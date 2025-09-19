Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a ajuta la finanțarea guvernului ucrainean.

„Din Spania, am pledat pentru creșterea cât mai mult posibil a finanțării pentru Ucraina…”, a declarat Cuerpo într-un interviu acordat Bloomberg TV, potrivit Reuters.

„Pledăm pentru găsirea unor modalități creative de a utiliza și aceste active înghețate”, a mai spus oficialul spaniol.

Cuerpo a mai spus că Spania, unul dintre principalii importatori de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană, depune eforturi pentru a reduce aceste importuri și a diversifica aprovizionarea cu gaze din țări precum Statele Unite.

În discursul său privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii că va lansa un nou program numit „Qualitative Military Edge” (Supremație militară calitativă) pentru a „sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o nouă soluție de finanțare a efortului de război ucrainean bazat pe activele rusești imobilizate.

Cât privește stoparea importului de gaze din Rusia, The Guardian, care citează Reuters, anunță că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.

Zilele trecute, ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.

Scrisoarea venea după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.

Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.

În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Aceeași publicație britanică The Guardian a informat că printre țările UE care încă importă gaz rusesc prin conducte sau GNL se află Belgia, Franța, Grecia, Ungaria, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia și Spania.