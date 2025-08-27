Sprijinul necondiționat al României pentru R. Moldova, discutat la București de ministrul de externe moldovean cu Nicușor Dan și șefa diplomației române

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, s-a aflat marți la București, unde a avut întrevederi cu președintele Nicușor Dan, și cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu ocazia participării sale la lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române, unde a prezentat prioritățile Chișinăului în relația cu Uniunea Europeană.

Dialogul politic la cel mai înalt nivel a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a pus accent pe proiectele strategice comune – de la infrastructură și energie la consolidarea securității regionale.

Printre temele abordate s-au numărat progresele în infrastructura transfrontalieră, inclusiv construcția podului rutier Ungheni–Ungheni și modernizarea altor patru poduri de frontieră. De asemenea, a fost subliniată importanța avansării interconexiunilor energetice Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, considerate esențiale pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în piața europeană.

Cei doi oficiali au apreciat cooperarea în optimizarea traficului la frontieră și au salutat decizia autorităților vamale și de frontieră de a extinde, începând cu 15 august 2025, programul punctului de trecere Leova–Bumbăta la regim permanent, 24/24, în beneficiul mobilității cetățenilor.

Cooperarea economică rămâne solidă, România fiind principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu schimburi de circa 3 miliarde de dolari anual și investiții românești consistente peste Prut.

„România rămâne cel mai apropiat partener și un sprijin constant pentru Republica Moldova, prin proiecte concrete care aduc beneficii directe cetățenilor noștri. Împreună consolidăm reziliența țării, accelerăm integrarea europeană și construim poduri – la propriu și la figurat – între comunitățile noastre”, a declarat Mihai Popșoi, în conferința de presă.

„În plan bilateral ne aflăm într-o perioadă foarte bună a relațiilor noastre la fiecare nivel, cu progrese deosebite mai ales pe linia marilor proiecte de infrastructură și transport. Lucrăm susținut pentru realizarea progreselor la interconectările energetice. Firmele române sunt prezente cu investiții din ce în ce mai semnificative în Republica Moldova și avem un interes de a ne crește economiile împreună prin susținerea antreprenorilor noștri. Vă asigur că angajamentul României rămâne ferm în sprijinul necondiționat al Republicii Moldova pe drumul său european”, a declarat, la rândul său, ministrul Oana Țoiu.

Pe durata vizitei, Mihai Popșoi a participat, la invitația Oanei Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde a avut o intervenție în cadrul sesiunii „O Europă extinsă, mai sigură și prosperă”, prezentând prioritățile Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană.

De asemenea, vicepremierul moldovean a avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat proiectele aflate în derulare, situația de securitate din regiune, precum și alegerile parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie.

„România a fost mereu alături de noi, iar această colaborare strânsă este un pilon important al parcursului nostru european și al stabilității Republicii Moldova. Parteneriatul strategic dintre țările noastre înseamnă nu doar sprijin politic, el ne oferă încrederea că împreună putem construi un viitor mai bun pentru cetățenii noștri”, a declarat Mihai Popșoi.

Ambele părți au subliniat importanța dialogului constructiv între cele două state, în contextul provocărilor regionale, precum și rolul proiectelor comune menite să apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.