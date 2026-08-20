Sprijinirea capacităților antibalistice ale Ucrainei, prioritatea ”cea mai urgentă” a UE. Von der Leyen: Rusia pierde războiul pe care l-a declanșat și ripostează atacând civilii

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union 2025 - Source : EP

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță că lucrează împreună cu statele membre și partenerii UE pentru a sprijini capacitățile antibalistice ale Ucrainei, prevenind cât mai multe pierderi de vieți omenești, după ce armata Rusiei continuă atacurile brutale asupra civililor ucraineni. 

„Rusia pierde războiul pe care l-a declanșat. Și ripostează atacând civilii și infrastructura civilă. Colaborăm cu statele membre și cu partenerii noștri pentru a sprijini capacitățile antibalistice ale Ucrainei. Astfel încât Ucraina să dispună de mijloacele necesare pentru a preveni pierderile de vieți omenești. Aceasta este prioritatea cea mai urgentă”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul X.

Volodimir Zelenski informează că a fost un atac de amploare și că rușii au pregătit de mult timp, combinând diferite tipuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone, cu scopul de a provoca cât mai multe pagube infrastructurii civile.

Au fost înregistrate distrugeri la Kiev, precum și în regiunile Odesa și Cernihiv.

„În capitală, au fost avariate clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc turn ale cărui etaje superioare au fost distruse, precum și un spital de copii și o școală. Până în acest moment, știm că acest atac rusesc a provocat moartea a 12 persoane în Kiev, iar o persoană a fost ucisă în regiune. Transmit condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi. Aproximativ 40 de persoane au fost rănite. În regiunea Odesa, inamicul a efectuat un atac cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei cu Moldova; în regiunea Cernihiv, a vizat infrastructura de gaze”, a mai precizat președintele ucrainean.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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