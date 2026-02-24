REPUBLICA MOLDOVA
Sprijinim Ucraina cu “solidaritate neștirbită”, afirmă Maia Sandu la patru ani de război al Rusiei: “Dârzenia ucrainenilor este o lumină pentru întreaga lume liberă”
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, subliniind rezistența poporului ucrainean și necesitatea unei păci drepte.
„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă”, a afirmat șefa statului moldovean, într-o postare pe Facebook.
Maia Sandu a adus un omagiu victimelor războiului și a transmis un mesaj de compasiune pentru familiile afectate de conflict. „Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război. Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferința celor care au fost răniți sau au fugit din calea armelor. Nu uităm chinul prizonierilor de război torturați și umiliți în captivitate”, a declarat ea.
Lidera de la Chișinău a reiterat sprijinul ferm al Republica Moldova pentru Kiev, apreciind rolul Ucrainei în apărarea securității regionale și europene. „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, a subliniat Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.
Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.
După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.
Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.
Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.
Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
REPUBLICA MOLDOVA
România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev
România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi, la Kiev, memorandumul privind lansarea unei alianțe cibernetice trilaterale pentru reziliență, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în marja celei de a 3-a ediții a Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică între Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România și instituțiile omolog din Republica Moldova și Ucraina.
România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice, în cadrul unei reuniuni ministeriale de externe a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”. Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația privind consolidarea rezilienței României, Republicii Moldova și Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică și cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei țări.
Memorandumul va contribui la o cooperare trilaterală în combaterea amenințărilor cibernetice mai articulată și mai structurată.
Totodată, unul dintre principalele obiective ale memorandumului este consolidarea rezilienței față de această categorie de amenințări.
Acest document este o nouă confirmare a importanței colaborării în acest format și a eforturilor depuse pentru a diversifica inițiativele și programele în acest domeniu, care este deosebit de relevant în contextul actual de securitate regională, a mai transmis MAE.
Semnarea acordului trilateral între agențiile de securitate cibernetică a fost anunțată, la München, de directorul DNSC Dan Cîmpean, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, precizând că această alianță este menită să faciliteze schimbul de informații, metodologii și instrumente, consolidând astfel reziliența regională.
„Săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm (…) Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească”, a explicat Cîmpean.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut marți o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, discuțiile vizând cooperare bilaterală, situația din regiune și eforturile țării de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european, informează Președinția de la Chișinău.
Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons.
“Președinta a mulțumit pentru sprijinul continuu acordat de SUA Republicii Moldova, inclusiv prin investiții în securitatea națională și în sfera energetică”, arată sursa citată.
Interlocutorii au discutat, de asemenea, evoluțiile din Ucraina și au subliniat necesitatea intensificării măsurilor economice restrictive asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
Întrevederea a avut loc după ce Maia Sandu a participat la finele săptămânii trecute la Conferința de Securitate de la München, unde a avut și o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio.
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump.
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în această lege, fapt care, în opinia sa, reflectă nivelul de încredere acordat de partenerii americani.
REPUBLICA MOLDOVA
România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.
Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă.
Investiția va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităților maritime și la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate.
Totodată, această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei.
Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri.
Portul Internațional Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință
Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră”
Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
“Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război
“Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas
Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială
La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Trending
-
SĂNĂTATE4 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA5 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI1 week ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
SĂNĂTATE4 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație