Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital
Spania va interzice accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, iar companiile din domeniu vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți premierul spaniol Pedro Sanchez, în cadrul World Government Summit din Dubai, potrivit Euronews.
„Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, în care legile sunt ignorate, iar infracțiunile sunt tolerate”, a declarat Sanchez. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a adăugat premierul spaniol.
Șeful guvernului de la Madrid a mai precizat că executivul său va prezenta săptămâna viitoare un nou proiect de lege care va permite tragerea la răspundere a directorilor platformelor de social media pentru conținutul ilegal și instigator la ură.
Anunțul Spaniei vine după ce Australia a adoptat, în decembrie, prima interdicție din lume privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Potrivit autorității australiene de reglementare în domeniul internetului, companiile de social media au eliminat aproximativ 4,7 milioane de conturi aparținând minorilor sub 16 ani, pentru a respecta legea intrată în vigoare la 10 decembrie.
Cu toate acestea, există relatări potrivit cărora unii copii reușesc să ocolească restricțiile, inclusiv prin contractarea feței pentru a imita riduri, în încercarea de a păcăli sistemele de verificare.
Și alte state europene analizează introducerea unor măsuri similare, printre care Regatul Unit, Danemarca și Franța.
Luna trecută, parlamentarii francezi au aprobat un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Președintele Franței, Emmanuel Macron, subliniat, în context, că măsura este luată „pentru că creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare, nici platformelor americane, nici rețelelor chineze; pentru că visele lor nu trebuie dictate de algoritmi.”
Macron a solicitat accelerarea procedurii legislative, iar proiectul urmează să fie dezbătut de Senatul Franței în următoarele săptămâni.
La nivelul Uniunii Europene, dezbaterea privind protecția minorilor în mediul online este deja avansată. În octombrie 2025, deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentul European au adoptat un raport care avertizează asupra eșecului marilor platforme online de a proteja adecvat copiii și semnalează riscuri legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut ilegal sau dăunător. Documentul sprijină dezvoltarea unor sisteme de verificare a vârstei care să respecte viața privată și drepturile copiilor și propune stabilirea unei vârste digitale minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și platformele de partajare video, cu posibilitatea consimțământului parental, precum și aplicarea fermă a instrumentelor prevăzute de Legea privind serviciile digitale împotriva platformelor neconforme care pun în pericol siguranța minorilor.
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
Dezbaterea privind prezența copiilor pe rețelele sociale este necesară, însă nu poate fi limitată exclusiv la ideea interzicerii, avertizează vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit eurodeputatului, abordarea europeană pune accent pe siguranța digitală, responsabilitatea platformelor și educația digitală, nu doar pe stabilirea unei limite de vârstă.
În acest context, Victor Negrescu amintește că în noiembrie 2025, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ privind protecția minorilor în mediul online, document care propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale a copiilor și tinerilor.
„Dezbaterea despre prezența copiilor pe rețelele sociale este una importantă, dar trebuie să meargă dincolo de discuția privind interzicerea”, subliniază eurodeputatul.
Raportul Parlamentului European susține, printre altele, stabilirea unui prag minim armonizat de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii online, cu posibilitatea accesului între 13 și 16 ani doar cu consimțământul părinților. Documentul solicită, de asemenea, aplicarea strictă a legislației europene existente, în special a Legii privind serviciile digitale (DSA), pentru a obliga platformele să elimine caracteristicile dăunătoare și manipulatoare și să protejeze sănătatea și drepturile utilizatorilor tineri.
Potrivit lui Victor Negrescu, raportul mai prevede evaluări clare și sancțiuni pentru platformele care nu respectă obligațiile privind protecția minorilor, dezvoltarea unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei, precum și introducerea unui design digital „safe-by-default”. Totodată, este subliniată necesitatea consolidării capacității autorităților naționale și a cooperării la nivelul Uniunii Europene pentru o aplicare consecventă a regulilor.
Eurodeputatul român arată că, pe baza acestor discuții și bilanțuri europene, a propus de-a lungul timpului o serie de soluții concrete, pentru care a obținut sprijin financiar și susținere din partea societății civile. Printre acestea se numără adoptarea unei Cărți Naționale a Drepturilor Cetățenilor în Mediul Online, implementarea integrală a raportului Parlamentului European privind educația digitală, precum și utilizarea fondurilor din Programul Operațional Educație și PNRR pentru formare și instruire digitală.
