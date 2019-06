Speech2Face: Cercetătorii americani au conceput un sistem de inteligenţă artificială capabil să genereze o imagine digitală a unei persoane doar ascultând vocea acesteia

Alianța 2020 USR-PLUS va întreprinde toate demersurile instituționale, la nivelul Parlamentului României și al Parlamentului European, pentru ca noul Guvern de la Chișinău, condus de Maia Sandu, să fie recunoscut și susținut în adoptarea reformelor necesare pentru înlăturarea influenței oligarhice din Republica Moldova și pentru ca țara să-și continue parcursul pro-european, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeana.ro

Vineri, când guvernul lui Pavel Filip, sprijinit de PDM, formațiunea oligarhului Vladimir Plahotniuc, a demisionat, reprezentanții Alianței 2020 USR PLUS au avut, la grupul USR din Camera Deputaților, o întâlnire cu reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova, pentru a discuta situația din această țară și soluțiile pentru ieșirea din criză.

„Republica Moldova este partenerul cel mai apropiat de România în ceea ce privește politica de vecinătate. Iar Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul nostru în ansamblu au preferat, din păcate, să aibă o atitudine contrară unui stat membru al Uniunii Europene. Guvernul a păstrat o expectativă ca și cum am vorbi de o țară din America Centrală în care se petrec diverse tulburări. Am cerut conducerii Senatului și Camerei Deputaților adoptarea unei declarații a Parlamentului României prin care să ne raliem oficial poziției UE și chiar am propus textul declarației. Poziția noastră este aceea că trebuie recunoscut Guvernul Maia Sandu, tocmai pentru a putea merge mai departe în această dilemă a pașilor următori”, a declarat președintele USR, Dan Barna.

„Am avut o discuție cu Maia Sandu la câteva ore după ce Guvernul dânsei a fost votat de Parlamentul de la Chișinău și am susținut imediat decizia Parlamentului pentru că este firească, rezultată din legitimitatea votului democratic. Este nevoie de un astfel de Guvern pentru ca puterea oligarhică și influența oligarhică din Republica Moldova să fie înlăturate. Vom susține aceste idei și la nivel europarlamentar și suntem convinși că și Parlamentul European va avea o poziție tranșantă. Regretăm atitudinea ambiguă pe care au avut Guvernul României și MAE, cu atât mai mult cu cât asigurăm președinția Consiliului UE”, a declarat și președintele PLUS, Dacian Cioloș.

Reprezentanții societății civile din Republica Moldova au subliniat frământările de la Chișinău din toată această perioadă, evidențiind o dată în plus cât de adânc înrădăcinată este corupția în Republica Moldova și cât de nocive au fost și sunt efectele propagandei lui Vladimir Plahotniuc asupra cetățenilor Republicii Moldova.

„Niciodată nu am avut alegeri atât de corupte în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a fost și este o filială a Partidului Democrat. Și din acest motiv, soluția unei înțelegeri între ACUM și PSRM era singura soluție. Cel mai mare pericol, însă, este o scindare a societății. Sub efectul propagandei constante, cetățenii nu înțeleg de ce este nevoie de un stat de drept, de instituții independente, iar instituțiile și mica societate civilă adevărată din Republica Moldova sunt sub atac continuu. Toți cei de la masă am fost filați și ni s-au fabricat dosare”, a susținut expertul în politici publice de la Chișinău Ștefan Gligor.

Preşedinte WatchDog.MD, Valeriu Pașa, a subliniat, într-o notă similară, necesitatea unei reacții cât se poate de rapide și ferme din partea Uniunii Europene și a României inclusiv, afirmând că „sunt conturile întreprinderilor golite de bani, banii se duc în off-shore-uri, nu știm ce se întâmplă cu conturile trezoreriale, se ard probe, se distrug servere, se acoperă urmele crimelor”.

„În Republica Moldova, nu avem doar o criză constituțională, ci una politică, în care este implicată și Curtea Constituțională. Miza PDM este propria existență, pentru că a fost creat ca un partid care să guverneze, indiferent de cale, nu poate să stea în opoziție. Însă exemplul PDM arată, încă o dată, că un oligarh nu poate crește o democrație într-o țară și nu o poate duce în Europa! Guvernul Maia Sandu are nevoie de o susținere fermă în capitalele europene, în special în București!”, a subliniat și Vlad Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova.

La întâlnire au participat președinții USR și PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Cioloș, dar și europarlamentarul USR PLUS / Renew Europe Ramona Strugariu, deputatul USR Cosette Chichirău și senatorul USR Silvia Dinică. Invitați au fost Vlad Gribincea, preşedinte Centrul pentru Resurse Juridice Moldova; Valeriu Paşa, preşedinte WatchDog.MD; Pavel Postică, director de programe Promo-Lex; Ștefan Gligor, expertul în politici publice de la Chișinău, și Ion Guzun, consilier juridic CRJM. Dezbaterea a fost moderată de Sorin Ioniță, președinte Expert Forum.