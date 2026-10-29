Spitalul “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești, finanțat 95% din fonduri europene prin PNRR, a fost dat în folosință

Noul Spital Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești a fost dat în folosință în urma unei investiții de 961,4 milioane de lei, finanțată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), informează Ministerul Sănătății într-un comunicat.

Unitatea medicală dispune de 520 de paturi, 14 săli de operație și echipamente pentru diagnostic și tratament oncologic, iar întreaga activitate a spitalului va fi concentrată în noul sediu.

Proiectul a inclus construirea unui corp nou de clădire și reabilitarea integrală a celui existent, în cadrul unui campus medical și educațional integrat. Noua infrastructură are o suprafață desfășurată totală de 55.062 de metri pătrați, dintre care 37.268,56 de metri pătrați reprezintă corpul nou construit, iar 17.793,20 de metri pătrați, clădirea reabilitată și modernizată. Contribuția națională, de 5% din valoarea proiectului, a fost asigurată prin Ministerul Sănătății.

Spitalul are 460 de paturi pentru spitalizare continuă și 60 pentru spitalizare de zi, organizate în 19 secții. Infrastructura medicală include 14 săli de operație, dintre care una hibridă, destinată chirurgiei cardiovasculare, două săli de angiografie, trei săli de endoscopie digestivă și un laborator de bronhoscopie.

Dotările includ echipamente PET-CT, SPECT-CT și de radioterapie, pentru dezvoltarea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic. De asemenea, unitatea dispune de 41 de paturi de terapie intensivă generală și cardiovasculară, 10 paturi în Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) și un compartiment cu trei paturi pentru pacienții cu arsuri de gravitate medie și pentru anumite categorii de pacienți cu arsuri grave.

Pentru recuperarea medicală au fost prevăzute echipamente avansate, inclusiv exoschelete și sisteme de mobilizare robotică. Extinderea infrastructurii permite și dezvoltarea unor specialități precum chirurgia toracică, neurochirurgia, psihiatria și chirurgia oro-maxilofacială. Secția de neurologie include paturi dedicate îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral.

Potrivit datelor prezentate de unitatea medicală, în perioada 2022-2025, numărul pacienților internați în regim de spitalizare continuă a crescut cu 56,4%, în timp ce activitatea de spitalizare de zi s-a majorat cu 124,8%, depășind 51.000 de pacienți anual. În același interval, durata medie de spitalizare a scăzut de la 5,8 la cinci zile.

Spitalul introduce soluții digitale pentru monitorizarea pacienților și gestionarea activității medicale

Modernizarea unității include și digitalizarea activității medicale, cu obiective precum creșterea siguranței pacienților, reducerea sarcinilor administrative și îmbunătățirea coordonării îngrijirilor. În terapia intensivă cardiovasculară a fost implementată o platformă integrată de documentare clinică, conectată direct la echipamentele medicale, care permite preluarea automată a datelor și facilitează monitorizarea pacienților. Totodată, au fost introduse soluții de transcriere automată a informațiilor medicale (speech-to-text), iar sistemele informatice ale spitalului au fost migrate pe o infrastructură modernizată. Unitatea a dezvoltat și o platformă digitală de feedback, precum și o aplicație care permite programarea și urmărirea parcursului medical al pacienților în ambulatoriu și în regim de spitalizare de zi.

„Inaugurarea noii infrastructuri a Spitalului Clinic de Urgență ‘Prof. Dr. Agrippa Ionescu’ marchează un pas important în dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienților, precum și o contribuție importantă la consolidarea sistemului public de sănătate din România. Un accent permanent pe care îl punem în activitatea de management îl reprezintă dezvoltarea echipelor medicale, îmbunătățirea continuă a standardelor de îngrijire și consolidarea unei culturi organizaționale centrate pe siguranța pacientului. Pentru noi, performanța se măsoară în calitatea și siguranța îngrijirilor, dar și în încrederea pacienților. Ne dorim ca fiecare pacient să beneficieze aici de profesionalism, respect și continuitate în îngrijire”, a declarat Valeriu Gheorghiță, comandantul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

Întreaga activitate a spitalului va fi relocată la Balotești

Odată cu inaugurarea noului corp de clădire și modernizarea celui existent, spitalul își va concentra activitatea într-un singur sediu, la Balotești. Toate structurile medicale și administrative care funcționează în prezent la sediul din București vor fi relocate în noua infrastructură.

Potrivit sursei citate, reorganizarea va permite reunirea specialităților medicale și chirurgicale, utilizarea mai eficientă a resurselor și îmbunătățirea circuitelor pacienților.

Pe lângă proiectul de construire și modernizare a infrastructurii de la Balotești, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a derulat, prin PNRR, alte trei proiecte dedicate digitalizării fluxurilor medicale, reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale și dezvoltării serviciilor ambulatorii.