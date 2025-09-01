CHINA
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan.
Președintele chinez Xi Jinping a folosit ocazia pentru a critica ceea ce a numit „comportament de intimidare”/ bullying geopolitic în ordinea internațională actuală, lansând un apel către statele membre să rămână unite.
„Trebuie să respectăm echitatea și justiția, să ne opunem mentalității de Război Rece, confruntării între tabere și comportamentului de intimidare”, a declarat Xi, citat de Deutsche Welle.
Liderul chinez a subliniat că lumea se confruntă cu „haos și interdependențe tot mai complexe”, iar statele Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au misiuni dificile în materie de securitate și dezvoltare.
„Privind spre viitor, într-o lume aflată în turbulențe și transformare, trebuie să continuăm să urmăm spiritul de la Shanghai, să rămânem ancorați în realitate și să ne îndeplinim mai bine rolurile”, a continuat Xi, care a repurtat și o victorie diplomatică prin participarea premierului indian, Narendra Modi, alături de care a spus că ambii lideri sunt “prieteni, nu rivali”.
🇷🇺🇨🇳 Presidents Vladimir Putin & Xi Jinping 🤝
Russia’s President Vladimir Putin takes part in a welcoming ceremony held for the participants in the 2025 Shanghai Cooperation Organisation Summit in Tianjin, China.
The official events of the Summit to take place on September 1. pic.twitter.com/PjYWUK26b1
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2025
În paralel, președintele rus Vladimir Putin a folosit tribuna summitului pentru a-și justifica invazia din Ucraina.
Într-un discurs ținut la Tianjin, Putin a reiterat teza sa conform căreia războiul ar fi fost provocat de o „lovitură de stat” la Kiev, susținută de Occident, și de încercările „constante” ale Vestului de a atrage Ucraina în NATO.
Putin a făcut trimitere și la întâlnirea pe care a avut-o în august, în Alaska, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
El a susținut că, deși luptele continuă, în cadrul discuțiilor ar fi fost conturate „înțelegeri” ce ar putea pregăti terenul pentru un viitor acord de pace. Acest subiect l-a abordat liderul rus și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o întrevedere bilaterală. Liderul turc s-a oferit să-l găzduiască pe omologul rus în Turcia, iar Putin a salutat eforturile de mediere din partea Ankarei a ceea ce el numește „criza ucraineană”.
Summitul oferă platformă pentru reafirmarea discursurilor divergente ale Beijingului și Moscovei, marcate de criticile Chinei la adresa ordinii internaționale conduse de Occident și de încercările Rusiei de a justifica războiul din Ucraina. La ultima lor întrevedere care a avut loc la parada militară de la Moscova de Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Putin și Xi Jinping s-au prezentat drept “prieteni de oțel” care vor “contracara decisiv politica de dublă îngrădire a SUA împotriva Rusiei și Chinei”. Xi și Putin s-au întâlnit de zeci de ori și au semnat un parteneriat strategic “fără limite” în februarie 2022, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Putin să-și trimită armata în Ucraina. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit Moscovei un colac de salvare economic, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale.
Alături de țările partenere și observatoare ale OCS, la Tianjin se întâlnesc șefi de stat și de guvern din aproximativ douăzeci de țări. Reprezentanții a douăsprezece organizații regionale și internaționale participă, de asemenea, la acest summit, care își propune să plaseze China în centrul competiției strategice, scrie și Agerpres.
Evenimentul îi reunește, totodată, pe președintele iranian Massoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, precum și pe prim-miniștrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif.
Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. Acesta are loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind problema nucleară iraniană.
Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB-ul planetei. Organizația este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO.
CHINA
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
China a anunțat miercuri că nu va participa la negocierile privind denuclearizarea alături de Statele Unite și Rusia, după ce președintele american Donald Trump declarase că speră să includă Beijingul în discuții, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte important. Rusia este dispusă să o facă și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem lăsa armele nucleare să se prolifereze. Trebuie să oprim armele nucleare”, a afirma Trump luni, la Casa Albă.
Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a răspuns miercuri că nu este „nici rezonabil, nici realist” să se aștepte ca Beijingul să participe la negocieri trilaterale privind dezarmarea nucleară alături de Washington și Moscova.
„China și Statele Unite nu se află deloc la același nivel în ceea ce privește capabilitățile nucleare”, a spus Guo. „Țările cu cel mai mare arsenal nuclear ar trebui să își îndeplinească cu adevărat responsabilitatea specială și principală privind dezarmarea nucleară”, a adăugat el.
Aceste puteri trebuie „să treacă la o reducere substanțială și semnificativă a arsenalelor lor, pentru a crea condițiile necesare realizării unei dezarmări nucleare complete și definitive”, a pledat oficialul chinez.
Beijingul a mai subliniat că își menține arsenalul nuclear „la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și nu se angajează într-o cursă a înarmărilor cu nicio țară.”
Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), în 2024 Statele Unite aveau 3.708 focoase nucleare, Rusia 4.380, în timp ce China dispunea de 500, cu 90 mai mult decât în anul precedent.
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat, cu ocazia summitului din Alaska de la 15 august, că Rusia și SUA ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, menționând explicit necesitatea de a gestiona expirarea tratatului New START – ultima convenție majoră care limitează arsenalul strategic nuclear, stabilind un plafon de 1 550 focoase și sisteme de lansare pentru fiecare parte, relatează Reuters. Tratatul, semnat în 2010 și extins până în februarie 2026, este acum singurul acord nuclear în vigoare între Washington și Moscova, iar expirarea sa ridică temeri privind o nouă cursă a înarmărilor.
