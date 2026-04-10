Starmer: Sunt sătul ca facturile britanicilor să crească din cauza acțiunilor lui Trump și Putin

Premierul britanic Keir Starmer a criticat dur impactul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului asupra prețurilor la energie, afirmând că este „sătul” ca familiile și companiile din Marea Britanie să suporte consecințele deciziilor luate de lideri precum Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Politico.

Într-un interviu acordat ITV News, în timpul unei vizite în Orientul Mijlociu, Starmer a declarat că efectele crizei asupra economiei britanice sunt „clare”.

„Sunt sătul de faptul că familiile din întreaga țară văd cum facturile lor la energie cresc și scad, iar companiile la fel, din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump la nivel global”, a spus acesta, făcând referire inclusiv la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, care a declanșat o explozie a prețurilor la energie.

Declarațiile vin în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, aflat acum într-un armistițiu de două săptămâni, a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol, ceea ce a determinat o creștere abruptă a prețurilor.

Liderul de la Londra a încercat să poziționeze Regatul Unit în centrul unei coaliții internaționale care să contribuie la redeschiderea strâmtorii, dar s-a distanțat de Washington în primele zile ale conflictului, refuzând să permită utilizarea bazelor britanice pentru lovituri ofensive. Ulterior, Trump a lansat mai multe atacuri verbale la adresa sa.

Întrebat despre declarația liderului american potrivit căreia „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea, Starmer a evitat să comenteze direct, afirmând doar că „nu este un limbaj pe care l-aș folosi” și că va fi „ghidat de valorile britanice în tot ceea ce facem”.

Premierul britanic și-a înăsprit totodată poziția față de Israel, criticând continuarea atacurilor asupra Libanului, în ciuda armistițiului.

„Este greu să spui că există o încălcare atunci când nu avem acces la toate detaliile acordului. Dar vreau să fie foarte clar: este greșit. Nu ar trebui să se întâmple. Ar trebui să înceteze”, a declarat acesta.

Starmer a subliniat că problema nu este una strict tehnică, ci una de principii: „Întrebarea nu este dacă este sau nu o încălcare a acordului, ci ține de principii.”