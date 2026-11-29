Spaniolii votează duminică în alegeri parlamentare anticipate, convocate de premierul socialist Pedro Sánchez după respingerea în Parlament a modificărilor propuse la legislația privind locuințele. Sondajele indică un avans restrâns al Partidului Popular (PP), condus de Alberto Núñez Feijóo, care ar putea avea nevoie de sprijinul formațiunii de extremă dreapta Vox pentru a obține o majoritate, relatează BBC.

Scrutinul are loc cu opt luni înainte de termen. Lipsa locuințelor accesibile a dominat campania electorală, urmată de costul vieții și imigrație.

Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), condus de Sánchez, intră în alegeri într-o competiție strânsă cu conservatorii. Deși sondajele îl plasează ușor în urma PP, premierul le-a transmis vineri susținătorilor că are încredere în posibilitatea unei victorii.

Aflat la conducerea guvernului din 2018, Sánchez și-a consolidat profilul internațional prin opoziția față de acțiunile Israelului în Gaza și criticile la adresa președintelui american Donald Trump. Pe plan intern, însă, criza locuințelor, scandalurile de corupție și două accidente feroviare soldate cu victime i-au afectat poziția politică, notează BBC.

Chiar dacă PSOE ar obține cele mai multe mandate, formarea unei coaliții de stânga s-ar putea dovedi dificilă.

În cazul în care Feijóo va putea forma un guvern, acesta ar depinde de sprijinul Vox, partid condus de Santiago Abascal. Cele două formațiuni au guvernat deja împreună în patru regiuni spaniole, însă participarea extremei drepte la guvernarea națională ar putea avea consecințe importante atât pentru Spania, cât și pentru echilibrul politic european.

Vox susține politici precum „prioritatea națională”, prin care cetățenii spanioli ar avea prioritate la prestațiile sociale, și „remigrarea” străinilor considerați că nu contribuie la economie. Criticii compară unele elemente ale ideologiei partidului cu aspecte ale regimului dictatorului Francisco Franco, asociere pe care formațiunea o respinge.

Votul se desfășoară până la ora locală 20:00, respectiv 21:00 în România. Primele rezultate provizorii sunt așteptate la aproximativ o oră după închiderea urnelor, iar numărarea voturilor va continua în cursul nopții de duminică spre luni.