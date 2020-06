Start pentru negocieri: Liderii europeni discută vineri planul de 1.850 de miliarde de euro pentru redresarea Europei

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea European se reunesc vineri, în regim de videoconferință, pentru a da startul negocierilor la nivel înalt privind planul gigantic de 1.850 de miliarde de euro consacrat redresării economice europene post-coronavirus. Înlocuitor al Consiliului European de vară, video-summitul din 19 iunie va reprezenta primul schimb de opinii între Angela Merkel, Emmanuel Macron, Klaus Iohannis și ceilalți lideri europeni privind planul Next Generation EU de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană și noua versiune a Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 care se ridică la 1.100 de miliarde de euro.

Liderii UE trebuie să rezolve litigiile privind dimensiunea și durata pachetului de recuperare europeană, precum și modul în care finanțarea ar trebui alocată și supravegheată, a transmis președintele Consiliului European, Charles Michel, într-o scrisoare adresată șefilor de stat sau de guvern.

Friday’s #EUCO focuses on the #recoveryfund and a new #EUbudget

The #EU27 members will discuss the Commission package for the first time in depth.

Our meeting should be a crucial stepping stone towards an agreement at a subsequent physical meeting.https://t.co/MfbdUwJr6J pic.twitter.com/k9CRwEpQh1

— Charles Michel (@eucopresident) June 16, 2020