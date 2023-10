Sprijin de 400 de milioane de euro anunțat la reuniunea de la Chișinău a Platformei de Sprijin pentru R. Moldova, înființată de România, Germania și Franța

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată joi în vizită la Chișinău, a declarat că apreciază progresele înregistrate de Republica Moldova n parcursul său de aderare la UE, subliniind că solidaritatea Uniunii Europene față de Republica Moldova este de neclintit”.

Șefa executivului european a făcut aceste remarci în cursul unei conferințe comune de presă cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, moment ce a urmat discuțiilor bilaterale și ceremoniei de semnare a acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind contractul de consolidare a statului şi rezilienţei pentru Republica Moldova. Conform documentului, până la sfârșitul acestui an, vor fi debursate alte 105 milioane de euro destinate Fondului de reducere a vulnerabilității energetice. Aceste 105 milioane de euro fac parte din pachetul de asistență a Uniunii Europene de 250 milioane anunțate anul trecut.

“Pentru noi este firesc să revenim aici, în Moldova, și inima noastra europeană bate atât de tare aici. Moldova a demonstrat cât de europeană și cât de profund angajată este să parcurgă calea de aderare. Cunoașteți că la începutul lunii noiembrie, Comisia va prezenta raportul său anual cu privire la extinderea UE și va evalua progresele Republicii Moldova în calitate de țară-candidat. Apoi această evaluare va fi discutată la Summitul Consiliului Uniunea Europeană din decembrie. Faceți niște progrese extraordinare și sunt foarte impresionată să văd determinarea Moldovei de a merge înainte”, a declarat Ursula von der Leyen, înainte de publicarea în luna noiembrie a raportului de țară, în care R. Moldova va fi evaluată alături de alte țări cu statut de candidat al aderării la UE.

De asemenea, președinta Comisiei Europene a subliniat că în acest an, Uniunea Europeană va debursa 143 de milioane de euro pentru a ajuta la facturi gospodăriile vulnerabile din R. Moldova, la fel cum au făcut-o și anul trecut.

Înaltul oficial al UE a mai precizat că din fondurile europene accesate de R. Moldova au fost construite sau renovate multe școli, terenuri de sport, clădiri publice, drumuri, dar și alte obiecte de infrastructură. Un alt lucru important în susținerea UE este și suportul oferit Forțelor Armate ale Republicii Moldova, care urmează să fie modernizate cu echipamente, piese de logistică, dar și instruiri.

Ursula von der Leyen a vorbit și despre scăderea tarifelor la roaming pentru cetățenii din R. Moldova, care vor călători în țările UE, a vorbit despre implicarea R. Moldova ca să participe pe platforma europeană, prin care se vor putea procura gaze naturale mai ieftine,

“Abia aștept să vă salut în calitate de membru cu drepturi depline”, a conchis Ursula von der Leyen.

Moldova has shown time and again how deeply committed it is to its EU accession path.

You have come a long way already, despite so many obstacles and Russia’s threats to your democracy.

So I’m here to say: well done, stay focused and keep up the good work! pic.twitter.com/havI6WlbGx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2023