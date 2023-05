Sprijin de până la 275 de milioane de dolari din SUA, Japonia, Coreea de Sud și EAU pentru reactorul modular din România. SUA au lansat și scrisori de interes pentru un sprijin de 4 miliarde de dolari

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a ajuns sâmbătă la summitul G7 de la Hiroshima pentru a securiza sprijin pentru victoria Ucrainei în războiul declanșat de Rusia, a avut în Japonia întrevederi bilaterale cu liderii G7, între care președintele american Joe Biden, cancelarul german Olaf Scholz și premierul britanic Rishi Sunak, și cu liderii invitați ai unor state precum India, Coreea de Sud și Indonezia.

Zelenski, care s-a deplasat la Hiroshima după vizită la summitul Ligii Arabe, ambele facilitate de o aeronavă din flota președintelui francez Emmanuel Macron, le-a prezentat acestora “formula de pace” propusă de Ucraina pentru încheierea conflictului declanșat de Rusia și pentru a securiza sprijin pentru victoria Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

“Adăugăm forță Ucrainei. În ajunul summitului G7, am avut întâlniri cu premierul italian Giorgia Meloni, premierul britanic Rishi Sunak, premierul indian Narendra Modi, președintele Consiliului Charles Michel, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz. Formula de pace. Protecția oamenilor. Consolidarea în comun a dreptului internațional”, a scris liderul ucrainean, pe Twitter.

We are adding strength to Ukraine. On the eve of the G7 Summit, I held meetings with @GiorgiaMeloni 🇮🇹, @RishiSunak 🇬🇧, @narendramodi 🇮🇳, @CharlesMichel 🇪🇺, @EmmanuelMacron 🇫🇷, @OlafScholz 🇩🇪. Peace Formula. Protection of people. Joint strengthening of international law.

Zelenski şi-a anunţat pentru prima dată formula de pace la un summit al G20, desfăşurat în noiembrie. Planul cuprinde zece puncte și cuprinde, între altele, restabilirea integrităţii teritoriale a Ucrainei, retragerea trupelor ruseşti şi încetarea ostilităţilor, restabilirea frontierelor de stat ale Ucrainei cu Rusia, înfiinţarea unui tribunal special care să judece crimele de război ruseşti şi construirea unei arhitecturi de securitate în spaţiul euro-atlantic, incluzând garanţii pentru Ucraina.

Our world is vast, but we are all in it together. And this is our shared cause – peace.

🇺🇦 proposed its Peace Formula to the world. As long as invaders remain on our land, no one will sit down at the negotiating table with 🇷🇺. The colonizer must get out. And the world has enough… pic.twitter.com/USO3zHpf72

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2023