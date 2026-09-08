SRI a dejucat o acțiune de sabotaj a Rusiei în România. Un spion rus, monitorizat din februarie, este implicat în operațiune

Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul României, în care era implicat un cetățean rus stabilit în țara noastră, a anunțat SRI într-un comunicat.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciu, cetățeanul rus se afla în monitorizarea SRI din februarie 2026, în cadrul unei investigații privind tentative de acte de diversiune. Acesta ar fi realizat documentări foto-video ale unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, ale unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și ale unor infrastructuri critice.

Datele obținute în cadrul investigației indică un tipar de acțiune similar celui utilizat în alte state europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025, potrivit SRI.

Investigația a relevat că cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene de tip Antonov, în perioada în care acestea se aflau pe teritoriul României.

SRI susține, de asemenea, că investigația a evidențiat continuarea folosirii de către Federația Rusă a unor persoane din categorii vulnerabile pentru desfășurarea unor astfel de activități ilegale.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național”, transmite serviciul.

SRI a mulțumit partenerilor naționali și internaționali implicați în operațiune pentru contribuția la asigurarea securității cetățenilor României.