Victor Negrescu pledează, de asemenea, pentru aplicarea coerentă a legislației europene DSA, DMA (Digital Market Act – Legea privind piețele digitale) și AI Act în România, introducerea principiului potrivit căruia „ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online”, separarea platformelor dedicate minorilor de cele pentru adulți și dezvoltarea unor infrastructuri digitale cu scop exclusiv educațional.
În final, eurodeputatul subliniază importanța consultării reale a tinerilor și părinților în elaborarea oricărei strategii publice privind mediul digital și avertizează că soluțiile propuse există deja, fiind ancorate în realitatea legislativă europeană și națională.
„Aceste soluții nu sunt doar declarații de intenție, ci sunt ancorate în realitatea legislativă și societală națională și europeană. Acum este nevoie de voință politică pentru a le transforma în practici de protecție eficientă”, concluzionează Victor Negrescu.
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi
Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul Băncii Europene de Investiții, care a atins un nivel istoric de 100 de miliarde de euro în finanțări noi. Ca pilon al proiectului european, susținut de viziunea comună a celor 27 de acționari ai săi, Grupul și-a consolidat relevanța și orientarea strategică, prioritizând investițiile care contribuie la competitivitate, securitate și prosperitate comună, precum și la promovarea valorilor democratice în Europa și în întreaga lume, se arată într-un raport al BEI.
În 2025, BEI a stabilit recorduri și a obținut rezultate semnificative în mai multe domenii-cheie, de la climă și sustenabilitatea mediului, digitalizare și inovare tehnologică, până la securitate și apărare, coeziune regională, agricultură și bioeconomie, infrastructură socială și consolidarea parteneriatelor globale.
CLIMĂ ȘI SUSTENABILITATEA MEDIULUI
Aproape 60% din finanțarea totală a fost alocată proiectelor ecologice, de la rețele energetice și interconectări majore până la dezvoltarea surselor regenerabile, cercetarea tehnologică și decarbonizarea industriei grele. Aceste investiții au consolidat competitivitatea și securitatea energetică a Europei, asigurând energie curată și accesibilă, reducând dependența de combustibilii fosili și sprijinind industriile strategice.
Grupul BEI a furnizat un nivel record de 33 de miliarde de euro pentru securitatea energetică, sprijinind investiții totale de 108 miliarde de euro. Finanțarea din 2025 pentru energie regenerabilă a asigurat un volum de energie echivalent consumului a aproape 12 milioane de gospodării din Europa și a peste 5 milioane din afara Uniunii Europene.
În acest context, BEI a contribuit la finanțarea unei cincimi din capacitatea solară nou instalată și a unei treimi din noile proiecte eoliene terestre, precum și a majorității proiectelor eoliene offshore.
Noile capacități eoliene și solare reprezintă cele mai accesibile și mai puțin riscante surse de energie, reducând costurile sistemului energetic și sporind reziliența Europei în fața volatilității globale.
„Revoluția energetică” a Europei a prins amploare, cu o creștere de peste 50% a valorii companiilor din sectorul regenerabilelor și cu aproape o treime din avansul anual al PIB-ului UE provenind din tehnologiile curate. În acest context, BEI și-a intensificat sprijinul pentru întregul lanț valoric al industriei verzi, de la producția de echipamente și tehnologii cu emisii reduse până la infrastructura pentru mobilitate electrică și stocare.
DIGITALIZARE ȘI INOVARE TEHNOLOGICĂ
În 2025, Grupul Băncii Europene de Investiții a lansat TechEU, cel mai amplu program de finanțare creat vreodată pentru accelerarea inovării tehnologice în Europa. Până în 2027, acesta va furniza 70 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, venture debt și capital, mobilizând investiții totale de 250 de miliarde de euro.
Prin intermediul portalului și al instrumentului Investment Readiness Checker, platforma TechEU oferă un punct unic de acces pentru investiții, răspunzând nevoilor de finanțare ale companiilor europene în toate etapele de dezvoltare, de la idee până la listarea la bursă.
