Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, modernizat cu 15 mil. lei din PNRR: Investițiile bine făcute duc la creșterea încrederii în sistem
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță finalizarea cu succes a unui proiect derulat, cu fonduri europene din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.
„Încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR. (…) Acest proiect finalizat la „Carol Davila” arată încă o dată că investițiile bine făcute și echipele pregătite duc la creșterea încrederii în sistem. Iar încrederea ne face bine. Continuăm pe aceeași direcție: reguli clare, infrastructură modernă și grijă reală pentru fiecare pacient. Siguranța nu se explică. Se garantează”, a subliniat ministrul în urma vizitei oficiale.
Potrivit acestuia, modernizările la „Carol Davila” confirmă o abordare matură, responsabilă și orientată către calitatea actului medical: „Prin PNRR s-a investit exact acolo unde contează cel mai mult pentru pacienți (laborator de microbiologie modernizat; zone dedicate prevenirii infecțiilor; bloc operator modernizat și dotat corect, ATI adus la standarde actuale; centrul de hemodializă reabilitat și dotat complet).”
„Echipamentele noi și infrastructura modernă înseamnă diagnostic mai rapid, riscuri reduse, traseu medical mai clar și un sistem care își respectă pacienții. Mulțumesc managerului, domnului Prof. dr. Victor Stâmbu și întregii echipe medicale. Tehnologia are valoare doar atunci când este folosită corect, iar aici se vede responsabilitate reală. Îl felicit și îi mulțumesc prietenului meu, domnul Dr. Dragoș Garofil pentru implicarea permanentǎ în derularea acestor investiții”, a mai adăugat acesta.
România evită suspendarea fondurilor UE și își recâștigă credibilitatea, afirmă Bolojan după ce Comisia Europeană a suspendat temporar procedura de deficit excesiv
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit „un semnal foarte important” din partea Comisiei Europene, care a decis să nu propună suspendarea fondurilor europene pentru România, confirmând măsurile fiscale și bugetare adoptate în ultimele luni de Guvern au început să producă efecte.
Bolojan subliniază că acest mesaj reprezintă o validare a direcției urmate de Guvern.
„Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene. (…) Comisia confirmă că acțiunile noastre au fost eficiente”, afirmă premierul, precizând că procedura de deficit excesiv rămâne suspendată, evitând astfel sancțiuni care ar fi afectat finanțarea europeană.
Totodată, deficitul bugetar arată o tendință de scădere, care, potrivit evaluărilor europene, se va menține în anii următori.
Șeful Executivului notează că ritmul de creștere a cheltuielilor publice este „ținut sub control” și se menține aproape de plafonul recomandat de Comisie, în timp ce investițiile din fonduri europene vor continua.
Premierul îi adresează mulțumiri comisarului Valdis Dombrovskis pentru dialogul constant și sprijinul acordat României în această perioadă, apreciind că evaluarea de la Bruxelles reprezintă „o veste bună” și o confirmare că deciziile luate în ultimele luni au fost corecte, chiar dacă dificile.
„Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea”, afirmă Bolojan.
În același timp, premierul subliniază că mesajul Comisiei Europene este unul ferm și că eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate. El arată că Guvernul are în vedere aplicarea integrală a măsurilor planificate, îmbunătățirea colectării veniturilor, reducerea cheltuielilor și plasarea disciplinei bugetare „pe primul loc”.
„Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, transmite Ilie Bolojan, în încheierea mesajului său.
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
