Spania: UE trebuie să avanseze către crearea unei armate europene pe fondul incertitudinii legate de angajamentul SUA față de securitatea euroatlantică

Ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze autonomia strategică și să avanseze către crearea unei armate proprii, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump privind o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO, relatează Reuters și EFE, preluate de Agerpres.

Potrivit oficialului spaniol, decizia privind viitorul implicării SUA în Alianță depinde exclusiv de președintele american. În același timp, acesta a amintit că, după atacurile din 11 septembrie 2001, aliații NATO au acționat solidar în sprijinul Washingtonului.

„NATO este o alianță reciproc avantajoasă atât pentru europeni, cât și pentru americani. Însă declarațiile și noile poziții ale administrației americane privind securitatea euro-atlantică ne obligă pe noi, europenii, să facem un salt în ceea ce privește suveranitatea și apărarea”, a declarat Albares.

Ministrul spaniol a subliniat că Europa trebuie să își asume un rol mai activ în propria securitate: „Trebuie să preluăm în propriile mâini securitatea cetățenilor noștri și capacitatea de descurajare”, a punctat acesta.

În acest sens, Albares a pledat pentru aprofundarea integrării în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene, inclusiv prin dezvoltarea unei structuri militare comune: Uniunea Europeană ar trebui să avanseze către „crearea unei armate europene, integrarea industriei de apărare, precum și realizarea unei piețe digitale unice și a unei uniuni a piețelor de capital”, a explicat acesta.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și unii aliați europeni, generate de conflictul cu Iran și de solicitările Washingtonului privind implicarea NATO în deblocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Mai multe state membre, între care Regatul Unit, Franța sau Germania, au refuzat să participe la operațiune, unele dintre ele afirmând public că nu este „războiul lor”. Spania s-a numărat printre țările care nu au sprijinit inițiativa, refuzând utilizarea bazelor sale militare pentru operațiunile americane.

În acest context, SUA au relocat aeronave de realimentare de tip KC-135 din bazele de la Morón de la Frontera și Rota, potrivit ministrului apărării, Margarita Robles.

Ulterior, Donald Trump a anunțat suspendarea relațiilor cu Spania și a reiterat criticile la adresa NATO, considerând relația cu Alianța „un drum cu un singur sens” și afirmând că ia în calcul retragerea Statelor Unite din aceasta.