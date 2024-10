Spațiul aerian al Europei va fi reconfigurat. PE a aprobat noi reforme pentru ca aviața să fie mai sigură, punctuală și ecologică

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a elogiat luni “curajul” Republicii Moldova și al președintei Maia Sandu, după rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și a referendumului republican constituțional privind integrarea europeană a țării.

“Bravo Republicii Moldova! Vă mulțumim pentru curajul vostru. Vă mulțumesc Maia Sandu. Conducerea și curajul dumneavoastră au schimbat cursul istoriei. Europa este Moldova. Moldova este Europa. Viitorul nostru va fi scris împreună“, a scris Metsola, pe rețeaua socială X (ex-Twitter.

Well done Republic of Moldova! Thank you for your bravery.

Thank you @sandumaiamd. Your leadership and courage have changed the course of history.

Europa este Moldova. Moldova este Europa.

Our future will be written together 🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/ZazzoVgtce

— Roberta Metsola (@EP_President) October 21, 2024