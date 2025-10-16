Connect with us

Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei

40 minutes ago

© Ambasada Germaniei la București/ Facebook

Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a avut joi o întrevedere cu noul consilier prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca.

Potrivit unui anunț al Ambasadei Germaniei, discuțiile au vizat principalele teme de actualitate de pe agenda europeană și regională, cu accent pe sprijinul acordat Republicii Moldova, procesul de extindere a Uniunii Europene și continuarea susținerii pentru Ucraina în contextul agresiunii ruse.

De asemenea, interlocutorii au evidențiat soliditatea relației bilaterale dintre Germania și România, bazată pe încredere, cooperare strânsă și valori comune europene.

Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc la câteva zile după ce ministrul german de externe Johann Wadephul a efectuat o vizită de lucru la București pentru convorbiri politico-diplomatice cu șefa diplomației române, Oana Țoiu, discuțiile vizând cooperarea bilaterală, dosarele europene și internaționale majore, precum și perspectivele parteneriatului strategic româno-german.

În context, Țoiu a evidențiat că dialogul bilateral se află la „un nivel excelent”, fiind întărit de recentele contacte la nivel înalt, inclusiv vizita oficială a președintelui Nicușor Dan, în Germania, la 17 iulie 2025. Cu acel prilej, a fost semnat planul de acțiune pentru o cooperare consolidată între România și Germania, document care structurează domeniile prioritare ale parteneriatului bilateral.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată

11 minutes ago

October 16, 2025

© Virgil Popescu/Facebook

Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.

„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.

„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.

De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.

„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.

Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta

51 minutes ago

October 16, 2025

© Deutsche Bundestag

Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru planurile de unificare a piețelor de capital din Uniunea Europeană.

Avem nevoie de un fel de bursă europeană, astfel încât companiile de succes, precum firmele de biotehnologie din Germania, să nu fie nevoite să meargă la Bursa din New York. Companiile noastre au nevoie de o piață de capital suficient de amplă și profundă pentru a se putea finanța mai bine și, mai ales, mai rapid”, a declarat Merz, joi, într-un discurs în Bundestag, citat de Financial Times.

Comentariile lui Merz vin în contextul în care guvernul său a convenit recent intensificarea colaborării cu Franța pentru a avansa uniunea piețelor de capital (CMU) a Uniunii Europene, inclusiv prin transferul competențelor către un singur supraveghetor european — renunțând astfel la reticența anterioară a Berlinului față de transferul prerogativelor de reglementare către organismele UE.

Planurile UE de integrare a piețelor de capital au stagnat în mare parte din cauza opoziției Germaniei față de transferul supravegherii de la autoritatea germană BaFin, cu sediul la Bonn, către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), cu sediul la Paris. Alte țări, precum Luxemburg și Cipru, se opun de asemenea unei supravegheri centralizate.

Uniunea piețelor de capital — și crearea unui supraveghetor unic, similar Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) — se numără printre prioritățile enumerate de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, în raportul său privind modul în care Europa își poate recăpăta avantajul competitiv în fața rivalilor globali, inclusiv China și Statele Unite.

Ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, a fost de acord recent să analizeze domeniile în care o supraveghere centralizată este justificată, ca parte a lucrărilor pregătitoare franco-germane privind CMU, au declarat anterior pentru Financial Times trei persoane familiare cu subiectul.

Merz, care a fost consilier al managerului american de active BlackRock și membru al consiliului de supraveghere al Deutsche Börse înainte de a reveni în politică în 2018, sprijină consolidarea CMU ca parte a eforturilor sale de a revigora economia germană după trei ani de stagnare.

În discursul său, înaintea unui summit al UE programat săptămâna viitoare, Merz a prezentat un plan pentru o integrare mai profundă a Uniunii Europene, mai puțină birocrație și implementarea recomandărilor formulate de Mario Draghi și de un alt fost premier italian, Enrico Letta, privind eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor.

Raportul lui Mario Draghi arată că mare parte din decalajul de creștere dintre UE și SUA se datorează insuficientei creșteri a productivității în Europa. Productivitatea este cea mai importantă premisă pentru competitivitate… Europa va deveni mai productivă doar dacă se va transforma profund”, a spus Merz.

Printre statele membre ale UE care militează pentru o integrare mai amplă a piețelor de capital, Franța a susținut că o supraveghere unificată la nivelul UE a infrastructurii financiare sistemice — precum bursele și contra-părțile centrale — ar stabili standarde consecvente în tot blocul, ar reduce fragmentarea pieței și ar diminua costurile de conformitate pentru operatorii transfrontalieri.

Comisia Europeană lucrează la un set de propuneri ce urmează să fie publicat în acest an, vizând acordarea de competențe suplimentare de supraveghere ESMA pentru entități selectate, cum ar fi contrapărțile centrale, depozitarii centrali de valori mobiliare, platformele de tranzacționare, precum și bursele de cripto-monede.

Germania, însă, se opune deocamdată ca ESMA să exercite supravegherea asupra pieței cripto.

PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia

1 hour ago

October 16, 2025

© European Union, 2012

Parlamentul European (prin Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie — ITRE — și Comisia pentru Comerț Internațional) a adoptat joi un proiect de legislație care prevede interzicerea importurilor de gaze naturale (prin conducte și LNG) și a importurilor de țiței din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată, s-a decis deschiderea negocierilor formale cu Consiliulul UE  pentru forma finală a regulamentului, potrivit unui comunicat.

Măsurile aprobate în comisii includ excepţii limitate pentru contractele existente: livrările din cadrul contractelor pe termen scurt ar putea continua până la 17 iunie 2026, iar cele din cadrul contractelor pe termen lung până la 1 ianuarie 2027, cu condiția ca respectivele acorduri să fi fost încheiate înainte de 17 iunie 2025 și să rămână neamendate. Documentul autorizează operatorii energetici să invoce clauza de „forță majoră” pentru a rezilia contractele afectate, întrucât interdicția este definită ca un act suveran în afara controlului lor.

Pentru a preveni ocolirea regulilor, propunerea interzice stocarea temporară a gazelor de origine rusă pe teritoriul UE începând cu 1 ianuarie 2026 și impune obligații stricte de verificare a originii la vămi înainte de import sau depozitare, precum și autorizări prealabile în funcție de proveniență. În cazul țițeiului, textul prevede certificarea originii pentru conducte, audituri trimestriale și înființarea unei liste a terminalelor LNG cu risc ridicat, gestionată de Comisie, pentru a contracara practici precum re-etichetarea, „flote fantomă” sau tranzitul prin țări terțe.

De asemenea, eurodeputații au eliminat din text clauza care ar fi permis Comisiei să autorizeze o suspendare temporară a interdicției în situații care amenință securitatea energetică a UE și au consolidat mecanismele de aplicare prin introducerea de sancțiuni pentru încălcări.

