, a spus Kristersson, având în fundal un avion Gripen în culorile Suediei.
Now boarding pic.twitter.com/gPvRSk0ZZS
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
Posibilitatea de a furniza avioane Gripen Ucrainei a fost luată în considerare în ultimii doi ani, dar a fost suspendată pentru a permite Kievului să se concentreze pe introducerea avioanelor F-16 de fabricație americană, pe care a început să le desfășoare în august anul trecut.
„Am început procesul de obținere a avioanelor Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziționarea a cel puțin 100 de astfel de aparate”, a declarat Zelenski, vorbind prin intermediul unui traducător.
Piloți ucraineni au fost deja în Suedia pentru a testa avionul Gripen și pentru a facilita eventualul proces de export al acestor aparate, considerate o opțiune robustă și relativ accesibilă comparativ cu aeronave precum F-35 american.
Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează să primească și să înceapă utilizarea avioanelor suedeze Gripen anul viitor. „Pentru armata noastră, Gripen reprezintă o prioritate. Este vorba de bani, de manevrabilitate”, a declarat el în cadrul conferinței de presă.
Kristersson a spus că, deocamdată, nu a fost luată nicio decizie finală, dar a estimat că producția și livrarea primelor avioane noi ar putea dura aproximativ trei ani. Nu a fost luată o decizie privind livrarea unor modele Gripen mai vechi într-un termen mai scurt, deși această opțiune nu este exclusă, a adăugat el.
Taking Gripen for a test drive together pic.twitter.com/HjlGDOrujs
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
Finanțarea achiziției ar putea proveni din activele rusești înghețate în țările occidentale și din contribuțiile statelor aliate din „coaliția celor dispuși”, dar mai este nevoie de o muncă substanțială înainte de semnarea unui acord final, a precizat Kristersson.
Avionul Gripen se află în serviciu din 1996, iar compania Saab a produs până acum aproximativ 280 de unități. Acțiunile companiei au crescut cu 3,3% după anunțul acestei intenții de colaborare cu Ucraina.
Suedia a comandat 60 de aparate din cel mai nou model, Gripen E, iar Saab își extinde capacitatea de producție la Linköping, vizând o producție anuală de 20–30 de avioane în următorii ani. Compania produce, de asemenea, avioane Gripen și în Brazilia.
Înainte de a ajunge la Linköping, Zelenski a făcut o oprire scurtă la Oslo, unde guvernul norvegian a anunțat o nouă donație de 1,5 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 149,4 milioane de dolari) pentru Ucraina, destinată achiziționării de gaze naturale, pentru asigurarea electricității și încălzirii.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026
Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei
Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski
Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale
Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea