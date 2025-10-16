Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei

Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru planurile de unificare a piețelor de capital din Uniunea Europeană.

„Avem nevoie de un fel de bursă europeană, astfel încât companiile de succes, precum firmele de biotehnologie din Germania, să nu fie nevoite să meargă la Bursa din New York. Companiile noastre au nevoie de o piață de capital suficient de amplă și profundă pentru a se putea finanța mai bine și, mai ales, mai rapid”, a declarat Merz, joi, într-un discurs în Bundestag, citat de Financial Times.

Comentariile lui Merz vin în contextul în care guvernul său a convenit recent intensificarea colaborării cu Franța pentru a avansa uniunea piețelor de capital (CMU) a Uniunii Europene, inclusiv prin transferul competențelor către un singur supraveghetor european — renunțând astfel la reticența anterioară a Berlinului față de transferul prerogativelor de reglementare către organismele UE.

Planurile UE de integrare a piețelor de capital au stagnat în mare parte din cauza opoziției Germaniei față de transferul supravegherii de la autoritatea germană BaFin, cu sediul la Bonn, către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), cu sediul la Paris. Alte țări, precum Luxemburg și Cipru, se opun de asemenea unei supravegheri centralizate.

Uniunea piețelor de capital — și crearea unui supraveghetor unic, similar Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) — se numără printre prioritățile enumerate de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, în raportul său privind modul în care Europa își poate recăpăta avantajul competitiv în fața rivalilor globali, inclusiv China și Statele Unite.

Ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, a fost de acord recent să analizeze domeniile în care o supraveghere centralizată este justificată, ca parte a lucrărilor pregătitoare franco-germane privind CMU, au declarat anterior pentru Financial Times trei persoane familiare cu subiectul.

Merz, care a fost consilier al managerului american de active BlackRock și membru al consiliului de supraveghere al Deutsche Börse înainte de a reveni în politică în 2018, sprijină consolidarea CMU ca parte a eforturilor sale de a revigora economia germană după trei ani de stagnare.

În discursul său, înaintea unui summit al UE programat săptămâna viitoare, Merz a prezentat un plan pentru o integrare mai profundă a Uniunii Europene, mai puțină birocrație și implementarea recomandărilor formulate de Mario Draghi și de un alt fost premier italian, Enrico Letta, privind eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor.

„Raportul lui Mario Draghi arată că mare parte din decalajul de creștere dintre UE și SUA se datorează insuficientei creșteri a productivității în Europa. Productivitatea este cea mai importantă premisă pentru competitivitate… Europa va deveni mai productivă doar dacă se va transforma profund”, a spus Merz.

Printre statele membre ale UE care militează pentru o integrare mai amplă a piețelor de capital, Franța a susținut că o supraveghere unificată la nivelul UE a infrastructurii financiare sistemice — precum bursele și contra-părțile centrale — ar stabili standarde consecvente în tot blocul, ar reduce fragmentarea pieței și ar diminua costurile de conformitate pentru operatorii transfrontalieri.

Comisia Europeană lucrează la un set de propuneri ce urmează să fie publicat în acest an, vizând acordarea de competențe suplimentare de supraveghere ESMA pentru entități selectate, cum ar fi contrapărțile centrale, depozitarii centrali de valori mobiliare, platformele de tranzacționare, precum și bursele de cripto-monede.

Germania, însă, se opune deocamdată ca ESMA să exercite supravegherea asupra pieței cripto.