SRI atrage atenția: „Campanie de dezinformare coordonată” în mediul online ce vizează tragedia din Rahova. Devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ privind dezinformarea

Serviciul Român de Informații atrage atenția că, în mediul online, „în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei”.

„Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, semnalează SRI.

Evenimentul tragic care a avut loc săptămâna trecută în cartierul Rahova a generat un val de speculații care pe rețelele de socializare care vorbesc despre bombe, asasinate puse la cale de instituții ale statului și legături inventate cu persoane publice, informează Adevărul.

În context, Serviciul Român de Informații atenționează că există „riscul de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile”.

Autoritatea recomandă cetățenilor „să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”.

„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, mai subliniază SRI.