Susținută de o abordare mai ambițioasă privind tehnologiile disruptive și de o asumare mai mare a riscurilor, finanțarea pentru inovare a crescut cu 25% în 2025, ajungând la un nivel record de 22 de miliarde de euro, consolidând poziția Europei în domeniul tehnologic.
Proiectele finanțate de Bancă și de Fond contribuie la autonomia strategică în domenii precum tehnologiile cu emisii nete zero, microcipurile, inteligența artificială, calculul cuantic, științele vieții și tehnologiile medicale, infrastructura digitală, materialele avansate și materiile prime critice.
Pe lângă împrumuturile de mare amploare, Grupul BEI a oferit finanțări sub formă de venture debt și capital, fie prin co-investiții, fie prin injecții de capital realizate de Fondul European de Investiții în fonduri private de capital de risc și prin fondul-de-fonduri European Tech Champions Initiative (ETCI).
SECURITATE ȘI APĂRARE
Dincolo de angajamentul său față de climă și inovarea tehnologică, Grupul BEI și-a consolidat în 2025 și rolul în domeniul securității și apărării europene. Noile finanțări din acest sector au depășit obiectivele stabilite și au ajuns la aproape 5% din totalul operațiunilor din UE, prin investiții în infrastructură militară, producție industrială, sprijin pentru IMM-uri și fonduri private specializate, creând premise solide pentru dezvoltarea viitoare.
Un exemplu relevant îl reprezintă finanțările furnizate de BEI, echivalente cu peste 1% din PIB-ul Lituaniei, pentru consolidarea capacității militare a țării, incluzând investiții de 540 de milioane de euro și sprijin consultativ pentru o bază militară situată în apropierea frontierei cu Belarus.
O POLITICĂ MODERNĂ DE COEZIUNE
Aproape jumătate din finanțarea acordată în 2025 a fost direcționată către regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene, subliniind importanța coeziunii regionale și a infrastructurii sociale pentru economia continentului. În acest context, investițiile în infrastructura de transport urban joacă un rol esențial în reducerea disparităților regionale și în creșterea calității vieții.
Un exemplu relevant este reprezentat de proiectele derulate în România. În colaborare cu Metrorex, BEI a modernizat sistemul de metrou din București, asigurându-se că lucrările nu au perturbat călătoriile pasagerilor. De asemenea, instituția a oferit asistență tehnică Guvernului României pentru accelerarea tranziției juste și a mobilității urbane în Valea Jiului.
AGRICULTURĂ ȘI BIOECONOMIE
Grupul BEI a intensificat finanțarea pentru agricultură și bioeconomie în 2025, consolidând securitatea alimentară a Europei și reziliența sectorului agricol.
Prin intermediul unui program dedicat în valoare de 3 miliarde de euro, Grupul a lansat un pachet de finanțare pan-european, axat pe tinerii fermieri, egalitatea de gen, investițiile verzi și soluțiile inovatoare. Programul oferă mecanisme de reducere a riscurilor, venture debt și sprijin pentru proiecte inovatoare din acest domeniu-cheie al economiei europene.
INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
Grupul BEI este unul dintre principalii investitori în domeniile sănătății, educației și locuirii. Instituția sprijină investițiile în spații pentru locuit, pentru dobândirea de noi competențe, pentru îngrijirea bolnavilor și a persoanelor vârstnice, precum și în infrastructura care creează baza unei creșteri incluzive și sustenabile în întreaga Europă.
Un sistem de sănătate mai bun începe cu structuri mai solide. BEI susține asistența medicală primară, pregătirea pentru situații de pandemie și formarea personalului medical – piloni esențiali ai unor sisteme de sănătate reziliente. În 2025, investițiile în infrastructura medicală au atins 1,8 miliarde de euro.
Banca este, totodată, unul dintre cei mai mari finanțatori din lume ai infrastructurii educaționale. În 2025, aceasta a alocat 3,3 miliarde de euro pentru educație și dezvoltarea competențelor, investițiile în acest domeniu generând beneficii ridicate pe termen lung.
