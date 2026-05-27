Starmer și Tusk au semnat la o bază aeriană un tratat “istoric” UK-Polonia privind apărarea reciprocă și “o descurajare credibilă în Europa de Est” a amenințării Rusiei

Regatul Unit și Polonia au încheiat un parteneriat de apărare care identifică Rusia drept „cea mai semnificativă amenințare pe termen lung” la adresa securității euro-atlantice și angajează cele două țări să își acorde asistență militară reciprocă în cazul unui atac.

Tratatul precizează că cele două state au un „angajament profund față de apărarea reciprocă și, în cazul unui atac armat împotriva celeilalte părți, se vor sprijini reciproc, inclusiv prin mijloace militare, în conformitate cu Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord”.

Prim-miniștrii Keir Starmer și Donald Tusk au semnat acordul miercuri, la baza aeriană RAF Northolt din vestul Londrei, loc care a găzduit piloți polonezi ce au servit alături de forțele britanice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează TVP World.

Premierul britanic a descris tratatul drept „istoric” și o „ridicare generațională a relației în materie de securitate și apărare dintre țările noastre”.

Tusk a salutat „valorile comune” ale Londrei și Varșoviei, despre care a spus că sunt consolidate prin acest acord.

„Unii ar putea spune că aceste valori sunt acum demodate și depășite, dar ele sunt importante pentru noi și pentru națiunile noastre — statul de drept, democrația, drepturile omului, sentimentul de solidaritate cu ceilalți și intenția de a le proteja securitatea și bunăstarea”, a declarat premierul polonez. „Aceasta este fundația tratatului”, a adăugat el.

Printre prevederile tratatului se numără furnizarea în comun a unei „descurajări credibile în Europa de Est”, potrivit materialelor de presă ale guvernului britanic.

Acest lucru va implica exerciții de amploare „axate pe combaterea dronelor, războiul electronic și apărarea antirachetă”, pentru a se asigura că ambele țări sunt „pregătite să răspundă conflictelor viitorului”, a transmis guvernul britanic.

În contextul în care tensiunile dintre SUA și aliații săi europeni reconfigurează NATO și pun sub semnul întrebării eficiența alianței ca factor de descurajare, mai multe țări au început să își consolideze relațiile bilaterale cu parteneri-cheie.

Polonia a semnat un important tratat de apărare cu Franța, își aprofundează cooperarea cu Suedia și Turcia și lucrează la un acord cu Germania.

Pe lângă identificarea Rusiei drept principal adversar, tratatul dintre Regatul Unit și Polonia urmărește consolidarea legăturilor în domeniul apărării, inclusiv prin transformarea celor două state în „lideri europeni comuni în producția și dezvoltarea noii generații de rachete”.

Citiți și Tratatul bilateral polono-britanic va pune accentul pe apărarea împotriva Rusiei, afirmă Tusk: Rusia reprezintă o amenințare strategică

Tratatul conține prevederi privind securitatea cibernetică și alte amenințări hibride, pentru a „perturba proactiv acțiunile malițioase”, cu scopul de a „crește costul acțiunilor pentru Rusia”.

Documentul prevede, de asemenea, o interoperabilitate militară sporită, precum și cooperare în domeniul securității economice și energetice. Este menționată și cooperarea în Marea Nordului și Marea Baltică, alături de angajamente privind combaterea migrației ilegale și colaborarea mai strânsă în domeniul științei și tehnologiei.