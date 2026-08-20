Spațiul aerian al R. Moldova, încălcat din nou de o dronă rusească. Maia Sandu: Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mai mari 

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă cu fermitate atacurile rusești din noaptea trecută care au provocat pierderi de vieți omenești și au avariat mai multe locuințe din Ucraina și face apel la creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a o determina să „pună capăt acestor acțiuni”.

„Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a căzut pe teritoriul Moldovei. Rusia trebuie să facă față unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni”, a scris șefa statului într-un mesaj pe contul X.

We strongly condemn last night’s Russian attacks on Ukraine, which killed civilians and damaged homes, a school and a hospital. Our airspace was violated again, and a drone came down on Moldovan territory. Russia must face far greater pressure to stop this. — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 20, 2026

Volodimir Zelenski informează că a fost un atac de amploare și că rușii au pregătit de mult timp, combinând diferite tipuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone, cu scopul de a provoca cât mai multe pagube infrastructurii civile.

Au fost înregistrate distrugeri la Kiev, precum și în regiunile Odesa și Cernihiv.

„În capitală, au fost avariate clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc turn ale cărui etaje superioare au fost distruse, precum și un spital de copii și o școală. Până în acest moment, știm că acest atac rusesc a provocat moartea a 12 persoane în Kiev, iar o persoană a fost ucisă în regiune. Transmit condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi. Aproximativ 40 de persoane au fost rănite. În regiunea Odesa, inamicul a efectuat un atac cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei cu Moldova; în regiunea Cernihiv, a vizat infrastructura de gaze”, a mai precizat președintele ucrainean.