În 2025, BEI și-a intensificat sprijinul acordat sectorului european al locuințelor. O nouă platformă, creată împreună cu Comisia Europeană, a reunit principalii actori din domeniul materialelor și tehnicilor de construcție, al renovării fondului imobiliar existent și al construirii de locuințe noi. Finanțarea a crescut cu aproape 50%, ajungând la 5 miliarde de euro, iar portofoliul de proiecte este solid, vizând una dintre cele mai urgente provocări cu care se confruntă Europa.
PARTENERIATE GLOBALE PUTERNICE
Bazându-se pe garanțiile oferite din bugetul UE, Grupul Băncii Europene de Investiții este un lider global în finanțarea proiectelor de amploare din domeniile apei, sănătății, energiei curate și transportului.
În 2025, BEI a adoptat prima sa orientare strategică pentru activitățile din afara Uniunii Europene, consolidându-și rolul în întărirea vocii Europei într-un context geopolitic în schimbare și în dezvoltarea unor parteneriate de tip „câștig-câștig” pentru prosperitate și securitate globală.
Instituția este un contributor major la inițiativa Global Gateway, cu peste 100 de miliarde de euro în investiții deja mobilizate la nivel mondial, o parte semnificativă dintre acestea beneficiind companiile europene.
Grupul BEI este, totodată, cel mai mare finanțator multilateral din lume în sectorul apei. Datorită investițiilor realizate în 2025, 13 milioane de persoane din afara Uniunii Europene vor avea acces la apă mai curată și mai sigură. Pentru EIB Global, provocarea apei reprezintă o prioritate globală, nu doar una de dezvoltare.
Prin activitatea sa la scară mondială, BEI facilitează schimbul de idei și tehnologii între regiuni, iar inovațiile finanțate în Uniunea Europeană generează impact la nivel internațional.
În acest context, Ucraina reprezintă o prioritate pentru operațiunile din afara Uniunii Europene. La fiecare două săptămâni, este inaugurat un nou proiect care sprijină reziliența țării prin consolidarea infrastructurii și a serviciilor publice esențiale, de la energie și transport până la sănătate și locuire.
Banca susține refacerea stocurilor de gaze, precum și repararea și consolidarea infrastructurii energetice afectate de atacuri. Au fost alocate 100 de milioane de euro pentru infrastructura municipală de încălzire și semnate cinci operațiuni majore, în valoare totală de 400 de milioane de euro, destinate proiectelor de apă, termoficare, infrastructură municipală, școli, spitale și locuințe pentru persoanele strămutate.
Ca parte a unui efort coordonat Team Europe, susținut de Fondul UE pentru Ucraina al BEI și de garanția Comisiei Europene, instituția a contribuit la modernizarea principalelor puncte feroviare de frontieră cu Polonia, Slovacia, Ungaria și România.
Într-un context internațional aflat în schimbare, Europa se afirmă ca un reper de stabilitate și încredere, iar BEI continuă să contribuie la crearea de oportunități și la consolidarea încrederii pentru generațiile prezente și viitoare.
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul” oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană.
Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.”
„Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european, construit pe libertate, democrație și solidaritate”, a amintit Munteanu.
Premierul moldovean a evidențiat și câteva domenii în care Republica Moldova și Estonia, Letonia și Lituania lucrează împreună: „instruirea funcționarilor publici, digitalizarea serviciilor publice și proiecte de energie regenerabilă.”
„Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete, în beneficiul cetățenilor, care să apropie Republica Moldova, pas cu pas, de locul său firesc în Uniunea Europeană”, a conchis Alexandru Munteanu.
La rândul său, președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a calificat vizita omologilor săi din țările baltice drept o confirmare că „avem prieteni de nădejde.”
„Parcursul statelor baltice mereu a fost un exemplu pentru noi și deseori noi moldovenii ne reproșăm ca stat, ca popor, că am ratat acel start comun de acum mai bine de 20 de ani de a merge împreună în marea familie europeană. Dar în popor noi avem o zicală – <<mai bine mai târziu decât niciodată>>. De aceea, avem responsabilitatea să recuperăm timpul pierdut. Astăzi, nu mai vorbim despre <<dacă>>, ci despre <<când>>. Iar acest <<când>> depinde de munca noastră, de unitatea noastră internă și de sprijinul prietenilor noștri europeni”, a arătat Igor Grosu.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
