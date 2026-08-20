Sprijinirea capacităților antibalistice ale Ucrainei, prioritatea ”cea mai urgentă” a UE. Von der Leyen: Rusia pierde războiul pe care l-a declanșat și ripostează atacând civilii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță că lucrează împreună cu statele membre și partenerii UE pentru a sprijini capacitățile antibalistice ale Ucrainei, prevenind cât mai multe pierderi de vieți omenești, după ce armata Rusiei continuă atacurile brutale asupra civililor ucraineni.

„Rusia pierde războiul pe care l-a declanșat. Și ripostează atacând civilii și infrastructura civilă. Colaborăm cu statele membre și cu partenerii noștri pentru a sprijini capacitățile antibalistice ale Ucrainei. Astfel încât Ucraina să dispună de mijloacele necesare pentru a preveni pierderile de vieți omenești. Aceasta este prioritatea cea mai urgentă”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul X.

Russia is losing the war it started. And it is retaliating by targeting civilians and civilian infrastructure. We are working with Member States and our partners to support Ukraine’s anti-ballistic capabilities. So that Ukraine has the means to prevent the loss of lives. The… https://t.co/w6xphtnwMm — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026

Volodimir Zelenski informează că a fost un atac de amploare și că rușii au pregătit de mult timp, combinând diferite tipuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone, cu scopul de a provoca cât mai multe pagube infrastructurii civile.

Au fost înregistrate distrugeri la Kiev, precum și în regiunile Odesa și Cernihiv.

„În capitală, au fost avariate clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc turn ale cărui etaje superioare au fost distruse, precum și un spital de copii și o școală. Până în acest moment, știm că acest atac rusesc a provocat moartea a 12 persoane în Kiev, iar o persoană a fost ucisă în regiune. Transmit condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi. Aproximativ 40 de persoane au fost rănite. În regiunea Odesa, inamicul a efectuat un atac cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei cu Moldova; în regiunea Cernihiv, a vizat infrastructura de gaze”, a mai precizat președintele ucrainean.