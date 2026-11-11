SRI: Atac cibernetic atribuit grupului rus APT Turla asupra unei instituții guvernamentale din România, oprit în urma intervenției Centrului Național Cyberint

Serviciul Român de Informaţii (SRI), prin Centrul Național Cyberint, a identificat, în decembrie 2025, un atac cibernetic de compromitere a unei instituţii guvernamentale naţionale de către actorul cibernetic rus APT TURLA şi a implementat măsuri de contracarare a acestuia şi de remediere a efectelor sale, informează SRI printr-un comunicat.

Precizările vin în contextul în care în spațiul public au apărut informații privind încercarea de compromitere a unei instituții guvernamentale din plan național, la sfârșitului anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA.

Conform Serviciului Român de Informații, „atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit.”

„Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat. De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO”, mai transmite SRI.

De asemenea, Serviciul Român de Informații anunță că are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă.

„SRI/ Centrul Național Cyberint va continua să acționeze constant pentru identificarea și investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituțiilor din plan național”, conchide comunicatul.