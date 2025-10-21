Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va solicita aliaților occidentali să își amplifice eforturile economice pentru a spori presiunea asupra industriei de apărare a Rusiei, în contextul preocupărilor tot mai mari din Europa privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de Ucraina, relatează luni agenția dpa, potrivit Agerpres.

Starmer urmează să abordeze acest subiect vineri, în cadrul reuniunii așa-numitei „Coaliții de Voință”, formată din statele europene care sprijină militar Ucraina și care sunt dispuse să îi ofere garanții de securitate după încheierea războiului.

Întâlnirea are loc la câteva zile după vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde discuțiile cu Trump nu s-au soldat cu un acord privind livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev. Potrivit relatărilor din presa internațională, liderul ucrainean ar fi fost supus presiunilor pentru a accepta propunerile Moscovei privind o eventuală încetare a ostilităților.

Publicația Financial Times a scris că întrevederea s-a transformat într-o „discuție aprinsă” între cei doi lideri.

Zelenski a declarat ulterior că întrevederea a fost „pozitivă”, dar a sugerat că președintele american „nu dorește o escaladare cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, referindu-se la viitoarea întâlnire Trump–Putin, programată la Budapesta.

Premierul britanic a afirmat că dorește ca Ucraina să se afle „în cea mai puternică poziție posibilă” înainte, în timpul și după o eventuală încetare a focului, insistând că Vladimir Putin „nu este serios în ceea ce privește pacea”.

„Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina și mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora mașinăria de război a lui Putin”, a subliniat Starmer, într-o declarație înaintea reuniunii de vineri. „Tacticile de amânare ale Rusiei au arătat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care își dorește cu adevărat pacea. Putem vedea cu toții că Putin nu dorește asta și continuă să aleagă violența și distrugerea”, a adăugat liderul de la Londra.

„Tiranii ca Putin răspund doar la forță. Trebuie să creștem presiunea asupra economiei și industriei sale de apărare, așa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancțiuni, până când va fi gata să facă pace”, a mai spus premierul britanic.

Starmer a precizat că, pe măsură ce se apropie iarna, Regatul Unit și partenerii săi vor continua să își consolideze sprijinul umanitar, financiar și militar, astfel încât „Ucraina să își poată apăra poporul și suveranitatea.”