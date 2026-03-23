Starmer și Trump au discutat despre necesitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz: „Este esențială pentru asigurarea stabilității pieței energetice globale”

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat duminică seara despre situația din Orientul Mijlociu, cu accent pe necesitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Potrivit unui comunicat al Downing Street, liderii au convenit că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este esențială pentru asigurarea stabilității pieței energetice globale.

Cu puțin timp înainte, Donald Trump a dat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim, amenințând cu distrugerea infrastructurii energetice în caz contrar.

Ultimatumul intervine la doar o zi după ce liderul de la Casa Albă declara că ia în calcul „reducerea” operațiunilor militare după trei săptămâni de conflict în care SUA și-ar fi îndeplinit majoritatea obiectivelor militare.

Trump a avertizat că Statele Unite vor „lovi și anihila” centralele electrice iraniene „începând cu cea mai mare” dacă Teheranul nu redeschide complet ruta maritimă în termenul stabilit.

Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocată, în contextul în care conflictul a escaladat, iar mii de militari ai Marinei americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Washingtonul ia în calcul inclusiv opțiuni precum ocuparea sau blocarea insulei Kharg, un nod esențial pentru exporturile petroliere ale Iranului, ceea ce ar marca o escaladare majoră a conflictului.