La rândul său, Donald Trump a reluat ideea de a extinde discuțiile de dezarmare nucleară, cu potențiala includere a Chinei, într-un apel la „denuclearizare”, adresat atât Moscovei, cât și Beijingului. De altfel, după întâlnirea recentă avută cu Putin în Alaska, liderul american a declarat că denuclearizarea a fost unul dintre principalele puncte pe agenda discuțiilor și a dat asigurări că președintele rus este pregătit să reducă arsenalul nuclear. El și-a exprimat speranța că și China va fi pregătită pentru acest lucru.
CHINA
În pline negocieri privind un acord de pace Rusia-Ucraina, Beijingul reafirmă că Taiwanul „aparține Chinei”: Un rezultat al victoriei din Al Doilea Război Mondial
Beijingul a reiterat luni, în pline negocieri privind un acord de pace între Rusia și Ucraina, poziția sa potrivit căreia Taiwanul este parte inalienabilă a Chinei, invocând documentele fundamentale ale ordinii internaționale postbelice.
„Restituirea Taiwanului Chinei este un rezultat al victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și o componentă esențială a ordinii mondiale postbelice. Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Actul de Capitulare a Japoniei afirmă în unanimitate suveranitatea Chinei asupra Taiwanului. Taiwanul aparține Chinei. Acesta este un adevăr cu rădăcini istorice și legale puternice, ce nu poate fi pus la îndoială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, informația fiind distribuită ulterior și pe pagina de Facebook a Ambasadei Chinei la București.
Oficialul a amintit că, odată cu înființarea Republicii Populare Chineze la 1 octombrie 1949, Guvernul Central al Poporului este „singura instituție legală cu putere de reprezentare a întregii țări”, subliniind că schimbările de regim politic nu au alterat suveranitatea sau teritoriul Chinei.
Declarația vine într-un moment în care Beijingul se confruntă cu presiuni internaționale crescute, fiind acuzat în Occident că, prin relația strânsă cu Moscova, alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Statele Unite și Uniunea Europeană au transmis în mod repetat Chinei să nu ofere sprijin militar sau economic Rusiei, avertizând că un asemenea comportament subminează securitatea globală și ordinea internațională bazată pe reguli.
În același timp, poziția Chinei cu privire la Taiwan este reafirmat în timp ce președintele american Donald Trump conduce negocieri separate cu președintele rus Vladimir Putin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
După summitul Trump-Putin în Alaska și înaintea reuniunii care a avut loc luni la Washington între Trump, Zelenski și europeni, China — un aliat apropiat al Rusiei — a făcut apel la „toate părțile” să ajungă la un acord de pace „cât mai curând posibil”.
„China salută toate eforturile de găsire a unei soluții pașnice la criză și contactele dintre SUA și Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului chinez, Mao Ning, la Beijing, conform Deutsche Welle.
Pe acest fundal, invocarea „ordinii postbelice” de către China în dosarul Taiwanului vine după ce Beijingul a evitat să condamne agresiunea Rusiei și a pledat pentru negocieri de pace fără a cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.
De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, analiștii politici au afirmat că China va urmări cu atenție reacția Occidentului pentru a încerca să evalueze consecințele unei eventuale invazii a Taiwanului, care se bucură de autonomie.
CHINA
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.
Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev.
„Războiul Rusiei este posibil datorită sprijinului crucial oferit de China”, a declarat Wadephul într-un discurs susținut la Fundația pentru Pace Sasakawa din Tokyo, în timpul unei vizite în Japonia.
„80% dintre bunurile cu dublă utilizare pe care le folosește Rusia provin din China. În același timp, China este cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești. Iar aceasta este o evoluție care, desigur, contravine nu doar în mod masiv intereselor noastre de securitate europene, ci și celor ale partenerilor noștri din Indo-Pacific”, a adăugat șeful diplomației germane.
Trump a amenințat anterior cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia și a anunțat o taxă vamală de 25% pentru India pentru achiziționarea de petrol rusesc, pe lângă o altă taxă vamală de 25% din cauza tensiunilor comerciale. Cu toate acestea, Trump s-a abținut până acum să aplice măsuri similare împotriva Chinei, prelungind cu 90 de zile armistițiul tarifar și pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii.
Wadephul a adăugat că atitudinea Beijingului „demonstrează că China propovăduiește principiile neamestecului și integrității teritoriale, dar, în realitate, le subminează”.
Declarațiile sale subliniază modul în care noul guvern german urmărește o politică critică față de China, menținând poziția mai dură a fostului ministru de externe Annalena Baerbock – care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping dictator – și îndepărtându-se de abordarea blândă a cancelarului de lungă durată Angela Merkel.
Wadephul a evidențiat, de asemenea, trimiterea de către Coreea de Nord a munițiilor și a trupelor către Rusia, lucru care, potrivit experților, nu ar fi posibil fără aprobarea Chinei.
„Dacă Rusia trage astăzi asupra Ucrainei cu obuze de artilerie nord-coreene, acest lucru subminează ordinea de securitate din Europa, dar perturbă și echilibrul de putere din Asia. Pentru că este clar că Rusia își arată recunoștința față de Coreea de Nord pentru acest sprijin prin transferul de tehnologie și expertiză”, a declarat el.
În declarațiile sale anterioare pentru reporterii din Tokyo, Wadephul a avertizat și cu privire la evoluțiile îngrijorătoare din Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud, unde Beijingul „amenință în mod repetat, mai mult sau mai puțin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul și va schimba granițele”.
„Totuși, un lucru este clar. Interdicția violenței consacrată în Carta Națiunilor Unite se aplică, iar orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială”, a adăugat el.
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat "sprijinul constant" al PPE pentru România
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru aborturi sigure și accesibile
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată"
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul"
Friedrich Merz „nu-și face iluzii" cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene
Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase" recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol" ale teritoriului autonom danez
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
