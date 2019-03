Spotify, serviciul gigant de streaming muzical, atrage compania Apple într-un scandal uriaș, după ce a reclamat-o la Comisia Europeană pentru comportament anticoncurențial

Președintele american Donald Trump a precizat în cadrul unei postări pe pagina sa de Twitter că este gata să negocieze ”la scară largă” un acord comercial cu Marea Britanie, cu doar câteva ore înainte ca parlamentarii britanici să decidă dacă prelungesc Articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene, după ce Legislativul de la Londra a decis miercuri seara că nu dorește un Brexit fără acord, anunță DPA și Reuters, citat de Agerpres.

”Administraţia mea aşteaptă cu nerăbdare să negocieze un Acord Comercial la scară largă cu Regatul Unit. Potenţialul este nelimitat!”, a notat Trump.

My Administration looks forward to negotiating a large scale Trade Deal with the United Kingdom. The potential is unlimited!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019