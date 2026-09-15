Spațiul, ultima frontieră. SUA recunosc pentru prima dată că au arme de control spațial desfășurate pe orbită, capabile să contracareze „acțiunile ostile ale adversarilor”

Statele Unite au arme de control spațial desfășurate pe orbita spațială, a declarat Forța Spațială a SUA, confirmând pentru prima dată existența unor astfel de capacități, informează Deutsche Welle.

„SUA dispun de arme de control spațial aflate pe orbită, capabile să apere Forțele Comune împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Forței Spațiale a SUA într-un comunicat de presă. Declarația nu a oferit detalii cu privire la armele în cauză.

„Controlul spațial cuprinde domeniile care necesită acțiuni menite să conteste și să controleze domeniul spațial — folosind mijloace cinetice și necinetice pentru a afecta capacitățile adversarului”, se menționează în comunicat, adăugându-se că „aceste capacități pot fi utilizate în scopuri ofensive și defensive”.

Secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a confirmat, de asemenea, existența armelor americane în spațiu, în cadrul discursului său de luni, de la Conferința privind domeniul aerian, spațial și cibernetic.

Forța Spațială, ramura armatei americane dedicată spațiului, a justificat desfășurarea armelor invocând cei doi mari rivali geopolitici ai săi — Rusia și China. Aceasta a afirmat că ambele țări reprezintă o amenințare la adresa intereselor americane în spațiu.

China „dezvoltă și exploatează capacități spațiale și contra-spațiale ca parte a unei strategii de modernizare militară”, în timp ce Rusia „consideră spațiul un domeniu de luptă și este convinsă că supremația spațială va fi un factor decisiv în conflictele viitoare”, se arată în comunicat.

Ca răspuns, China a îndemnat Washingtonul să „înceteze pregătirile de război” în spațiul cosmic.

„Îndemnăm partea americană să înceteze extinderea capacităților sale militare și pregătirile de război în spațiul cosmic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, avertizând împotriva unei „curse a înarmărilor” în spațiu.

Militarizarea spațiului este o problemă la fel de veche ca însăși cursa spațială.

În 1967, cele mai mari superputeri ale lumii și alte națiuni au semnat Tratatul privind spațiul cosmic, care aborda cea mai mare preocupare — amplasarea armelor nucleare în spațiu.

De atunci, Rusia, SUA, India și China au căutat modalități de a duce lupte în spațiu în afara cadrului acestui tratat. Printre acestea se numără atacarea sateliților părților adverse, esențiali pentru comunicațiile militare, navigația și supravegherea.