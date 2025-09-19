U.E.
Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia
Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a ajuta la finanțarea guvernului ucrainean.
„Din Spania, am pledat pentru creșterea cât mai mult posibil a finanțării pentru Ucraina…”, a declarat Cuerpo într-un interviu acordat Bloomberg TV, potrivit Reuters.
„Pledăm pentru găsirea unor modalități creative de a utiliza și aceste active înghețate”, a mai spus oficialul spaniol.
Cuerpo a mai spus că Spania, unul dintre principalii importatori de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană, depune eforturi pentru a reduce aceste importuri și a diversifica aprovizionarea cu gaze din țări precum Statele Unite.
În discursul său privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii că va lansa un nou program numit „Qualitative Military Edge” (Supremație militară calitativă) pentru a „sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o nouă soluție de finanțare a efortului de război ucrainean bazat pe activele rusești imobilizate.
Cât privește stoparea importului de gaze din Rusia, The Guardian, care citează Reuters, anunță că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
Zilele trecute, ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
Scrisoarea venea după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.
Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Aceeași publicație britanică The Guardian a informat că printre țările UE care încă importă gaz rusesc prin conducte sau GNL se află Belgia, Franța, Grecia, Ungaria, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia și Spania.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din Rusia.
„Rusia a arătat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional”, a spus von der Leyen, amintind atacul asupra biroului Uniunii Europene din Kiev de luna trecută și încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea”, a adăugat ea, într-o declarație de presă.
Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7, relatează și Politico Europe.
„Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile din combustibili fosili. Vrem să reducem aceste venituri. Așadar, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. A venit timpul să închidem robinetul”, a punctat von der Leyen.
Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.
So we’re increasing the pressure.
With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025
Pachetul trebuie acum aprobat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în următoarele săptămâni.
„Sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt incluse pe lista sancțiunilor UE. Companiile energetice majore Rosneft și Gazpromneft vor intra pe o interdicție totală de tranzacții, iar alte companii vor fi, de asemenea, supuse înghețării activelor”, a declarat președinta Comisiei.
„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Listăm bănci străine conectate la sisteme alternative de plăți din Rusia și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a mai spus von der Leyen.
Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.
Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă. O echipă tehnică de nivel înalt a fost trimisă săptămâna trecută la Washington, iar discuțiile continuă.
Citiți și Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat despre înăsprirea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei: UE va accelera eliminarea importurilor de petrol rusesc
Președintele american Donald Trump a declarat însă că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi.
Trump și-a repetat apelul în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, afirmând că „dacă prețul petrolului scade, Putin va fi obligat să renunțe… Nu va avea de ales. Va ieși din acel război”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și a votat în Parlamentul European toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți.
„Consiliul UE susține eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. În calitate de europarlamentar, am cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Citiți și: UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind extinderea relațiilor comerciale. Astfel, UE va extinde accesul pentru exporturile agricole moldovenești care nu au fost încă liberalizate. Cotele tarifare vor fi majorate pentru prune, struguri de masă, mere și cireșe. Importurile de suc de struguri, roșii și usturoi vor fi scutite de taxe vamale.
„Majoritatea exporturilor din Republica Moldova beneficiază deja de acces fără taxe vamale în baza actualului Acord de Asociere UE–Republica Moldova. Accesul produselor din Republica Moldova pe piața UE este condiționat de alinierea treptată a Republicii Moldova la standardele de producție ale UE, de exemplu utilizarea pesticidelor”, a adăugat Dan Motreanu.
El a precizat că Republica Moldova va îmbunătăți accesul pe piața sa pentru anumite produse din UE: cotele vor fi majorate pentru carnea de porc și de pasăre, iar pentru carnea congelată fără os, lapte și unt vor fi stabilite noi cote tarifare.
Ambele părți vor avea posibilitatea de a activa un mecanism de salvgardare pentru a limita importurile dacă provoacă efecte negative, a explicat Motreanu.
„Acordul prevede o revizuire planificată pentru anul 2027. Este un pas important pentru integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european și un sprijin concret pentru românii de peste Prut”, a concluzionat europarlamentarul.
CONSILIUL EUROPEAN
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025.
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în numele UE la 25 septembrie și va lua cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU la 24 septembrie.
În cadrul primei sale participări la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în calitate de președinte al Consiliului European, Costa va reafirma angajamentul UE față de ONU, multilateralism, respectarea dreptului internațional și recunoașterea legăturilor intrinseci dintre pace și securitate, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
„În contextul în care forța militară, coerciția politică și presiunea economică pun la încercare ordinea internațională bazată pe norme, instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia a fost lansat proiectul de integrare europeană și au fost create Națiunile Unite, avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. Avem nevoie de dreptul internațional, avem nevoie de instituții comune și avem nevoie de ONU. Alternativa ar fi haosul și războiul. UE este și va rămâne un partener de nădejde al ONU și al multilateralismului, sprijinind reformele menite să o facă mai eficientă, mai incluzivă și mai bine pregătită să servească cetățenii în fața provocărilor actuale și viitoare”, a declarat Costa.
Pe lângă discursurile sale în cadrul Adunării Generale și în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în numele UE, președintele Costa va participa, de asemenea, la Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a problemei Palestinei și punerea în aplicare a soluției bazate pe existența a două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, care va avea loc la 22 septembrie.
La 25 septembrie, președintele Costa va găzdui o reuniune cu liderii țărilor insulare din Pacific, în marja Adunării Generale a ONU. Președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la tradiționala reuniune a șefilor de stat și de guvern ai UE și ONU și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană din 21 septembrie și va lua parte la o serie de evenimente conexe și reuniuni bilaterale.
România va fi reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU.
Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.
Din 1974, UE are statutul de observator permanent la Adunarea Generală a ONU.
În urma adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU în mai 2011, UE a primit una dintre primele oportunități de a lua cuvântul printre alte grupuri importante și poate fi reprezentată de reprezentanții externi ai UE.
Din 2011, președintele Consiliului European s-a adresat Adunării Generale în numele UE.
