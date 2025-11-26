Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, modernizat cu 15 mil. lei din PNRR: Investițiile bine făcute duc la creșterea încrederii în sistem

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit „un semnal foarte important” din partea Comisiei Europene, care a decis să nu propună suspendarea fondurilor europene pentru România, confirmând măsurile fiscale și bugetare adoptate în ultimele luni de Guvern au început să producă efecte.

Bolojan subliniază că acest mesaj reprezintă o validare a direcției urmate de Guvern.

„Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene. (…) Comisia confirmă că acțiunile noastre au fost eficiente”, afirmă premierul, precizând că procedura de deficit excesiv rămâne suspendată, evitând astfel sancțiuni care ar fi afectat finanțarea europeană.

Totodată, deficitul bugetar arată o tendință de scădere, care, potrivit evaluărilor europene, se va menține în anii următori.

Șeful Executivului notează că ritmul de creștere a cheltuielilor publice este „ținut sub control” și se menține aproape de plafonul recomandat de Comisie, în timp ce investițiile din fonduri europene vor continua.

Premierul îi adresează mulțumiri comisarului Valdis Dombrovskis pentru dialogul constant și sprijinul acordat României în această perioadă, apreciind că evaluarea de la Bruxelles reprezintă „o veste bună” și o confirmare că deciziile luate în ultimele luni au fost corecte, chiar dacă dificile.

„Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea”, afirmă Bolojan.

În același timp, premierul subliniază că mesajul Comisiei Europene este unul ferm și că eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate. El arată că Guvernul are în vedere aplicarea integrală a măsurilor planificate, îmbunătățirea colectării veniturilor, reducerea cheltuielilor și plasarea disciplinei bugetare „pe primul loc”.

„Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, transmite Ilie Bolojan, în încheierea mesajului său.

Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.

Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.

“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.

Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.

“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.

Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.