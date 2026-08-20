Spațiul aerian al R. Moldova, încălcat din nou de o dronă rusească. Maia Sandu: Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mai mari 

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă cu fermitate atacurile rusești din noaptea trecută care au provocat pierderi de vieți omenești și au avariat mai multe locuințe din Ucraina și face apel la creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a o determina să „pună capăt acestor acțiuni”.

„Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a căzut pe teritoriul Moldovei. Rusia trebuie să facă față unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni”, a scris șefa statului într-un mesaj pe contul X.

Volodimir Zelenski informează că a fost un atac de amploare și că rușii au pregătit de mult timp, combinând diferite tipuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone, cu scopul de a provoca cât mai multe pagube infrastructurii civile.

Au fost înregistrate distrugeri la Kiev, precum și în regiunile Odesa și Cernihiv.

„În capitală, au fost avariate clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc turn ale cărui etaje superioare au fost distruse, precum și un spital de copii și o școală. Până în acest moment, știm că acest atac rusesc a provocat moartea a 12 persoane în Kiev, iar o persoană a fost ucisă în regiune. Transmit condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi. Aproximativ 40 de persoane au fost rănite. În regiunea Odesa, inamicul a efectuat un atac cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei cu Moldova; în regiunea Cernihiv, a vizat infrastructura de gaze”, a mai precizat președintele ucrainean.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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